Sárga bojtos sapka egy fiatal lányon.

Egészen megdöbbentő, miért van bojt a sapkádon - Régen életek múltak ezen az édes, színes kiegészítőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 17:15
Ma csak úgy ismerjük, mint a téli szezon egyik legédesebb kiegészítőjének díszét. Pedig a bojtos sapka eredetének története jóval sötétebb és izgalmasabb, mint azt hisszük. Ami ma játékos, színes dísz, az korábban évszázadokon át fontos üzentet hordozott viselőjéről. Nézd meg, mire szolgált ez az apró pompon régen!
A bojtos sapka ma már a téli ruhatárunk egy teljesen természetes darabja, csak úgy mint a kedvenc kötött sálunk és a hozzá illő kesztyűnk. Csupán kevesen tudják róla, hogy eredetének megértéséhez egészen sokáig kell visszatekernünk az idő kerekét. Mutatjuk pontosan, meddig!

Sárga kötött bojtos sapka egy asztalon.
Innen indult a divathóbort: a bojtos sapka eredete.
Fotó: One Pixel Studio /  Shutterstock 
  • A bojtos sapka legkorábbi nyomai a VIII. századból maradtak fent.
  • Régen a katonaság fontos eszközeként használták az színes gombolyagokat.
  • A napóleoni háborúk korában már esztétikai értékkel is bírt a bojtos fejdísz, de funkciójából nem veszített.
  • A gazdasági világválás is elősegítette a bojtos sapka divatszimbólummá válását.

A bojtos sapka története: ezért viseljük így ezt a kiegészítőt

A sapkabojt első elődje

A pompon szó francia eredetű. A kifejezés apró díszes labdát jelent, ami tollból vagy fonalból készült. Az apró gombolyag már évszázadokkal korábban is fel-fel bukkant különféle népek viseletein. A régészek a vikingek korából (VIII. század) is találtak bizonyítékokat a bojt létezésére, például egy a Freyr nevű skandináv istent ábrázoló szobrocska tetőfedőjén. De a dél-amerikai őslakos népek ruháin, fejdíszein is megjelent a pompon. Náluk a viselője törzsét, családi állapotát vagy társadalmi rangját jelölhette az apró gombolyag.

Bojtos sapka a katonaságnál

Kicsit abszurd, de a ma aranyosnak titulált bojtos sapkák egyik fontos előfutára egy katonai viselet volt.

Piros bojtos sapka a menetelő katonákon.
A bojtos sapkák a csatatéren láttak el fontos feladatot.
Fotó: Ekaterina Bykova /  Shutterstock 
  • A 18–19. században a francia hadsereg különböző színű bojtokat használt arra, hogy gyorsan felismerjék, melyik csatatéren küzdő katona, melyik alakulathoz tartozik. 
  • A Skótok tradicionális fejfedőin is ott díszelgett egy kis toorie-nak becézett pompon, ami viselője ezredét jelölte.
  • A napóleoni háborúk korában, a bojtok kezdtek látványos, dekoratív formákat ölteni. Ekkor hűségük kifejezésére használták őket a katonák.

Bojtos sapka divat: így lett a katonai eszközből diszfunkcionális dísz

A 20. századra a sapkabojt már trendivé lett. A sapkakötők és kalaposok a gazdasági világválság idején megmaradt fonalakat előszeretettel használták fel dekorációs elemekhez, így született meg a ma ismert és közkedvelt bojtos sapka

Mára a pomponnal ellátott sapkák, praktikus eszközökből, egyszerű kiegészítőkké váltak. 

Ez a videó bemutatja a bojtos sapka valódi történetét:

