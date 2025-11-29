Téli öltözködési bakik: ezek már tényleg cikinek számítanak

Próbálunk a legnagyobb fagyban is nőiesek maradni, de a vastag kabátok és pulóverek nem könnyítik meg a dolgunkat. Főleg, hogy sokszor az esik a legjobban, ha szó szerint tetől-talpig bebugyolálhatjuk magunkat a legmelegebb sálunkba és sapkánkba, – de a legnagyobb mínuszokban van, akinél még a símaszk is előkerül. Egy szó, mint száz, a téli öltözködéssel a legtöbbünknek meggyűlik a baja, ezért könnyű divatbakikat véteni. Mutatjuk a leggyakoribbakat, és azt is, hogyan kerüld el őket!

A stílusos téli öltözködés titkai.

Fotó: Anna Zhukkova

Télen a legalapvetőbb divatszabály a rétegezés.

Nem érdemes a stílust a kényelem elé helyezni.

A kiegészítők a hideg hónapokban még fontosabb szerepet töltenek be.

Egy előnyös szabás kihangsúlyozza vonalaidat.

A vékony, nem szezonális ruhadarabok nem védenek meg a hidegtől és a megjelenés minőségét is rontják.

A téli öltözködés legnagyobb hibái

1. A rétegezés hibái

Télen a legalapvetőbb divatszabály a rétegezés. Ezért kardinális kérdés, hogy tudod-e, hogy kell jól csinálni. A legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, ha egy egyszerű pólóra vagy hosszú ujjú felsőre rögtön ráhúzod a télikabátod. Itt a lényeg épp az, hogy játssz a rétegekkel, anyagvastagságokkal és ha igazán profi vagy: a textúrákkal is.

Egy vékony alapréteg, meleg pulcsi/kardigán és egy kabát a tökéletes kiindulási pont. A változatos anyagok pedig, – mint a gyapjú és a pamut – nemcsak abban segítenek, hogy ne fagyj meg, de sokkal stílusosabbá is teszik az egész megjelenésed.

2. Kényelem vs. stílus

A csini szűk kabátok valóban jobban kiemelik a vonalaidat, de nem fogsz tudni felvenni alájuk még két réteget. Vagy ha mégis betuszmákolod alá a kötött pulcsidat, tuti, hogy nem fog már olyan előnyösen mutatni, mint képzelted. Ne áldozd fel a kényelmet a stílus oltárán. Inkább keress kompromisszumokat! Biztosan találsz olyan csizmát is, aminek nem papírvékony a talpa, és mégis tetszik.

3. Kiegészítők hanyagolása

Mivel a téli öltözködés valóban nem enged túl sokat a képzelőerőnek és a változatosságnak, elengedhetetlen, hogy élj a kiegészítők adta lehetőségekkel. Hidd el, egyetlen vidám sál is képes az egész szettedet divatosabbá varázsolni, ráadásul praktikusak is. Plusz az outfited se fog félkésznek vagy unalmasnak tűnni.