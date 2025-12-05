Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Téli kapszulagardrób: 6 nélkülözhetetlen darab, amivel sosem hibázhatsz

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 13:15
kapszulagardróbstílus
Ez az egyetlen kabát, cipő, felső, nadrág, pulóver, amire szükséged van, ha elképesztően divatos akarsz lenni, miközben a félretett pénzed is megmarad. Hozd létre a saját téli kapszulagardróbodat csupán fillérekből! Mutatjuk a legtrendibb, könnyedén kombinálható alapdarabokat!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A hidegebb évszakokban sem kell lemondanod a mindent elsöprő stílusról és itt jön képbe a téli kapszulagardrób, ami sosem hagy cserben. Ugye te sem akarsz így ünnepek közeledtével óriási vásárlást rendezni? Akkor nézd meg összeállításunkat, amelyben könnyedén kombinálható alapdarabokat találhatsz, sőt néhányuk még lehet, hogy a te szekrényedben is ott lapul. Úszd meg olcsón, de divatosan!

Téli kapszulagardrób tele kötött pulcsikkal
Hozd létre a saját téli kapszulagardróbodat csupán fillérekből!
Fotó: 123RF
  • Segítünk abban, hogy ne dobj ki sok pénzt az ünnepek előtt.
  • Ezekből a darabokból rengeteg divatos szettet összedobhatsz.
  • Ráadásul a kapszulagardrób alapdarabjait az idei divat szerint válogattuk össze.

Ezek a darabok adják a téli kapszulagardrób lelkét

A borongósabb napok miatt sokakat húz a szíve a sötét árnyalatok felé, amelyek könnyedén variálhatóak, sőt idén még trendik is. Lássuk tehát azokat a téli alapdarabokat, amikre nem mondhatsz nemet!

  • Ballonkabát

Az idén nagy népszerűségnek örvendő ballonkabát egy kihagyhatatlan alapdarab, ami egy kis eleganciát lop a megjelenésedbe, azonban lazább stílussal is kombinálhatod. Ha egyetlen kabátot akarsz hordani a télen, akkor ez legyen az!

  • Fekete csizma

Ha most belépsz egy cipőboltba, csizmák alatt roskadozó polcok látványa fogad. Választhatsz bokacsizmát, vagy térdig érő változatot is, miközben a kínálat olyan széles, hogy szinte beleszédülsz. Persze meglehet, hogy a cipősdobozod alján is lapul egy ilyen darab.

  • Hosszú ujjú felső

A hidegre való tekintettel nem árt, ha a rövid ujjú felsőidet leváltják a hosszú ujjú változatok, melyek közül kedved szerint válogathatsz. Ha pedig egy igazán divatos darabra vágysz, akkor egy csónaknyakú felsővel biztosan nem lősz majd mellé.

  • Téli leggings

A téli leggingsek egyszerre melegek és kényelmesek, miközben az elegáns és a laza stílushoz is nagyszerűen passzolnak. Legyen szó egy fárasztó, irodai munkanapról vagy egy randiról, bármelyiken megállják a helyüket.

  • Kötött pulóver

A hideg időjárásban a kötött pulóver egy kötelező alapdarab, amiből rengeteg színt és fazont találhatsz. Biztosak vagyunk abban, hogy neked is van néhány kedvenc a polcodon, amiket minden évben büszkén viselsz.

  • Szabott nadrág

A szabott nadrágok azok a nélkülözhetetlen darabok, amelyek ötvözik az időtlen stílust a funkcionalitással. Mivel a szezonban hódítanak a 90-es évek trendjei, bátran szerezz be egy ilyen letisztult nadrágot. 

Az alábbi videóbó megtudhatod, hogy miért fontos a megjelenés és az öltözködés a sikerhez:

