150 km/órával csapódott egy másik kocsiba a tini sofőr Turán: áldozata rokkant lett

Súlyos baleset történt a Pest vármegyei Turán, ahol egy fiatal sofőr nagy sebességgel előzött a városban, majd elveszítette az uralmát az autó felett és nekiütközött egy másik járműnek. A vétlen autó vezetője a baleset következtében maradandó fogyatékossággal járó, súlyos sérüléseket szenvedett.
A beszámolók szerint a fehér autót vezető fiatal férfi nagy sebességgel kezdett előzni, amikor a manőver közben elvesztette az irányítást a jármű felett. Az autó csaknem 150 kilométer per órás sebességgel csapódott a kék személyautó oldalába. A baleset hatalmas erejű volt. A fehér autó több kerítést is kidöntött, majd szinte felismerhetetlenségig összetörve állt meg. A vétlen jármű az ütközés után az árokba sodródott és a tetejére borult.
A helyiek szerint a csattanás messzire hallatszott. Egy környékbeli úgy fogalmazott:
A robaj olyan volt, mint amikor télen nagy mennyiségű hó zúdul le a tetőről.
A vétlen autó vezetője a balesetben maradandó fogyatékossággal gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett, utasa pedig könnyebben sérült meg. A száguldozó autós jelentős anyagi kárt is okozott, többek között egy közeli ház új kapuja is megrongálódott. A környéken élők szerint az utcában gyakori a gyorshajtás, sokan a megengedett 50 kilométer per órás sebesség többszörösével közlekednek, akár 100–120 kilométer per órával is.
Az ügyészség a fiatal sofőrt maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság hoz majd döntést, írja a Tények.
