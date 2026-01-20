Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Stílusos középkorú nő bő szárú nadrágban és piros kabátban.

Ha divatos akarsz maradni, ezt muszáj tudnod: egyszerű stílustippek a bő szárú nadrág viseléséhez

öltözködés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 10:15
farmernadrágstílustippnadrágdivat
Néhányan a szemüket forgatják, mások legszívesebben állva tapsolnának. De a tény az tény, a bő szárú nadrágok uralma visszatért, és bizony leszorította a trónról a skinny jeans fazonokat. Ha te is szeretnél felülni az új trendre, itt az ideje megtanulni stílusossá varázsolni ezeket a kényelmes, de sokrétű és egyedi darabokat. Mutatunk pár tuti tippet hozzá!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ha jobban belegondolunk, örülhetnénk is annak, hogy megszabadulhatunk az éveken át kitartó feszülős farmerek szorításától és újra belebújhatunk a bő szárú nadrágokba, hiszen ápolnak és eltakarnak. Ráadásul sokkal több lehetőség rejlik bennük, mint az egyszerű, feszülős darabokban. Lássuk, hogyan érheted el, hogy stílusosan és előnyösen mutassanak rajtad is!

Középkorú stílusos nő bő szárú nadrágban és rövid ezüst kabátban sétál az utcán.
Így lehet a szetted bő szárú nadrággal is nőies és elegáns
Fotó: 123RF
  • A bő szárú nadrágok az idei szezonban a reneszánszukat élik.
  • Néhány stílusszabály betartásával a szellősebb fazonok is nőiesek maradnak.
  • A megfelelő felsők kiválasztásával, előnyös, játékos és divatos szetteket alkothatsz a laza szabású nadrágokkal is.

Búcsú a skinny-korszaktól: hogyan viseljük a bő szárú nadrágot?

A divatvilág újra megnyitja kapuit a szellősebb fazonok felé, és olyan szetteket alkot, amelyek úgy is nőies és határozott hatást keltenek, hogy nem feszülnek rá a test minden vonalára. Ahhoz azonban, hogy ezek a bő szárú nadrágok is előnyösen mutassanak, ne vessz el bennük, ne tűnj méretekkel nagyobbnak és ismerd meg azokat a trükköket, amivel könnyedén viselheted őket. Most ebben segítünk!

Stílustippek bő szárú nadrág viseléséhez

  • Testhezálló felsőrész

Az alapszabály nagyon egyszerű: ha az alsó bő, fent legyen minden formás. Ehhez válassz jól szabott, strukturált pólókat, felsőket, amiket be tudsz tűrni a nadrágodba. Ezek szépen kiemelik a nőies formát. Egy elegánsabb blúz vagy V-kivágás pedig, még elegánsabbá varázsolhatja az egész megjelenésedet.

  • Klasszikus póló

Egy alap pólófazonnal sosem nyúlhatsz mellé. Csak egy a lényeg: a megfelelő anyag kiválasztása, hiszen ezekbe a szabásokba könnyen beleizzad az ember. Plusz a klasszikus, letisztult, feszülős pólók akkor állnak igazán jól, ha nem gyenge, olcsó textilből készülnek.

Egy finoman a testedre simuló, krémfehér vagy fekete póló tökéletes választás a bő szárú nadrágokhoz. Tipikusan egyszerű, de nagyszerű választás irodába, hétköznapokra, de egy hétvégi programra is. Egy ilyen szett maga a minimalista divatálom.

  • Kabát bő szárú nadrághoz

Ami sokszor gondot okoz, egy olyan kabát kiválasztása, amiben nem veszünk el még akkor sem, ha a nadrágunk is szellősebb fazont képvisel.

A most egyébként is aranykorukat élő, rövidebb, crop szabású dzsekik azonnal rendbe teszik az arányokat. A derék hangsúlyos lesz, a szett harmonikus és játékos.

  • Zakóval is működik

A laza nadrághoz simán felkaphatsz egy oversize zakót, de egy elegánsan szabott blézert is. Ez a tökéletes elegye egy smart casual, lezseren elegáns szettnek, ami a munkahelyeden is megállja a helyét, de egy esti programon is extrán jól mutat.

Ha egy kis inspirációra lenne szükséged, ebben a videóban 7 elegáns ruha ötletet láthatsz bő szárú nadrággal kombinálva:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu