5 alapdarab, ami nélkül nincs stílusos őszi szett – Neked melyik hiányzik a gardróbodból?

Az ősz beköszöntével a ruhatárunk is rááll a szezonra és a lenge, nyári ruhákat felváltják a melegebb darabok. Azonban a hűvös, borongós időben nemcsak az önbizalmad turbózhatja fel egy-egy stílusos őszi szett, hanem a kedvedet is. A következő alapdarabok pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy igazi stílusikonná válj.

A bőrdzseki az őszi szettek Jolly Jokere.

Fotó: Oleggg / Shutterstock

Ezek nélkül nincs stílusos őszi szett – Neked mind megvan?

Nem kell, hogy a nyárral az öltözködési kedved is elszálljon, ugyanis ősszel olyan stílusosan rétegezheted magadra az egyes darabokat, ahogy talán egyetlenegy másik évszakban sem. A szezon adottságai segítenek abban, hogy könnyedén variálhasd a ruhákat és brutálisan ütős szetteket állíthass össze. A következő darabok azonban nem hiányozhatnak a gardróbodból!

Oversize kötött pulóver

A hideg hónapok egyik legkedveltebb, legkényelmesebb és legpraktikusabb darabja az oversize kötött pulóver, amik amellett, hogy melegen tart, tökéletes a réteges öltözködéshez. Könnyedén alávehetsz egy toppot vagy egy hosszú ujjút és még úgy sem lesz kényelmetlen. Sőt trendi és laza stílust kölcsönöz, így egy egyszerű farmerrel, de szoknyával is menő, emellett pedig külön jó hír, hogy rengeteg színben és mintában kapható.

Bőrdzseki

A stílusos őszi gardróbból nem hiányozhat az időtálló bőrdzseki sem, ami egy kis vagányságot lop a megjelenésedbe. Továbbá kifejezetten praktikus, hiszen jól ellenáll szélnek, emellett pedig szinte bármivel kombinálhatod, legyen szó farmerről, ruháról vagy egy nőiesebb csipkés felsőről, blúzról.

Az oversize kötött pulóverrel bármilyen őszi szettet feldobhatsz.

Fotó: Sklo Studio / Shutterstock

Kötött ruha

A kötött ruha viselése az egyik legstílusosabb módja annak, hogy kifejezd a nőiességed, miközben kényelmet és meleget biztosít a számodra. Ezek a darabok tökéletesen mutatnak csizmával, de vannak olyan anyagok is, amik még egy-egy tornacipőhöz is simán passzolnak, sőt ezek a darabok megfelelő kiegészítőkkel még az irodában is hordhatóak.

Blézer vagy hosszú kardigán

Egy jól megválasztott szabásmintájú blézer vagy egy hosszú, vastag kardigán szintén nélkülözhetetlen, hiszen nagyon könnyen felvehetőek egy póló vagy pulóver fölé, ráadásul még az egyszerűbb szetteket is azonnal feldobják. Míg a blézer azoknak való, akik az elegánsabb stílus hívei, addig a kardigán a lazább stílus kedvelőinek való.