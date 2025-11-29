Téli öltözködési bakik: ezek már tényleg cikinek számítanak

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
2025. november 29.
A hideg évszakoknak megvan a maga bája: forró italok, hóesés, meleg fények – és akkor a karácsonyi ételekről még nem is beszéltünk. A téli öltözködés viszont, már kevésbé könnyed és csábító. Bár a pihe-puha pulcsikért a legtöbben odavagyunk, nehéz megoldani, hogy a nagy fagyokban is nőiesek maradjunk. Ebből születnek a legnagyobb divatbakik is. Ha érdekel, hogyan kerülheted el a legtipikusabb hibákat, olvass tovább!
Ripszám Boglárka
Próbálunk a legnagyobb fagyban is nőiesek maradni, de a vastag kabátok és pulóverek nem könnyítik meg a dolgunkat. Főleg, hogy sokszor az esik a legjobban, ha szó szerint tetől-talpig bebugyolálhatjuk magunkat a legmelegebb sálunkba és sapkánkba, – de a legnagyobb mínuszokban van, akinél még a símaszk is előkerül. Egy szó, mint száz, a téli öltözködéssel a legtöbbünknek meggyűlik a baja, ezért könnyű divatbakikat véteni. Mutatjuk a leggyakoribbakat, és azt is, hogyan kerüld el őket!

Réteges téli öltözködés egy stílusos nőn
A stílusos téli öltözködés titkai.
Fotó: Anna Zhukkova
  • Télen a legalapvetőbb divatszabály a rétegezés.
  • Nem érdemes a stílust a kényelem elé helyezni.
  • A kiegészítők a hideg hónapokban még fontosabb szerepet töltenek be.
  • Egy előnyös szabás kihangsúlyozza vonalaidat.
  • A vékony, nem szezonális ruhadarabok nem védenek meg a hidegtől és a megjelenés minőségét is rontják.

A téli öltözködés legnagyobb hibái

1. A rétegezés hibái

Télen a legalapvetőbb divatszabály a rétegezés. Ezért kardinális kérdés, hogy tudod-e, hogy kell jól csinálni. A legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, ha egy egyszerű pólóra vagy hosszú ujjú felsőre rögtön ráhúzod a télikabátod. Itt a lényeg épp az, hogy játssz a rétegekkel, anyagvastagságokkal és ha igazán profi vagy: a textúrákkal is.

Egy vékony alapréteg, meleg pulcsi/kardigán és egy kabát a tökéletes kiindulási pont. A változatos anyagok pedig, – mint a gyapjú és a pamut – nemcsak abban segítenek, hogy ne fagyj meg, de sokkal stílusosabbá is teszik az egész megjelenésed.

2. Kényelem vs. stílus

A csini szűk kabátok valóban jobban kiemelik a vonalaidat, de nem fogsz tudni felvenni alájuk még két réteget. Vagy ha mégis betuszmákolod alá a kötött pulcsidat, tuti, hogy nem fog már olyan előnyösen mutatni, mint képzelted. Ne áldozd fel a kényelmet a stílus oltárán. Inkább keress kompromisszumokat! Biztosan találsz olyan csizmát is, aminek nem papírvékony a talpa, és mégis tetszik.

3. Kiegészítők hanyagolása

Mivel a téli öltözködés valóban nem enged túl sokat a képzelőerőnek és a változatosságnak, elengedhetetlen, hogy élj a kiegészítők adta lehetőségekkel. Hidd el, egyetlen vidám sál is képes az egész szettedet divatosabbá varázsolni, ráadásul praktikusak is. Plusz az outfited se fog félkésznek vagy unalmasnak tűnni.

Mosolygó fiatal lány téli öltözködése.
Egy világosabb, vagy akár mintás sapka és kesztyű a legegyszerűbb télikabáttal is divatos párost alkot.
Forrás: 123RF

4. Előnytelen fazonok

A téli ruhák sokszor hajlamosak elnyelni az alakot. Egy túlméretezett kabát könnyen zsákhatást kelt. Ilyenkor nem a vékonyabb, rövidebb fazonokat, hanem jobb szabást kell keresni, ami kihangsúlyozza a vonalaidat – és figyelni, hogy tényleg a megfelelő méretet válaszd!

5. Anyagbakik

Egy vékony pamut felső és egy szatén szoknya elbűvölő tud lenni a nyár közepén, vagy tavasszal egy farmerdzseki kíséretében. Télen viszont nem fognak segíteni abban, hogy ne dideregj attól a pillanattól kezdve, hogy átléped a küszöböt. Ráadásul a megjelenésednek sem tesz jót, ha nem a szezonhoz passzoló darabokat viselsz.

Válassz bátran vastagabb anyagokat, amiket nőiesebbé tehetsz a kiegészítőid segítségével is. 

Egy kötött ruha övvel például lekörözhetetlen választás:

+1 Sötét színek

A fekete, szürke és sötétkék valahogy mindig felülkerekedik a többi árnyalaton a hideg hónapokban. A végeredmény pedig sötét, unalmas szettek tömkelege lesz.

Szerezz be egy-két színesebb darabot is, amikkel feldobhatod ezeket a komor tónusokat!

5 tipp a tökéletes téli szettekhez:

Nézd meg további divatippjeinket is:

 

