Őszi kapszulagardrób: elég ez pár ruhadarab, és minden nap stílusosan léphetsz utcára

A túlzsúfolt szekrény nem jelent több jó szettet. Az őszi kapszulagardrób a titka annak, hogy minden nap magabiztosan öltözhess.
A kapszulagardrób egy tudatos öltözködési stratégia, aminek a lényege, hogy összeállítasz kb. 10-15 alapdarabot – jelen esetben most csak 10-et –, amelyek mind jól kombinálhatók egymással. Ezzel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolsz, ráadásul elkerülöd azt a tipikus reggeli káoszt, amikor ideg-összeroppanást kapsz attól, hogy annak ellenére, hogy be sem tudod csukni a szekrényt a sok ruhától, akkor sincs mit felvenned.
Ha valahol, itt a kevesebb tényleg több: ha minden darab passzol egymáshoz, a lehetőségeid megsokszorozódnak. Egy jól összeállított őszi kapszulagardrób akár 30-40 különböző szettet is jelenthet neked, anélkül, hogy újra és újra vásárolnál.
Őszi alap. Elegáns, de farmerrel is működik. Bézs vagy khaki színben szinte bármivel és bárhogy kombinálható ez a kabát!
Szürke, fekete vagy tengerészkék – munkahelyre, randira és hétvégi brunch-ra is bevethető. Ruhával, farmerrel, magassarkúval vagy vászon sportcipővel: tényleg minden belefér ezzel a kabáttal! Mehet a smart casual és az elegáns vonal is.
Középkék vagy sötétkék árnyalatban. Egyenes szárú vagy enyhén bővülő fazonban, ha szeretnéd a divatot is követni. De érdemes megnézned, melyik szabás passzol leginkább a te alkatodhoz, és azt beszerezni:
Inkább természetes anyagból (gyapjú, kasmírkeverék). A bézs, szürke vagy krémszín örök nyerődarab. De ha színekkel szereted feldobni a szetteket, a pulcsi legyen az, amiből színesebbet választasz. Akár egy élénk piros, bordó vagy sárgás árnyalatú darab is lehet (amelyiket kedveled). Ez tökéletes az olyan napokra, amikor szeretnél kicsit színesíteni a megjelenéseden. Fel is veheted, de a válladra is dobhatod egy ing fölé.
Rétegezéshez zseniális: blézerrel elegáns, farmerrel lazább, pulóver alól kikandikálva pedig játékos.
Könnyű fel- és levenni, ami a változékony őszi időben életmentő. Érdemes itt is a fekete/nude/neutrális színeknél maradni, és inkább a szabással, övvel kötővel játszani. De akár egy mintás darabot is bevethetsz.
El se hinnéd, milyen sokféleképpen hordhatod ezt az egyszerű ruhadarabot:
Sötét alapszín, egyszerű szabás – csizmával és bakanccsal is mutatós.
Bőr vagy műbőr, közepesen magas sarokkal. Ha csak egy cipőt veszel ősszel, ez legyen az!
Sötétszürke, fekete vagy bézs – blúzzal irodába, pulóverrel egy lazább programra is tökéletes. Sokkal kényelmesebb, mint gondolnád.
Nemcsak melegít, de feldobja a legegyszerűbb összeállítást is. Ezt néha megköveteli az időjárás és a program, néha nem, szóval itt is lehet bátrabban színeket választani. De arra figyelj, hogy a kabátodhoz passzoljon!
Ne feledd, hogy a kapszulagardrób sosem egy kőbe vésett szabálykönyv, hanem egy rugalmas alap, amit a saját stílusodra formálhatsz. Ha például jobban szereted a szoknyákat, nyugodtan cseréld ki az egyik alsórészt pl. egy térdig érő bőrszoknyára – őszi csizmával vagány, magas sarkúval pedig elegánsan nőies. Ugyanez igaz a színekre és a fazonokra is: ha te élénkebb árnyalatokban érzed magad magabiztosnak, építsd be őket a palettádba. A lényeg, hogy a ruhatárad téged szolgáljon, és ne fordítva.
Például:
Az őszi kapszulagardrób nemcsak egy stílustrükk, hanem egy szemléletváltás: kevesebb ruhadarab, több lehetőség, és több önbizalom – mindezt úgy, hogy a pénztárcád és a környezet is hálás lesz érte.
Így kombinálhatod egy őszi kapszulagardrób alapdarabjait:
