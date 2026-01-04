Egészen megdöbbentő, miért van bojt a sapkádon - Régen életek múltak ezen az édes, színes kiegészítőn

A bojtos sapka ma már a téli ruhatárunk egy teljesen természetes darabja, csak úgy mint a kedvenc kötött sálunk és a hozzá illő kesztyűnk. Csupán kevesen tudják róla, hogy eredetének megértéséhez egészen sokáig kell visszatekernünk az idő kerekét. Mutatjuk pontosan, meddig!
A pompon szó francia eredetű. A kifejezés apró díszes labdát jelent, ami tollból vagy fonalból készült. Az apró gombolyag már évszázadokkal korábban is fel-fel bukkant különféle népek viseletein. A régészek a vikingek korából (VIII. század) is találtak bizonyítékokat a bojt létezésére, például egy a Freyr nevű skandináv istent ábrázoló szobrocska tetőfedőjén. De a dél-amerikai őslakos népek ruháin, fejdíszein is megjelent a pompon. Náluk a viselője törzsét, családi állapotát vagy társadalmi rangját jelölhette az apró gombolyag.
Kicsit abszurd, de a ma aranyosnak titulált bojtos sapkák egyik fontos előfutára egy katonai viselet volt.
A 20. századra a sapkabojt már trendivé lett. A sapkakötők és kalaposok a gazdasági világválság idején megmaradt fonalakat előszeretettel használták fel dekorációs elemekhez, így született meg a ma ismert és közkedvelt bojtos sapka.
Mára a pomponnal ellátott sapkák, praktikus eszközökből, egyszerű kiegészítőkké váltak.
Ez a videó bemutatja a bojtos sapka valódi történetét:
