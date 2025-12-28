Ezt fogják viselni a divatos nők 2026-ban – Íme az év legtrendibb sportcipői

Az utóbbi években a sportcipők bőven túlnőttek a „lezser” címkén, hiszen egy elegánsabb szettel is tökéletesen megállják a helyüket. Ennek fényében nem véletlen, hogy egy divatos ruhatár elengedhetetlen részévé váltak, mint a legmegbízhatóbb darabok. Vajon melyik stílus fog aratni 2026-ban?

Bizonyos sportcipőkben extrán trendi leszel 2026-ban.

Fotó: GettyImages

Ha a sportosabb vonalat képviseled, akkor szerezz be egy kényelmes, vastag talpú sportcipőt.

Amennyiben az elegánsabb stílus híve vagy, egy balettcipő stílusú sportos lábbeli nem hiányozhat a szekrényedből.

Ha szeretsz feltűnő lenni, akkor a szőrős sportcipők varázsolhatják egyedivé a szetted.

Tarts lépést a trendekkel: ezek a sportcipők kerülnek reflektorfénybe 2026-ban

Vajon melyek lesznek a 2026-os sportcipőtrendek? Meglepő módon a következő hullámot már nem a feltűnő logók és a rendkívül egyedi stílusok fogják jellemezni, a gyártók ugyanis inkább arra koncentrálnak, hogy a lábbelik betöltsék fő funkciójukat, vagyis hogy egész nap kényelmesek legyenek. Válassz közülük egy sokoldalú, stílusos darabot, és lépj benne magabiztosan utcára.

Sportos esztétika anélkül, hogy futnod kellene

Habár ha busz utáni futásról van szó, még jól is jöhet egy ilyen sportcipő. Nem kell azonban a sportok szerelmesének lenned ahhoz, hogy viseld az alábbi képen látható trendi lábbelit, amely egy csipetnyi vagánysággal és lazasággal fűszerezi meg a szetted. Sportos megjelenésre vágysz? Akkor egy ilyen stílusú edzőcipővel biztosan nem lősz majd mellé. Sőt, ebben garantáltan az egész napot bírod majd talpon a kényelmes kialakításának köszönhetően.

Balettcipő stílusú sportos lábbeli, amelyhez nem kell táncosnak lenned

A balerinacipők már idén is elkezdték meghódítani a kifutókat, sportos változatuk azonban csak jövőre robbanhat be igazán a köztudatba és válhat minden stílusos nő alapdarabjává. Ezek a lábbelik megtartják a balerinacipők pántjait és kifinomult vonalait, a kialakításuk azonban merészebb. Amennyiben az elegánsabb vonalat képviseled, ne habozz, szerezz be azonnal egy alább látható cipőt, amely tökéletesen kombinálható szinte bármilyen stílussal.