Íme a tökéletes téli kapszulagardrób: 6 alapdarab, amire a hideg hónapokban is számíthatsz

A vastag ruharétegek, a hideg és a sötét reggelek miatt legtöbbször ahhoz nyúlunk, ami éppen kéznél van. Pedig ha egy kicsit átgondoljuk, a téli ruhák is lehetnek elegánsak, anélkül, hogy lemondanánk a kényelemről.

A csinos téli ruhák akkor működnek jól, ha egymással is könnyen kombinálhatók.

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

Télen gyorsan kiderül, mely téli ruhák állják meg igazán a helyüket.

Egy átgondolt ruhatár megkönnyíti a mindennapi öltözködést a hideg hónapokban.

Ez a 6 biztos darab segít megőrizni az elegáns téli megjelenést.

Téli ruhák, amelyekre valóban lehet számítani

A téli ruhák akkor jók, ha nemcsak melegen tartanak, de emellett csinosak is. Azok a darabok a legjobbak, amelyek könnyen kombinálhatók egymással, a szettek nem igényelnek különösebb tervezést, mégis rendezett összhatást adnak.

1. Elegáns kötött pulóver

Egy jó tapintású, jó minőségű pulóver télen az egyik legfontosabb alapdarab. Viselheted önmagában, de rétegezéshez is ideális, mert nem vastagítja feleslegesen az alakot. Farmerrel, elegánsabb nadrággal vagy szoknyával is jól kombinálható, és attól függően, mivel párosítjuk, lehet egészen hétköznapi vagy csinosabb az összkép.

2. Széles szárú nadrág

A bő fazonú nadrág nemcsak divatos, hanem a téli hónapokban különösen praktikus is. Kényelmes, nem szorít, és lehetőséget ad arra is, hogy egy plusz réteget vegyünk alá. Városi sétához, munkanapokra és hosszabb kültéri programokra egyaránt ideális választás.

3. Sötét árnyalatú farmer

A sötét színű farmer télen különösen jó szolgálatot tesz. Viselheted pulóverekkel vagy vastagabb blúzokkal, mindig az adott alkalomhoz igazítva. Elegáns kabátokhoz is felveheted, így csinosabb irányba tereli az összeállítást. Akár lazább, akár elegánsabb stílusban viseled, ez a nadrág a téli kapszulagardrób legmegbízhatóbb alapdarabja.

4. Fekete bokacsizma

Egy jól eltalált fekete bokacsizma az egyik legfontosabb téli alapdarab. Stílusod szerint választhatsz törpesarkú vagy bakancsszerű változatot belőle. Ruhával, szoknyával és nadrággal is bátran viselheted, és akkor is megállja a helyét, ha az összeállítás többi része egyszerűbb, letisztultabb. Ez egy olyan alapdarab, amelyre minden nőnek szüksége van.