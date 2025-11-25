A kabát, ami idén újra hódít – a tél visszahozta nagymamáink nagy kedvencét

Az idei őszi-téli szezonban ismét nagy népszerűségnek örvendenek a műszőrme kabátok, amelyek a tavaszi divatbemutatókon szinte minden nagy divatház repertoárjában főszerephez jutottak. A műszőrme kabátok olyan nosztalgikus hangulatot teremtenek, amelytől rögtön kellemesebbé válik a hideg, szürke idő. De hogyan viseljük stílusosan? Ehhez hoztunk tippeket, szín- és fazonváltozatokat.

A műszőrme kabát az idei tél nagy kedvence.

Fotó: 123RF

Idén újra hatalmas trend lett a műszőrme kabát, nosztalgikus hangulatával mindenkit levesz a lábáról.

Egyszerre elegáns és praktikus darab, amit hétköznap is könnyű stílusosan viselni.

A titok a visszafogott alapdarabok és a jól megválasztott színek, minták párosítása.

Stílusos és sokoldalú﻿

Ha eddig úgy gondoltad, hogy a műszőrme kabát csak bohém vagy játékos szettekhez illik, akkor most változtatnod kell a véleményeden. Egyszerű, visszafogott darabokkal épp olyan divatos viselet, csak meg kell találni a legjobb párosításokat. Egy bézs vagy karamell színű műszőrme kabát például remekül néz ki fekete szűk nadrággal, egy jó minőségű fekete garbóval és egy vékony, elegáns övvel. Ha a kabát feltűnő, minden más legyen egyszerűbb, hogy a szetted harmonikus legyen.

Leopárdminta, az idei kedvenc﻿

A leopárdminta sokaknak túl merésznek tűnik, pedig idén az az egyik legmenőbb stílus. A műszőrme kabáton különösen mutatós, játékos hatású. Ha egyszerű, egyszínű ruhákhoz, például fekete garbóhoz vagy szoknyához hordod, akkor nem lesz túl sok, mégis vagány leszel benne. Ez egy tökéletes városi, menő outfit.

A leopárdmintás műszőrme kabát most a legvagányabb.

Fotó: Shutterstock

Fekete műszőrme kabát

A fekete kabát az elegancia megtestesítője. Remekül mutat kötött ruhákkal és ideális azoknak, akik szeretik a magas szárú csizmákat, de kerülik a harsányabb színeket. Ez a kabát bármikor megállja a helyét: akár egy városi kávézásra is elmehetsz benne, de egy karácsonyi bulihoz is tökéletes választás.

A fekete műszőrme kabát igazi klasszikus.

Fotó: 123RF

A merész téli fehér﻿

A törtfehér vagy krém színű műszőrme kabát az utóbbi évek egyik legszebb és legmerészebb trendje, feldobja a szürke téli napokat. A titok a kellemes és harmonikus összeállítás: krém, ekrü vagy világosszürke színekkel párosítva a megjelenés kifinomult és elegáns lesz.