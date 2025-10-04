A történelem tele volt veszélyesebbnél veszélyesebb ruhadarabokkal. Kezdve a fűzőkkel, amik olyan szorosak voltak, hogy összenyomták viselője belső szerveit, a krinolintól lángra kapó szoknyákon át, egészen az ólomtartalmú sminktermékekig. De nemcsak ezek a hírhedt darabok okoztak ma már szinte felfoghatatlannak tűnő tragédiákat: gyilkos divattrendek hosszú sora áll rendelkezésünkre, amik mind azt bizonyítják, hogy az emberek képesek voltak extrém végletekig is elmenni, ha a szépség volt terítéken. Amiért sokszor az életükkel fizettek.

Gyilkos divattrendek, amikért szó szerint az életükkel fizettek az emberek

Fotó: Florilegius / Getty Images

Gyilkos divattrendek a történelemből

1. Fojtogató elegancia

Praktikus és kényelmes gallérok, amiket a 19. században találtak fel. Keményített darabok voltak, amiket könnyen lehetett le- és felvenni, cserélgetni. Azért lettek népszerűek, mert így nem kellett a férfiaknak naponta inget mosnia – elég volt egy gyors gallércsere. Ám sajnos gyakran végzetessé vált a divatos darabhoz való ragaszkodás…

A férfiak, akik egy pohár bor után elszundikáltak az asztalra borulva, nem mindig ébredtek már fel, ha ezt viselték. Saját gallérjuk áldozatává váltak, mivel a túl merev anyag elnyomta nyaki artériáikat, és megfojtotta őket.

2. Mérgező kalapok

Az őrült kalaposok: foglalkozási ártalom a 18-19. században

Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

Ha szereted az Alíz csodaországban történetét, biztosan ismerős lehet a Bolond kalapos karaktere. De azt is tudod, honnan kapta a nevét?

A 18. és 19. századi kalapkészítők higanyt használtak a divatos ruhadarabok elkészítéséhez, ami hosszú távon komoly idegrendszeri károsodást okozott. Remegtek, szorongtak és ingerlékennyé váltak, és lassan beleőrültek saját mesterségükbe.

3. Végzetes cipők

Nemcsak Hamupipőke klasszikus meséjében találkozhatunk a lábak brutális átalakításával a divat kedvéért. A középkori és reneszánsz hölgyek közül többen is levágatták kislábujjukat, hogy beleférjen lábuk az akkor divatos hegyes orrú cipőkbe.

De nemcsak Európában volt szokás a lábak átalakítása kizárólag az esztétika kedvéért. Kínában hosszú évszázadokon át élt a lábelkötés hagyománya, aminek a lényege az volt, hogy a kislányok lábujjait szorosan bekötözték azzal a céllal, hogy később az akkori szépségideálnak megfelelő, apró, ívelt lábfejük legyen. Miért csinálták? Státuszszimbólumként funkcionált: azt jelezte, hogy az a nő, akinek ilyen lába van, nem végez semmiféle fizikai munkát.