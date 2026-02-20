Bárki beköltözhet Marilyn Monroe egykori otthonába – 10,5 milliárd forintért hirdették meg az ingatlant

Brutális összegért vált eladóvá az 1950-es évek szexszimbólumának egykori otthona. A Marilyn Monroe babaházaként ismert ingatlan 3,3 millió dollárért, vagyis több, mint 10,5 milliárd forintért lett meghirdetve.

Marilyn Monroe 36 éves korában halt meg altatótúladagolás következtében

(Fotó: Entertainment Pictures/Northfoto)

Marilyn Monroe egykori otthona eladósorba került

A legendás Marilyn Monroe egykori otthona a kaliforniai Palm Springs egyik legelegánsabb negyedében került eladósorba. A híres Vista Las Palmas városrészben található ingatlan a térség egyik legkeresettebb luxusvillájának számít és közel 280 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik. A fényűző otthon négy hálószobával és négy fürdőszobával várja új tulajdonosát. A tágas nappalit hatalmas üvegfelületek teszik világossá, a belső tereket pedig elegáns, század-közepi modern stílus jellemzi. A privát medence, a gondozott kert és a hegyekre nyíló panoráma igazi kaliforniai álomotthonná varázsolja az ingatlant.

Marilyn Monroe egykori otthona 3,3 millió dollárért, vagyis több, mint 10,5 milliárd forintért lett meghirdetve

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Brutális összegért lett meghirdetve

A fényűző villa 1961-ben épült – Marilyn Monroe halála előtt egy évvel – és a tervező Charles Dubois volt, aki híres volt az ilyen stílusú és kategóriájú házak megálmodásáról. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa Nick Adler – az M Star Studios alapítója –, aki most 3,3 millió dollárért, vagyis több, mint 10,5 milliárd forintért kínálja eladásra az 1950-es évek szexszimbólumának egykori rezidenciáját. Az értékesítést David Emerson intézi, a Coldwell Banker Realty képviseletében. A szakértők szerint a Marilyn Monroe ingatlanjának eladása komoly érdeklődést vált ki a luxusbefektetők és a hírességek otthonaira specializálódott vásárlók körében.

Marilyn Monroe babaháza

Bár az egykori szexszimbólum csak rövid ideig élt a sivatagi házban az 1960-as évek elején, a villa mégis szorosan összefonódott a nevével. A Marilyn Monroe babaháza nem csupán egy ingatlan, hanem egy darabka hollywoodi történelem. A falak között ma is ott vibrál az a korszak, amikor a filmsztárok Palm Springs-be menekültek pihenni a Los Angeles-i forgatások után. A ház a híres Vista Las Palmas negyedben található, amely évtizedek óta a sztárvilág egyik kedvelt búvóhelye.