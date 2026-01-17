Eleged van a szürkeségből? Ezekkel a mentazöld darabokkal dobd fel a téli szettedet

A téli ruhatár ritkán nevezhető igazán színesnek és változatosnak, a mentazöld azonban a tökéletes kivétel: nem túl harsány, mégis a tavasz üde frissességét idézi. Ha már te is tűkön ülve várod a kikeletet, bátran építsd be ezt az árnyalatot a téli szettjeidbe. Dobd fel vele a stílusodat és a hangulatodat is!

A téli szetted már tükrözheti a tavaszt!

Fotó: 123RF

Egy mentazöld kabát azonnal a szetted középpontjába kerül.

Egy mentazöld sál önmagában is megállja a helyét.

Egy mentazöld csizma iszonyatosan szexivé varázsol.

Egy mentazöld pulóvert még a kávézóban sem kell levenned.

Kicsit változtass a klasszikus téli színösszeállításon, és vigyél bele valami egészen újat. Tedd le a voksod a mentazöld mellett, ami új szintre emeli a stílusodat. Emellett ez a nem mindennapi szín egy elegáns és egy lazább összeállításban is tökéletesen megállja a helyét, lágy, hűvös tónusa miatt pedig könnyedén kombinálható a mélyebb árnyalatokkal is.

Mentazöld kabát

Ha hideg évszakok, akkor a kabátnak a lista elején van a helye, hiszen a téli szettekben általában az övé a főszerep. Mivel a szín most nagy népszerűségnek örvend, rengeteg különböző fazonú mentazöld kabát közül válogathatsz, amit egy egyszínű összeállítással (pulóver, nadrág, sapka, sál) még jobban kiemelhetsz. Csak pillants rá az alábbi képre, amin a színes kabáttal teljesen más az összhatás.

Mentazöld sál

A legkedveltebb téli kiegészítő a sál, ebből pedig szintén választhatsz mentazöldet, ami más hasonló tónusú kiegészítő nélkül, önmagában is nagyon jól mutat. Az alábbi fotón például a fiatal nő főként semleges színeket visel, így a színes sál egyáltalán nem üt el a szettjétől, sőt, még egyedibbé teszi.

Mentazöld csizma

Minden divatos nő jól tudja, hogy az öltözködés elengedhetetlen része egy, a ruhához passzoló cipő, ami új dimenziót adhat a megjelenésnek. Csak pillants rá erre az ultra nőies, magassarkú csizmára, ami egy másodperc alatt varázsol dögössé. Kombinálhatod kötött ruhákkal, de akár farmerrel is, attól függően, hogy hova készülsz.