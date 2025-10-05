Így hordd a kardigánt 50 felett, hogy ne öregítsen és ne legyen alakromboló hatása

Egy jó meleg kardigán életmentő a nyári szezon után, amikor lehűl a hőmérséklet. Viszont nem egyszerű stylingolni úgy, hogy ne mutasson túl slamposan vagy előnytelenül a testeden. Pedig nem egy biztonsági darabról van szó, ami mindenképpen unalmassá teszi a szettedet. Inkább egy szuper alapdarabról, ami rengeteg módon variálható és bőven a divatos outfitek egy szuper összetevője maradhat 50 felett is. Ezért most segítünk néhány stílustippel!

Így lesz stílusos egy kardigános outfit.

Fotó: Sabelnikova Olga / Shutterstock

Először is; felejtsd el a klasszikus fazonokat, mert a mai divat már sokkal több, változatosabb szabással és kialakítással dolgozik a kardigánok terén. Rövid, hosszú, nyitott és zárt, de önmagában felsőként hordható, gombos vagy kabátszerű darabokkal is tele vannak az üzletek. Bűn lenne nem kihasználni ennek a praktikus ruhának a sokoldalúságát!

Másodszor pedig; merd különböző stílusirányzatokkal kombinálni, mert épp ettől válik fiatalossá, divatossá és izgalmassá. Jól mehet egy egyszerű farmerhez és sportcipőhöz, de szuperül feldobhatod egy nőiesebb ruha vagy szoknya kíséretével is.

Milyen kardigánt hordj 50 felett?

A legfontosabb, hogy figyelj a hosszára. Ha a csípődig vagy kicsivel tovább ér, az szinte biztos, hogy jól fog mutatni rajtad, bármilyen alakkal is rendelkezel, mert karcsúsítani fog. Plusz ezzel a hosszal a legkönnyebb a szetteket is összeállítani, hiszen bármilyen alsó résszel kombinálhatod.

Ha viszont a hosszabb darabokat jobban magadénak érzed, az sem probléma, csak kicsit jobban oda kell figyelned:

Próbáld inkább szűkebb nadrágokkal, szoknyákkal vagy ruhákkal hordani

Figyelj a cipő kiválasztására: egy platform vagy hegyes orrú cipővel nagyon jól tudnak mutatni a hosszú kardigánok

Hogyan viseld a kardigánt?

1. Az őszi divat aranyszabály: rétegezz!

Erre nincs megfelelőbb ruhadarab, mint egy kardigán. Sokféleképpen rétegezheted: hagyd nyitva, gombold be félig vagy teljesen. Vegyél alá pólót vagy inget. Kombináld a különböző anyagokat. Egy kis játékkal nem fog öregíteni, sőt még fiatalabbnak is tűnhetsz vele a korodnál.