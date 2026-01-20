Ha divatos akarsz maradni, ezt muszáj tudnod: egyszerű stílustippek a bő szárú nadrág viseléséhez

Ha jobban belegondolunk, örülhetnénk is annak, hogy megszabadulhatunk az éveken át kitartó feszülős farmerek szorításától és újra belebújhatunk a bő szárú nadrágokba, hiszen ápolnak és eltakarnak. Ráadásul sokkal több lehetőség rejlik bennük, mint az egyszerű, feszülős darabokban. Lássuk, hogyan érheted el, hogy stílusosan és előnyösen mutassanak rajtad is!
A divatvilág újra megnyitja kapuit a szellősebb fazonok felé, és olyan szetteket alkot, amelyek úgy is nőies és határozott hatást keltenek, hogy nem feszülnek rá a test minden vonalára. Ahhoz azonban, hogy ezek a bő szárú nadrágok is előnyösen mutassanak, ne vessz el bennük, ne tűnj méretekkel nagyobbnak és ismerd meg azokat a trükköket, amivel könnyedén viselheted őket. Most ebben segítünk!
Az alapszabály nagyon egyszerű: ha az alsó bő, fent legyen minden formás. Ehhez válassz jól szabott, strukturált pólókat, felsőket, amiket be tudsz tűrni a nadrágodba. Ezek szépen kiemelik a nőies formát. Egy elegánsabb blúz vagy V-kivágás pedig, még elegánsabbá varázsolhatja az egész megjelenésedet.
Egy alap pólófazonnal sosem nyúlhatsz mellé. Csak egy a lényeg: a megfelelő anyag kiválasztása, hiszen ezekbe a szabásokba könnyen beleizzad az ember. Plusz a klasszikus, letisztult, feszülős pólók akkor állnak igazán jól, ha nem gyenge, olcsó textilből készülnek.
Egy finoman a testedre simuló, krémfehér vagy fekete póló tökéletes választás a bő szárú nadrágokhoz. Tipikusan egyszerű, de nagyszerű választás irodába, hétköznapokra, de egy hétvégi programra is. Egy ilyen szett maga a minimalista divatálom.
Ami sokszor gondot okoz, egy olyan kabát kiválasztása, amiben nem veszünk el még akkor sem, ha a nadrágunk is szellősebb fazont képvisel.
A most egyébként is aranykorukat élő, rövidebb, crop szabású dzsekik azonnal rendbe teszik az arányokat. A derék hangsúlyos lesz, a szett harmonikus és játékos.
A laza nadrághoz simán felkaphatsz egy oversize zakót, de egy elegánsan szabott blézert is. Ez a tökéletes elegye egy smart casual, lezseren elegáns szettnek, ami a munkahelyeden is megállja a helyét, de egy esti programon is extrán jól mutat.
Ha egy kis inspirációra lenne szükséged, ebben a videóban 7 elegáns ruha ötletet láthatsz bő szárú nadrággal kombinálva:
Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.