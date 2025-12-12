Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Az 2025-ösi tél színe, amitől minden szett luxushatást kelt

stílustipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 09:15
tél2025divat
A szezonban több trendi árnyalat is felütötte a fejét a divatvilágban. Azonban van egy divatos téli szín, amely mindet lekörözte. Egyszerre meleg és elegáns. Elég egyetlen ruhadarab ebből a tónusból, és az egész szetted luxus hatást kelt. Nézd meg melyik színről van szó, és szerezd be időben!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Már december közepén unjuk a fekete, szürke komor ruhákat és szetteket, amiket ilyenkor az utcákon látni. Ha szeretnél idén a legsötétebb és leghidegebb napokon is kitűnni a tömegből, elég ha ezt a divatos téli színt magadra kapod, és az egész outfited elegánsabb és divatosabb lesz!

Divatos téli színekbe öltözött nő napszemüvegben.
Divatos téli szín, amivel minden szetted stílusossá válhat
Fotó:  Shutterstock 
  • A 2025-ös tél színe klasszikus és luxusérzetet kelt.
  • A téli színt 3 egyszerű módon is beépítheted ruhatáradba.
  • A szezonban más színek is nagy népszerűségnek örvendenek.

Divatos téli szín: a 2025-ös szezon árnyalata

Ezt a címet idén nem más nyerte el, mint a barna. Pontosabban a csokoládébarna, amit a divatnagykövetek mocha és espresso néven is emlegetnek. Egyszerre klasszikus és friss. Azonnal luxusérzetet kelt, még a legegyszerűbb összeállításokkal is.

Hogyan építsd be a barna színt a téli szettjeidbe?

1. Hosszú barna kabát 

Egy hosszú csokoládébarna kabát idén igazi stílusfőnyereménynek számít. Melegen tart és mindig divatos lehetsz, bármilyen ruhákat is kapsz fel alá. Kombinálhatod szinte bármivel; farmerral, de egy meleg kötött ruhával is.

2. Bőrnadrág

A bőr/műbőr darabok még mindig nagyon trendik. Most a klasszikus kabátok és dzsekik mellett, a bőrből készült szoknyák, felsők és nadrágok is újra divatba jöttek. Idén a megszokott fekete helyett, próbáld ki a csokoládébarna változatot, és biztos lehetsz benne, hogy kapsz pár kérdést arról, hol szerezted.

3. Barna pulóver

A téli gardrób kötelező darabja: egy letisztult, puha, meleg pulcsi, amit bármelyik fagyos napon felvehetsz. Idén az espresso tónusokban lehetsz vele a legstílusosabb.

4. Csokibarna chelsea csizma

Félre az unalmas fekete bakancsokkal! Egy minden szetthez bevethető chelsea csizma szuper kiegészítő. 2025-ben főleg akkor, ha ebben az elegáns barna színben szerzed be.

5. Barna kistáska

Az utóbbi időben aranykorukat élik a mini retikülök és válltáskák. Érdemes a szettjeidhez vadászni egy csokoládébarna változatot is. Ez nem csak most lesz szuper választás: egy barna táska időtálló, klasszikus kiegészítő, ami jó minőségben aranyat ér majd évekkel később is.

Stílustippek az év színéhez:

  • Próbáld ki a most ultratrendi monokróm összeállításokban is!
  • Sötétkék farmerrel kombinálva, egyszerűen mesésen mutat ez a szín.
  • Egy krém- vagy bézsszínű pulcsival a luxusok luxusát sejteti a csokoládébarna árnyalat.

Milyen színek divatosak télen?

Ha nem ez a te tónusod, akkor sem kell aggódnod. Van még pár igen trendi árnyalat, ami 2025 telén felrobbantja a divatvilágot:

Élénkpiros

Ezekkel a színekkel kombináld: szürke, fekete, tengerészkék, fehér

Mélylila

Ezekkel a színekkel kombináld: csokibarna, nude árnyalatok, kék

Világosszürke

Ezekkel a színekkel kombináld: más szürke tónusok, csokibarna, lila

Stílustippek a barna szettekhez:

Nézz körül még több divattippért:

 

