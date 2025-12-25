Kíváncsi vagy a 2026-os divattrendekre? Ebből még az érett nők is profitálhatnak

Bár a stílusirányzatok jönnek és mennek, a szakértők előrejelzései alapján a következő darabok fogják meghatározni a 2026-os divatot. Ezek a trendi ruhák és kiegészítők azonban nemcsak a fiatalok, hanem az érettebb nők gardróbjában is méltó helyet kapnak. Nézzük is, melyek ezek, hogy még időben beszerezhesd őket!

Ezekben a 2026-os divattrendekben lépj ki az utcára!

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Ezek a divattrendek kétséget kizáróan még az érett nőknek is jól állnak.

Ha hallgatsz a divatszakértőkre, akkor ezeket a darabokat minél előbb beszerzed vagy előkutatod a szekrényed mélyéről.

A szakértők szerint 2026-ban a párnázott vállú blézerek, a brossok, a jégkék és a csipkés ruhák hódítanak majd.

Íme a 2026-os divattrendek: ezek a darabok 50 felett is jól állnak

A 2026-os divattrendek között számtalan olyan darabot találsz majd, amelyek nosztalgiát ébresztenek benned. Bár lehet, hogy némelyikükhöz félve nyúlsz majd, hidd el, ezekben 50 felett sem kell szégyenkezned. Minden szempár rád fog szegeződni!

A párnázott vállú, túlméretezett zakó és blézer reflektorfénybe kerül

Semmi kétség sincs afelől, hogy a párnázott vállú, túlméretezett öltönyök visszatérnek a porondra. A 80-as évek jutnak róla eszedbe? Akkor nosztalgiázz kicsit, és kapj fel egy ilyen darabot, ami még lehet, hogy a szekrényed mélyén is ott lapul. A párnázott vállú blézerek elegáns megjelenést nyújtanak, miközben ápolnak és eltakarnak. Bátran válassz feltűnő gombokkal díszített változatot, ha nagyobb feltűnésre vágysz.

A brossok mindent visznek

A brossok azok a darabok, amelyek még a legátlagosabb öltözetet is képesek új szintre emelni. Használhatod őket a zakódon, a nadrágodon, sőt akár még a táskádon is. Fontos azonban, hogy ne ess túlzásba se mennyiség, se pedig méret tekintetében. A szóban forgó kiegészítő azonban sokkal elegánsabbá teszi a szettedet és oda vonzza a tekinteteket.

A csipke átveszi a hatalmat

Jól tudjuk, hogy az idei év nagy sztárjai közé tartozott a csipkés harisnya is, ezért a csipke várhatóan még nagyobb teret fog majd nyerni a divatban. Legyen szó csipkés gallérról, kendőkről, felsőkről, valószínűleg ez a stílus lesz az egyik legtrendibb mind közül. A kifinomult darabok pedig az érett nőkön is elképesztően állnak, hiszen egy kis szenvedélyt csempésznek a megjelenésükbe.