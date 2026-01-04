Egészen megdöbbentő, miért van bojt a sapkádon - Régen életek múltak ezen az édes, színes kiegészítőn

A bojtos sapka ma már a téli ruhatárunk egy teljesen természetes darabja, csak úgy mint a kedvenc kötött sálunk és a hozzá illő kesztyűnk. Csupán kevesen tudják róla, hogy eredetének megértéséhez egészen sokáig kell visszatekernünk az idő kerekét. Mutatjuk pontosan, meddig!

Innen indult a divathóbort: a bojtos sapka eredete.

Fotó: One Pixel Studio / Shutterstock

A bojtos sapka legkorábbi nyomai a VIII. századból maradtak fent.

Régen a katonaság fontos eszközeként használták az színes gombolyagokat.

A napóleoni háborúk korában már esztétikai értékkel is bírt a bojtos fejdísz, de funkciójából nem veszített.

A gazdasági világválás is elősegítette a bojtos sapka divatszimbólummá válását.

A bojtos sapka története: ezért viseljük így ezt a kiegészítőt

A sapkabojt első elődje

A pompon szó francia eredetű. A kifejezés apró díszes labdát jelent, ami tollból vagy fonalból készült. Az apró gombolyag már évszázadokkal korábban is fel-fel bukkant különféle népek viseletein. A régészek a vikingek korából (VIII. század) is találtak bizonyítékokat a bojt létezésére, például egy a Freyr nevű skandináv istent ábrázoló szobrocska tetőfedőjén. De a dél-amerikai őslakos népek ruháin, fejdíszein is megjelent a pompon. Náluk a viselője törzsét, családi állapotát vagy társadalmi rangját jelölhette az apró gombolyag.

Bojtos sapka a katonaságnál

Kicsit abszurd, de a ma aranyosnak titulált bojtos sapkák egyik fontos előfutára egy katonai viselet volt.

A bojtos sapkák a csatatéren láttak el fontos feladatot.

Fotó: Ekaterina Bykova / Shutterstock

A 18–19. században a francia hadsereg különböző színű bojtokat használt arra, hogy gyorsan felismerjék, melyik csatatéren küzdő katona, melyik alakulathoz tartozik.

A Skótok tradicionális fejfedőin is ott díszelgett egy kis toorie-nak becézett pompon, ami viselője ezredét jelölte.

A napóleoni háborúk korában, a bojtok kezdtek látványos, dekoratív formákat ölteni. Ekkor hűségük kifejezésére használták őket a katonák.

Bojtos sapka divat: így lett a katonai eszközből diszfunkcionális dísz

A 20. századra a sapkabojt már trendivé lett. A sapkakötők és kalaposok a gazdasági világválság idején megmaradt fonalakat előszeretettel használták fel dekorációs elemekhez, így született meg a ma ismert és közkedvelt bojtos sapka.

Mára a pomponnal ellátott sapkák, praktikus eszközökből, egyszerű kiegészítőkké váltak.

