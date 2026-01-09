Stílus és magabiztosság 50 felett – A sikkes téli kiegészítő, amivel feldobhatod a szürke hétköznapokat

A szőrme töretlen vonzerővel rendelkezik, ami mindig reflektorfénybe kerül a hidegebb hónapokban. A szőrös darabok ugyanis olyan légkört teremtenek, ahol a kifinomultság találkozik a luxussal, mégsem kell rájuk vagyonokat költened, ha nem a valódi szépségek mellett teszed le a voksodat. Egy bolyhos táska, egy feltűnő kabát és máris minden szempár rád fog szegeződni.

Válogass a legstílusosabb szőrme kiegészítők közül, és zsebeld be a bókokat!

Fotó: Edward Berthelot / Getty Images

Nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod ahhoz, hogy beszerezd ezeket a stílusos darabokat.

Nem számít, hogy a kabát, a sál, a táska vagy a cipő mellett teszed le a voksodat, mindegyikkel extrán divatos leszel.

Rengeteg szín és stílus közül válogathatsz, ezért biztosan lesz olyan, ami elnyeri a tetszésedet.

Szőrme minden mennyiségben: ezt viselik télen a legstílusosabb nők

Válassz műszőrme ruhadarabokat és kiegészítőket anélkül, hogy az összes félretett pénzedet el kellene költened. A boltok polcai ugyanis most tele vannak divatosabbnál divatosabb termékekkel, amelyek között biztosan te is megtalálod majd a kedvencedet. Akár szőrmés díszítésről van szó, akár egy teljesen prémes darabról, ezekben igazi divatikon leszel.

Műszőrmével díszített kabát

Bár jól tudjuk, hogy a műszőrmekabátok is igen divatosak, ne feledkezzünk meg a szőrmével díszített alternatívákról. Nézd meg például az alábbi mesés kabátot, amelyen a bőr és a szőrme tökéletes egyensúlyt teremt és rendkívül elegánssá varázsolja a megjelenést.

Műszőrme sál

Mi teremthetne nagyobb komfortérzetet a téli hidegben, mint egy pihe-puha sál. Ez a darab ugyanis hatékonyan véd még a legnagyobb fagyokban is, miközben eleganciát csempész a megjelenésedbe. Farmernadrággal is bátran párosíthatod, amit biztosan nem fogsz megbánni.

Műszőrme táska

Talán a nők egyik legkedveltebb kiegészítője a táska, ami amellett, hogy rendkívül praktikus, rengeteget hozzá tud adni a megjelenéshez. A boltokban számtalan különböző stílus közül válogathatsz, így nem az lesz a gond, hogy nem találsz rá a kedvencedre, hanem, hogy egyszerre többe is beleszeretsz.

Műszőrmével díszített cipő

A lábbelik koronázatlan királynője idén télen a műszőrmével díszített cipő, amely extravagáns megjelenést kölcsönöz neked. Ha a sportosabb stílusért rajongsz, akkor válassz egy mamusz szerű darabot, ellenkező esetben viszont az alábbi képen látható magassarkú csizmához hasonló opció mellett tedd le a voksodat.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készül a műszőrme: