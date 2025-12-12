Az 2025-ösi tél színe, amitől minden szett luxushatást kelt

Már december közepén unjuk a fekete, szürke komor ruhákat és szetteket, amiket ilyenkor az utcákon látni. Ha szeretnél idén a legsötétebb és leghidegebb napokon is kitűnni a tömegből, elég ha ezt a divatos téli színt magadra kapod, és az egész outfited elegánsabb és divatosabb lesz!
Ezt a címet idén nem más nyerte el, mint a barna. Pontosabban a csokoládébarna, amit a divatnagykövetek mocha és espresso néven is emlegetnek. Egyszerre klasszikus és friss. Azonnal luxusérzetet kelt, még a legegyszerűbb összeállításokkal is.
Egy hosszú csokoládébarna kabát idén igazi stílusfőnyereménynek számít. Melegen tart és mindig divatos lehetsz, bármilyen ruhákat is kapsz fel alá. Kombinálhatod szinte bármivel; farmerral, de egy meleg kötött ruhával is.
A bőr/műbőr darabok még mindig nagyon trendik. Most a klasszikus kabátok és dzsekik mellett, a bőrből készült szoknyák, felsők és nadrágok is újra divatba jöttek. Idén a megszokott fekete helyett, próbáld ki a csokoládébarna változatot, és biztos lehetsz benne, hogy kapsz pár kérdést arról, hol szerezted.
A téli gardrób kötelező darabja: egy letisztult, puha, meleg pulcsi, amit bármelyik fagyos napon felvehetsz. Idén az espresso tónusokban lehetsz vele a legstílusosabb.
Félre az unalmas fekete bakancsokkal! Egy minden szetthez bevethető chelsea csizma szuper kiegészítő. 2025-ben főleg akkor, ha ebben az elegáns barna színben szerzed be.
Az utóbbi időben aranykorukat élik a mini retikülök és válltáskák. Érdemes a szettjeidhez vadászni egy csokoládébarna változatot is. Ez nem csak most lesz szuper választás: egy barna táska időtálló, klasszikus kiegészítő, ami jó minőségben aranyat ér majd évekkel később is.
Ha nem ez a te tónusod, akkor sem kell aggódnod. Van még pár igen trendi árnyalat, ami 2025 telén felrobbantja a divatvilágot:
Ezekkel a színekkel kombináld: csokibarna, nude árnyalatok, kék
Ezekkel a színekkel kombináld: más szürke tónusok, csokibarna, lila
Stílustippek a barna szettekhez:
