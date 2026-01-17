Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Mentazöld kabátba öltözött divatos nő, stílusos téli szettben.

Eleged van a szürkeségből? Ezekkel a mentazöld darabokkal dobd fel a téli szettedet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 11:20
A lelked mélyén már te is érzed, hogy hamarosan itt a tavasz, ezért itt az ideje egy kis színt vinni a szürke ruhatáradba. Szerezz be pár mentazöld darabot, dobd fel velük a téli szettedet és persze a hangulatodat!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A téli ruhatár ritkán nevezhető igazán színesnek és változatosnak, a mentazöld azonban a tökéletes kivétel: nem túl harsány, mégis a tavasz üde frissességét idézi. Ha már te is tűkön ülve várod a kikeletet, bátran építsd be ezt az árnyalatot a téli szettjeidbe. Dobd fel vele a stílusodat és a hangulatodat is!

Mentazöld pulóvert viselő lány, téli szettben.
A téli szetted már tükrözheti a tavaszt!
Fotó: 123RF
  • Egy mentazöld kabát azonnal a szetted középpontjába kerül.
  • Egy mentazöld sál önmagában is megállja a helyét.
  • Egy mentazöld csizma iszonyatosan szexivé varázsol.
  • Egy mentazöld pulóvert még a kávézóban sem kell levenned.

Téli szett mentazölddel: így viseld ezt a különleges árnyalatot

Kicsit változtass a klasszikus téli színösszeállításon, és vigyél bele valami egészen újat. Tedd le a voksod a mentazöld mellett, ami új szintre emeli a stílusodat. Emellett ez a nem mindennapi szín egy elegáns és egy lazább összeállításban is tökéletesen megállja a helyét, lágy, hűvös tónusa miatt pedig könnyedén kombinálható a mélyebb árnyalatokkal is.

Mentazöld kabát

Ha hideg évszakok, akkor a kabátnak a lista elején van a helye, hiszen a téli szettekben általában az övé a főszerep. Mivel a szín most nagy népszerűségnek örvend, rengeteg különböző fazonú mentazöld kabát közül válogathatsz, amit egy egyszínű összeállítással (pulóver, nadrág, sapka, sál) még jobban kiemelhetsz. Csak pillants rá az alábbi képre, amin a színes kabáttal teljesen más az összhatás.

Mentazöld sál

A legkedveltebb téli kiegészítő a sál, ebből pedig szintén választhatsz mentazöldet, ami más hasonló tónusú kiegészítő nélkül, önmagában is nagyon jól mutat. Az alábbi fotón például a fiatal nő főként semleges színeket visel, így a színes sál egyáltalán nem üt el a szettjétől, sőt, még egyedibbé teszi.

Mentazöld csizma

Minden divatos nő jól tudja, hogy az öltözködés elengedhetetlen része egy, a ruhához passzoló cipő, ami új dimenziót adhat a megjelenésnek. Csak pillants rá erre az ultra nőies, magassarkú csizmára, ami egy másodperc alatt varázsol dögössé. Kombinálhatod kötött ruhákkal, de akár farmerrel is, attól függően, hogy hova készülsz.

Mentazöld pulóver

Ha szereted a meleget és a kényelmet, illetve a színt az irodában vagy egy baráti kávézás során is szeretnéd viselni – hiszen a kabát és a sál lekerül rólad –, akkor dönts egy mentazöld pulóver mellett, ami tökéletesen mutat, amennyiben a többi ruhadarab letisztult. Például, ha minden más fekete, lesz egy kis csavar a szettedben.

Az alábbi videóban megismerheted az egyéni stílus és az identitás közötti kapcsolatot:

