Farmer 40 felett? Ezekben a fazonokban évekkel fiatalabbnak tűnsz majd

Életkorod sose szabjon gátat a laza és trendi megjelenésnek, hiszen csak az igazán stílusos nők tudják, hogyan használják fel a farmer erejét, hogy megőrizzék fiatalos lendületüket. Bár a megfelelő szabás kiválasztása 40 éves kor felett olyan lehet, mint tűt keresni a szénakazalban, egyet se félj, most segítünk neked eligazodni a farmerek világában. Készülj fel, mert most bemutatjuk azokat a fazonokat, amiben elsöprő magabiztossággal ragyoghatsz!

Ezekben a farmerekben mindenkit le fogsz nyűgözni!

Fotó: F.J. Jimenez / Getty Images

Ha ezeket a farmereket viseled 40 felett, akár éveket is letagadhatsz

A megfelelő szabású és anyagú farmernadrág növelheti az önbizalmad és a kényelmet, ezért most eláruljuk, melyek fognak a legjobban mutatni rajtad.

Méret kontra divat

Természetesen bátran próbáld fel a legújabb trendeket, ha illenek a stílusodhoz. Azonban, ha nem passzolnak tökéletesen, jobb ha lemondasz róluk. Ugyanis a kényelemnek prioritást kell élveznie a divattal szemben, nem érdemes olyat viselni, ami itt-ott szorít vagy nagy.

Ha a testalkatot nézzük, akkor homokóra formához a magas derekú, skinny vagy bootcut farmerek passzolnak a legjobban, az alma testalkathoz az egyenes szabásúak, a körte formához pedig a bootcut fazonok.

A farmer anyagösszetétele

A farmerek különböző szövésűek, vannak például olyan fajták, amik rendkívül rugalmasak. Bár a merev, teljes pamut opciók kifejezetten elegáns megjelenést kölcsönözhetnek, de nem éppen a legkényelmesebb fazonok. Ellenben egy stretch farmer tökéletes választás, ha egész nap talpon vagy.

Ezekben a fazonokban évekkel fiatalabbnak tűnsz majd

Fotó: Anna Zhuk / Shutterstock

Magas, közepes vagy alacsony derekú farmer

A nadrágok dereka között nagy a különbség, de mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. Míg a magas derekú verziók szépen rásimulnak a hasra és elegánsabb megjelenést kölcsönöznek neked, addig az alacsony derekúak lazaságot sugároznak. Természetesen itt is van arany középút, a közepes derekú fazonok, amik kényelmesek és a hasat is némiképp lefogják. A lényeg, hogy magabiztosnak érezd magad a választott ruhadarabban.

Kényelmi elemek

40 felett már nem sétálhatsz el simán a kényelem mellett, hiszen elengedhetetlenné válik, hogy igazán jól tudd érezni magad a bőrödben. Ezért válassz olyan darabokat, melyeknek rugalmas a derekuk, így egy kiadósabb ebéd után sem kell majd kigombolnod a nadrágodat. Emellett nem utolsó szempont, hogy légáteresztő anyaga legyen, hiszen biztosan te sem akarsz megkukulni benne, ha éppen melegebb az idő.