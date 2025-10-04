Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Gyilkos divattrendek, amikért szó szerint az életükkel fizettek az emberek

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 19:45
Úgy tartja a mondás, a szépségért meg kell szenvedni , de mi van, amikor a határt nem egy elegáns tűsarkú viselésénél húzzák meg? A történelemben számos gyilkos divattrend volt, ami bebizonyította, hogy a hiúság néha akár halálos is lehet.
Ripszám Boglárka
A történelem tele volt veszélyesebbnél veszélyesebb ruhadarabokkal. Kezdve a fűzőkkel, amik olyan szorosak voltak, hogy összenyomták viselője belső szerveit, a krinolintól lángra kapó szoknyákon át, egészen az ólomtartalmú sminktermékekig. De nemcsak ezek a hírhedt darabok okoztak ma már szinte felfoghatatlannak tűnő tragédiákat: gyilkos divattrendek hosszú sora áll rendelkezésünkre, amik mind azt bizonyítják, hogy az emberek képesek voltak extrém végletekig is elmenni, ha a szépség volt terítéken. Amiért sokszor az életükkel fizettek.

Illusztráció gyilkos divattrendekről a történelemben.
Gyilkos divattrendek, amikért szó szerint az életükkel fizettek az emberek
Fotó: Florilegius /  Getty Images

Gyilkos divattrendek a történelemből

1. Fojtogató elegancia

Praktikus és kényelmes gallérok, amiket a 19. században találtak fel. Keményített darabok voltak, amiket könnyen lehetett le- és felvenni, cserélgetni. Azért lettek népszerűek, mert így nem kellett a férfiaknak naponta inget mosnia – elég volt egy gyors gallércsere. Ám sajnos gyakran végzetessé vált a divatos darabhoz való ragaszkodás…

A férfiak, akik egy pohár bor után elszundikáltak az asztalra borulva, nem mindig ébredtek már fel, ha ezt viselték. Saját gallérjuk áldozatává váltak, mivel a túl merev anyag elnyomta nyaki artériáikat, és megfojtotta őket.

2. Mérgező kalapok

Gyilkos divattrend a kalapkészítés higannyal.
Az őrült kalaposok: foglalkozási ártalom a 18-19. században
Fotó: HIP/ Northfoto /  Northfoto

Ha szereted az Alíz csodaországban történetét, biztosan ismerős lehet a Bolond kalapos karaktere. De azt is tudod, honnan kapta a nevét?

A 18. és 19. századi kalapkészítők higanyt használtak a divatos ruhadarabok elkészítéséhez, ami hosszú távon komoly idegrendszeri károsodást okozott. Remegtek, szorongtak és ingerlékennyé váltak, és lassan beleőrültek saját mesterségükbe.

3. Végzetes cipők

Nemcsak Hamupipőke klasszikus meséjében találkozhatunk a lábak brutális átalakításával a divat kedvéért. A középkori és reneszánsz hölgyek közül többen is levágatták kislábujjukat, hogy beleférjen lábuk az akkor divatos hegyes orrú cipőkbe.

De nemcsak Európában volt szokás a lábak átalakítása kizárólag az esztétika kedvéért. Kínában hosszú évszázadokon át élt a lábelkötés hagyománya, aminek a lényege az volt, hogy a kislányok lábujjait szorosan bekötözték azzal a céllal, hogy később az akkori szépségideálnak megfelelő, apró, ívelt lábfejük legyen. Miért csinálták? Státuszszimbólumként funkcionált: azt jelezte, hogy az a nő, akinek ilyen lába van, nem végez semmiféle fizikai munkát. 

Gyilkos divattrend a kínai lábelkötés hagyománya.
A kínai lábelkötés technikájától a fiatal lányok lába már 1 év után erősen deformálódott
Forrás: hu.wikipedia.org

A gyakorlatot végül 1912-ben tiltották be, de sokan ennek ellenére is folytatták.

Lehet, hogy ezek a veszélyes történelmi divattrendek elképzelhetetlennek tűnnek a mai világban, de a 21. század sem kevésbé megszállott a divat és a szépségideálok terén. Gondoljunk csak az extrém plasztikai műtétek rohamos terjedésére, a bordaeltávolításokra vagy az extrém magassarkúkra, amik ugyanúgy komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Érdemes komolyan elgondolkodnunk azon, mit vagyunk még hajlandóak feláldozni a divat oltárán.

