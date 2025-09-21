Őszi kapszulagardrób: elég ez pár ruhadarab, és minden nap stílusosan léphetsz utcára

A túlzsúfolt szekrény nem jelent több jó szettet. Az őszi kapszulagardrób a titka annak, hogy minden nap magabiztosan öltözhess.

Őszi kapszulagardrób: ennyi kell, hogy mindennap stílusosan, változatosan, kényelmesen és magabiztosan jelenj meg

Fotó: Maya Kruchankova / Shutterstock

A kapszulagardrób egy tudatos öltözködési stratégia, aminek a lényege, hogy összeállítasz kb. 10-15 alapdarabot – jelen esetben most csak 10-et –, amelyek mind jól kombinálhatók egymással. Ezzel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolsz, ráadásul elkerülöd azt a tipikus reggeli káoszt, amikor ideg-összeroppanást kapsz attól, hogy annak ellenére, hogy be sem tudod csukni a szekrényt a sok ruhától, akkor sincs mit felvenned.

Ha valahol, itt a kevesebb tényleg több: ha minden darab passzol egymáshoz, a lehetőségeid megsokszorozódnak. Egy jól összeállított őszi kapszulagardrób akár 30-40 különböző szettet is jelenthet neked, anélkül, hogy újra és újra vásárolnál.

Az őszi kapszulagardrób 10 kulcsdarabja

Klasszikus őszi trench, vagyis ballonkabát

Őszi alap. Elegáns, de farmerrel is működik. Bézs vagy khaki színben szinte bármivel és bárhogy kombinálható ez a kabát!

Jó szabású blézer

Szürke, fekete vagy tengerészkék – munkahelyre, randira és hétvégi brunch-ra is bevethető. Ruhával, farmerrel, magassarkúval vagy vászon sportcipővel: tényleg minden belefér ezzel a kabáttal! Mehet a smart casual és az elegáns vonal is.

Kényelmes, minőségi farmer

Középkék vagy sötétkék árnyalatban. Egyenes szárú vagy enyhén bővülő fazonban, ha szeretnéd a divatot is követni. De érdemes megnézned, melyik szabás passzol leginkább a te alkatodhoz, és azt beszerezni: