Felejtsd el a klasszikus kéket – ez most a legmenőbb farmerszín

Hordjunk bőrt, válasszuk a vászont, vagy húzzunk farmert, a különböző anyagú nadrágokat tekintve évről évre változnak a trendek mind a színük, mind a szabásuk, mind a mintázatuk terén. A farmerek között – legyen a stílusuk baggy, trapéz, egyenes szárú vagy skinny –, a kék színűek örök klasszikusok, az idei évben azonban egy teljes más, natúr színárnyalat hódít: az új kedvenc a bézs farmer, amely a hűvösebb hónapokban minden divatos nő gardróbjába bekéredzkedik, mert egyszerre modern, elegáns és hihetetlenül sokoldalú.

A bézs farmer igazán sokoldalú és más ruhaneműkkel jól variálható ruhadarab

Fotó: shine.graphics / Shutterstock

A bézs farmer az új sztár

A bézs árnyalat valahol a világos khaki és a cappuccino között helyezkedik el, visszafogottsága miatt pedig bármilyen színnel jól harmonizál. A bézs egy kifejezetten nőies, természetes földszín, amely átgondolt külsőt kölcsönöz akkor is, ha valójában csak felkaptál egy kényelmes nadrágot és egy egyszerű felsőt. A bézs farmer egyszerűen stílusossá tesz.

Így viseld

A bézs farmer legnagyobb előnye, hogy szinte bármilyen stílushoz illik. A lezserebb, bő szabású változat tökéletes egy oversize inggel vagy egy puha, antracitszürke pulóverrel, míg az egyenes szárú, testhezálló fazon kifejezetten jól mutat bokacsizmával és rövid dzsekivel. Ha elegánsabb hatásra vágysz, kombináld egy klasszikus ballonkabáttal és selyemsállal, így pillanatok alatt kifinomult lesz a megjelenésed.

A bézs farmerhez a szürke, a csokoládébarna, a karamell, a padlizsán és a homokszín mind kiválóan passzol, a földszínek együtt igazán harmonikus, őszi-téli hangulatot teremtenek. Ha pedig egy kis kontrasztra vágysz, egy fekete bőrkabát vagy egy sötétszürke blézer letisztult, modern hatást kölcsönöz.

A bézs remekül passzol más földszínekhez

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Miért éri meg beruházni rá?

A bézs farmer trendi és időtálló befektetés. Egy jól szabott, minőségi darabot évekig hordhatsz anélkül, hogy kimenne a divatból. A semleges szín miatt könnyen variálható egyéb darabokkal hétköznapi viseletként egy munkanapon, vagy alkalmibb öltözékként egy esti programon.

Stílustippünk a bézs farmerhez

A bézs és a fekete párosa időtlen, elegáns, és a divattervezők egyik legnagyobb kedvence.

Ahogy a fekete, úgy a fehér is remek választás a bézs szín mellé. Egy bő szárú bézs nadrág egy krémszínű vagy fehér toppal, valamint egy laza, fehér inggel igazán kifinomult hatást kelt. Ha szeretnéd feldobni az összképet, válassz a szetthez egy barna övet.

A bézs bátran párosítható élénk színekkel is. A kék színnel vegyített bézs szett például tengerparti hangulatot idéz.

Ha ez a kedvenc árnyalatod, miért ne viselnéd tetőtől talpig? A teljesen bézs szettek eleganciát sugároznak, ráadásul minden évszakban hordhatók. Kombinálj különböző bézs tónusokat.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: