Télen is hódít az őzike minta – A legstílusosabb alapdarabok, amelyek csodásan állnak 50 felett

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 17:45
Fanny Magazindivatosdivat50 felett
A vadóc leopárd és szexi kígyó után egy merőben új állatminta veszi át az uralmat a női divatban: az őzikés nyomatú darabok, melyek melengető hatásúak, és azonnal elbűvölnek, akárcsak a cuki erdei állatok. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan építheted be ezt a bájos motívumot 50 felett az öltözködésedbe úgy, hogy az ne csak stílusos és mutatós, hanem csinos is legyen.
Bors
A szerző cikkei

50 felett sokan választanak inkább visszafogott árnyalatokat, letisztult fazonokat, de idén télen egy igazán üdítő női divattrend fogja uralni a ruhatárunkat: ez az őzike minta, amely egyszerre bájos, játékos, természetközeli és hihetetlenül nőies. A vadóc leopárd és a dögös kígyó után most ez a foltos, meleg tónusú motívum kerül a figyelem középpontjába, amely lágyítja a megjelenést, és kortalan eleganciát kölcsönöz – különösen 50 felett.

Alapdarabokat viselő nő 50 felett
A bunda idén télen újra visszatér a divat körforgásába: 50 felett is csodásan áll a hölgyeknek. 
Fotó: Xeniia X / Shutterstock

Divat 50 felett: stílusos alapdarabok és trendek télre

Az őzikés alapdarabok nemcsak divatosak, de szinte minden alkaton remekül mutatnak, ráadásul könnyedén beépíthetők a rohanós hétköznapokba. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan viselheted ezt a bájos mintát csinosan, nőiesen és magabiztosan: legyen szó akár hétköznapokról, munkahelyi megjelenésről vagy különleges alkalmakról. Készülj, mert ezek a puha, meleg hatású alapdarabok, pulóverek, blúzok és ruhák könnyen a téli gardróbod kedvenceivé válhatnak!

A legjobb téli alapdarabok nőknek 50 felett:

  • Állógalléros műszőrmedzseki, Bershka
50 feletti alapdarab: állógalléros műszőrmedzseki.
Állógalléros műszőrmedzseki, Ára: 25.995 Ft
Forrás: Bershka
  • Műszőrme kalap, House
50 feletti alapdarab: műszőrme kalap.
Műszőrme kalap, Ára: 6.995 Ft
Forrás: House
  • Kereknyakú pulóver, Next
Alapdarab 50 felett: kereknyakú pulóver.
Kereknyakú pulóver Next, Ára: 23.520 Ft
Forrás: zalando.hu
  • Póló, Parfois
Alapdarab 50 felett: póló.
Póló, Ára: 11.995 Ft
Forrás: Parfois
  • Lenge anyagú blúz, Parfois
Alapdarab 50 felett: lenge anyagú blúz.
Lenge anyagú blúz, Ára: 11.995 Ft
Forrás: Parfois
  • Hosszú szoknya, Reserved
50 feletti alapdarab: hosszú szoknya.
Hosszú szoknya, Ára: 12.995 Ft
Forrás: Reserved
  • Parka, Parfois
Alapdarab 50 felett: parka.
Parka, Ára: 20.995 Ft
Fotó: Parfois
  • Mintás sportcipő, Medicine
Alapdarab 50 felett: mintás sportcipő.
Mintás sportcipő Medicine, Ára: 26.990 Ft
Forrás: answear.hu
  • Kistáska, Mango
50 feletti alapdarab: kistáska.
Kistáska, Ára: 21.995 Ft
Forrás: Mango
  • Mintás pulóver, Mango
Alapdarab 50 felett: mintás pulóver.
Mintás pulóver, Ára: 17.995 Ft
Forrás: Mango
  • Válltáska, Reserved
50 feletti alapdarab: válltáska.
Válltáska, Ára: 22.995 Ft
Forrás: Reserved
  • Maxiruha, H&M
Alapdarab 50 felett: maxiruha.
Maxiruha, Ára: 21.495 Ft
Forrás: H&M

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; hm.com; hu; housebrand.com/hu; hu.kazar.com; parfois.com; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; zalando.hu.

További stílusos női divattippekért nézd meg az alábbi videót:

