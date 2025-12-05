Téli kapszulagardrób: 6 nélkülözhetetlen darab, amivel sosem hibázhatsz

A hidegebb évszakokban sem kell lemondanod a mindent elsöprő stílusról és itt jön képbe a téli kapszulagardrób, ami sosem hagy cserben. Ugye te sem akarsz így ünnepek közeledtével óriási vásárlást rendezni? Akkor nézd meg összeállításunkat, amelyben könnyedén kombinálható alapdarabokat találhatsz, sőt néhányuk még lehet, hogy a te szekrényedben is ott lapul. Úszd meg olcsón, de divatosan!

Hozd létre a saját téli kapszulagardróbodat csupán fillérekből!

Fotó: 123RF

Segítünk abban, hogy ne dobj ki sok pénzt az ünnepek előtt.

Ezekből a darabokból rengeteg divatos szettet összedobhatsz.

Ráadásul a kapszulagardrób alapdarabjait az idei divat szerint válogattuk össze.

Ezek a darabok adják a téli kapszulagardrób lelkét

A borongósabb napok miatt sokakat húz a szíve a sötét árnyalatok felé, amelyek könnyedén variálhatóak, sőt idén még trendik is. Lássuk tehát azokat a téli alapdarabokat, amikre nem mondhatsz nemet!

Ballonkabát

Az idén nagy népszerűségnek örvendő ballonkabát egy kihagyhatatlan alapdarab, ami egy kis eleganciát lop a megjelenésedbe, azonban lazább stílussal is kombinálhatod. Ha egyetlen kabátot akarsz hordani a télen, akkor ez legyen az!

Fekete csizma

Ha most belépsz egy cipőboltba, csizmák alatt roskadozó polcok látványa fogad. Választhatsz bokacsizmát, vagy térdig érő változatot is, miközben a kínálat olyan széles, hogy szinte beleszédülsz. Persze meglehet, hogy a cipősdobozod alján is lapul egy ilyen darab.

Hosszú ujjú felső

A hidegre való tekintettel nem árt, ha a rövid ujjú felsőidet leváltják a hosszú ujjú változatok, melyek közül kedved szerint válogathatsz. Ha pedig egy igazán divatos darabra vágysz, akkor egy csónaknyakú felsővel biztosan nem lősz majd mellé.

Téli leggings

A téli leggingsek egyszerre melegek és kényelmesek, miközben az elegáns és a laza stílushoz is nagyszerűen passzolnak. Legyen szó egy fárasztó, irodai munkanapról vagy egy randiról, bármelyiken megállják a helyüket.

Kötött pulóver

A hideg időjárásban a kötött pulóver egy kötelező alapdarab, amiből rengeteg színt és fazont találhatsz. Biztosak vagyunk abban, hogy neked is van néhány kedvenc a polcodon, amiket minden évben büszkén viselsz.

Szabott nadrág

A szabott nadrágok azok a nélkülözhetetlen darabok, amelyek ötvözik az időtlen stílust a funkcionalitással. Mivel a szezonban hódítanak a 90-es évek trendjei, bátran szerezz be egy ilyen letisztult nadrágot.

Az alábbi videóbó megtudhatod, hogy miért fontos a megjelenés és az öltözködés a sikerhez:

