Örökre tedd el a szekrény mélyére: ezeknek a ruhadaraboknak ideje búcsút mondanod 2026-ban

Elkezdődött az új év, és már most jól kirajzolódik, milyen irányokba mozdul el a 2026-os divat hangulata. Idén a letisztultság, az egyszerűség és a minőségi darabok kerülnek a ruhatár középpontjába. Nézzük is, mi az, ami viszont már nem fér bele az idei trendek elképzeléseibe!

2026-os divattippek: 5 darab, amitől ideje megszabadulnod!

Fotó: Tinxi

A 2026-os divat több, ikonikusnak számító darabtól búcsúzik.

A hangsúly a minőségre és a praktikusságra kerül.

5 ruhadarab egyértelműen lekerül a trendpalettákról.

Ezektől a daraboktól vesz könnyes búcsút a 2026-os divat

Farmercsere

Az extrán szűk, bokára tapadó skinny és az erősen szaggatott farmerek jó ideig uralták a trendeket, de mostanra végleg kifáradtak. A 2026-os divat inkább az egyszerűbb, egyenes vagy szélesebb szabásokat részesíti előnyben, amelyek jól kombinálhatók és sokáig kitartanak. A farmer marad, de egy kicsit kevésbé harsány formákban.

Túlméretezett logók

Egy időben státuszszimbólum volt, ha már messziről ordított, milyen márkát viselünk magunkon. 2026-ban viszont ideje lejjebb csavarni a hangerőt. A minőségfókusznak köszönhetően a ruhák értéke nem az óriási logókban mutatkozik meg, hanem a jó szabásokban és anyagokban.

Bumszli sportcipők („apa cipők”)

A masszív és vaskos sportcipők az utóbbi évek egyik legnagyobb retró csavarjának számítottak a divatvilágban. Idén azonban már a finomabb formák kerülnek a trendek középpontjába: letisztult edzőcipők, laposabb talpak, bőr cipellők, loaferek. Az idei évre a klasszikus elegancia kerül előtérbe.

Zsebek, zsebek és zsebek

A 90-es és 2000-es évek cargo és susogós, ejtőernyős nadrágjainak reneszánsza látványos és tagadhatatlanul izgalmas volt, de rövid életűnek bizonyult. Bár a praktikum a 2026-os divatban is domináns szempont marad, a túlzások ideje lejárt. Ezzel együtt pedig elköszönünk a combokra varrt zsebektől is.

A viszont nem látásra, fast fashion!

A gyorsan gyártott és még gyorsabban elhasználódó anyagok egyre rosszabb fényt vetnek viselőjükre. Ízlésbeli és morális kérdéseket is felvet, ha valaki még idén is a maximum egy szezont bíró darabokba fekteti a pénzét. A trendek egyértelműen és véglegesen a tartós anyagok és az időtálló fazonok felé vették az irányt. Te is tegyél így!

Akit érdekel a divat világa és szeret stílusosan öltözködni, az pontosan tudja, hogy kevesebb darabbal is lehet trendin öltözködni. Főleg, ha valóban előnyben részesítjük a minőséget a mennyiséggel szemben.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy lehet néhány örök minőségi darabból változatos és stílusos ruhatárad a mindennapokra: