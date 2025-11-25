Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
A kabát, ami idén újra hódít – a tél visszahozta nagymamáink nagy kedvencét

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 13:15
Van egy kabát, amely valószínűleg mindenkinek ismerős, vagy a nagymamája szekrényéből, vagy egy régi fotóról. Ez nem más, mint a műszőrme kabát, amely idén újra a kirakatok sztárja. Eláruljuk, hogyan hordhatod ízlésesen!
Az idei őszi-téli szezonban ismét nagy népszerűségnek örvendenek a műszőrme kabátok, amelyek a tavaszi divatbemutatókon szinte minden nagy divatház repertoárjában főszerephez jutottak. A műszőrme kabátok olyan nosztalgikus hangulatot teremtenek, amelytől rögtön kellemesebbé válik a hideg, szürke idő. De hogyan viseljük stílusosan? Ehhez hoztunk tippeket, szín- és fazonváltozatokat.

Többféle típusú műszőrme kabát vállfán
A műszőrme kabát az idei tél nagy kedvence. 
Fotó: 123RF
  • Idén újra hatalmas trend lett a műszőrme kabát, nosztalgikus hangulatával mindenkit levesz a lábáról.
  • Egyszerre elegáns és praktikus darab, amit hétköznap is könnyű stílusosan viselni.
  • A titok a visszafogott alapdarabok és a jól megválasztott színek, minták párosítása.

Stílusos és sokoldalú﻿

Ha eddig úgy gondoltad, hogy a műszőrme kabát csak bohém vagy játékos szettekhez illik, akkor most változtatnod kell a véleményeden. Egyszerű, visszafogott darabokkal épp olyan divatos viselet, csak meg kell találni a legjobb párosításokat. Egy bézs vagy karamell színű műszőrme kabát például remekül néz ki fekete szűk nadrággal, egy jó minőségű fekete garbóval és egy vékony, elegáns övvel. Ha a kabát feltűnő, minden más legyen egyszerűbb, hogy a szetted harmonikus legyen.

Leopárdminta, az idei kedvenc﻿

A leopárdminta sokaknak túl merésznek tűnik, pedig idén az az egyik legmenőbb stílus. A műszőrme kabáton különösen mutatós, játékos hatású. Ha egyszerű, egyszínű ruhákhoz, például fekete garbóhoz vagy szoknyához hordod, akkor nem lesz túl sok, mégis vagány leszel benne. Ez egy tökéletes városi, menő outfit.

Fiatal nő leopárdmintás műszőrme kabátban
A leopárdmintás műszőrme kabát most a legvagányabb.
Fotó: Shutterstock 

Fekete műszőrme kabát

A fekete kabát az elegancia megtestesítője. Remekül mutat kötött ruhákkal és ideális azoknak, akik szeretik a magas szárú csizmákat, de kerülik a harsányabb színeket. Ez a kabát bármikor megállja a helyét: akár egy városi kávézásra is elmehetsz benne, de egy karácsonyi bulihoz is tökéletes választás.

Nő fekete műszőrme kabátban
A fekete műszőrme kabát igazi klasszikus.
Fotó: 123RF

A merész téli fehér﻿

A törtfehér vagy krém színű műszőrme kabát az utóbbi évek egyik legszebb és legmerészebb trendje, feldobja a szürke téli napokat. A titok a kellemes és harmonikus összeállítás: krém, ekrü vagy világosszürke színekkel párosítva a megjelenés kifinomult és elegáns lesz. 

Fiatal nő fehér műszőrme kabátban
A fehér kabát feldobja a téli szürkeséget.
Fotó: 123RF

Textúrák játéka: kord, gyapjú és műszőrme﻿

A legjobb a téli öltözködésben, hogy keverheted az anyagokat. A műszőrme kabát szuperül passzol kordnadrághoz, vastag kötött pulóverhez vagy laza ingkabáthoz is. Így az outfit nem lesz unalmas, mert különböző anyagok és textúrák egészítik ki egymást.

