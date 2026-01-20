Ha divatos akarsz maradni, ezt muszáj tudnod: egyszerű stílustippek a bő szárú nadrág viseléséhez

Ha jobban belegondolunk, örülhetnénk is annak, hogy megszabadulhatunk az éveken át kitartó feszülős farmerek szorításától és újra belebújhatunk a bő szárú nadrágokba, hiszen ápolnak és eltakarnak. Ráadásul sokkal több lehetőség rejlik bennük, mint az egyszerű, feszülős darabokban. Lássuk, hogyan érheted el, hogy stílusosan és előnyösen mutassanak rajtad is!

Így lehet a szetted bő szárú nadrággal is nőies és elegáns

Fotó: 123RF

A bő szárú nadrágok az idei szezonban a reneszánszukat élik.

Néhány stílusszabály betartásával a szellősebb fazonok is nőiesek maradnak.

A megfelelő felsők kiválasztásával, előnyös, játékos és divatos szetteket alkothatsz a laza szabású nadrágokkal is.

Búcsú a skinny-korszaktól: hogyan viseljük a bő szárú nadrágot?

A divatvilág újra megnyitja kapuit a szellősebb fazonok felé, és olyan szetteket alkot, amelyek úgy is nőies és határozott hatást keltenek, hogy nem feszülnek rá a test minden vonalára. Ahhoz azonban, hogy ezek a bő szárú nadrágok is előnyösen mutassanak, ne vessz el bennük, ne tűnj méretekkel nagyobbnak és ismerd meg azokat a trükköket, amivel könnyedén viselheted őket. Most ebben segítünk!

Stílustippek bő szárú nadrág viseléséhez

Testhezálló felsőrész

Az alapszabály nagyon egyszerű: ha az alsó bő, fent legyen minden formás. Ehhez válassz jól szabott, strukturált pólókat, felsőket, amiket be tudsz tűrni a nadrágodba. Ezek szépen kiemelik a nőies formát. Egy elegánsabb blúz vagy V-kivágás pedig, még elegánsabbá varázsolhatja az egész megjelenésedet.

Klasszikus póló

Egy alap pólófazonnal sosem nyúlhatsz mellé. Csak egy a lényeg: a megfelelő anyag kiválasztása, hiszen ezekbe a szabásokba könnyen beleizzad az ember. Plusz a klasszikus, letisztult, feszülős pólók akkor állnak igazán jól, ha nem gyenge, olcsó textilből készülnek.

Egy finoman a testedre simuló, krémfehér vagy fekete póló tökéletes választás a bő szárú nadrágokhoz. Tipikusan egyszerű, de nagyszerű választás irodába, hétköznapokra, de egy hétvégi programra is. Egy ilyen szett maga a minimalista divatálom.

Kabát bő szárú nadrághoz

Ami sokszor gondot okoz, egy olyan kabát kiválasztása, amiben nem veszünk el még akkor sem, ha a nadrágunk is szellősebb fazont képvisel.