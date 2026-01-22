Télen is hódít az őzike minta – A legstílusosabb alapdarabok, amelyek csodásan állnak 50 felett

50 felett sokan választanak inkább visszafogott árnyalatokat, letisztult fazonokat, de idén télen egy igazán üdítő női divattrend fogja uralni a ruhatárunkat: ez az őzike minta, amely egyszerre bájos, játékos, természetközeli és hihetetlenül nőies. A vadóc leopárd és a dögös kígyó után most ez a foltos, meleg tónusú motívum kerül a figyelem középpontjába, amely lágyítja a megjelenést, és kortalan eleganciát kölcsönöz – különösen 50 felett.

A bunda idén télen újra visszatér a divat körforgásába: 50 felett is csodásan áll a hölgyeknek.

Fotó: Xeniia X / Shutterstock

Divat 50 felett: stílusos alapdarabok és trendek télre

Az őzikés alapdarabok nemcsak divatosak, de szinte minden alkaton remekül mutatnak, ráadásul könnyedén beépíthetők a rohanós hétköznapokba. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan viselheted ezt a bájos mintát csinosan, nőiesen és magabiztosan: legyen szó akár hétköznapokról, munkahelyi megjelenésről vagy különleges alkalmakról. Készülj, mert ezek a puha, meleg hatású alapdarabok, pulóverek, blúzok és ruhák könnyen a téli gardróbod kedvenceivé válhatnak!

A legjobb téli alapdarabok nőknek 50 felett:

Állógalléros műszőrmedzseki, Bershka

Állógalléros műszőrmedzseki, Ára: 25.995 Ft

Forrás: Bershka

Műszőrme kalap, House

Műszőrme kalap, Ára: 6.995 Ft

Forrás: House

Kereknyakú pulóver, Next

Kereknyakú pulóver Next, Ára: 23.520 Ft

Forrás: zalando.hu

Póló, Parfois

Póló, Ára: 11.995 Ft

Forrás: Parfois

Lenge anyagú blúz, Parfois

Lenge anyagú blúz, Ára: 11.995 Ft

Forrás: Parfois

Hosszú szoknya, Reserved

Hosszú szoknya, Ára: 12.995 Ft

Forrás: Reserved

Parka, Parfois

Parka, Ára: 20.995 Ft

Fotó: Parfois

Mintás sportcipő, Medicine

Mintás sportcipő Medicine, Ára: 26.990 Ft

Forrás: answear.hu

Kistáska, Mango

Kistáska, Ára: 21.995 Ft

Forrás: Mango

Mintás pulóver, Mango

Mintás pulóver, Ára: 17.995 Ft

Forrás: Mango

Válltáska, Reserved

Válltáska, Ára: 22.995 Ft

Forrás: Reserved

Maxiruha, H&M

Maxiruha, Ára: 21.495 Ft

Forrás: H&M

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; hm.com; hu; housebrand.com/hu; hu.kazar.com; parfois.com; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; zalando.hu.

