"Istenem, kérlek" – Hayden Panettiere súlyos vérveszteséget szenvedett: majdnem belehalt a szülésbe

Sokkoló vallomást tett Hayden Panettiere memoárja népszerűsítése közben. A 36 éves színésznő elárulta, hogy majdnem életét vesztette kislánya születésekor. A sztár éveken át hallgatott a traumatikus élményről, most azonban új könyvében és interjújában őszintén beszélt a halál közeli élményéről.

Hayden Panettiere memoárja, a This Is Me: A Reckoning népszerűsítése közben sokkoló vallomást tett. A 36 éves színésznő lánya születésekor majdnem belehalt a szülésbe. A sztár elmondása szerint a terhessége problémamentesen zajlott, ezért senki sem számított arra, hogy a szülés során életveszélyes komplikációk lépnek fel. A helyzet azonban drámai fordulatot vett, amikor császármetszésre került sor. Hayden Panettiere súlyos vérveszteséget szenvedett, és annyira kritikus állapotba került, hogy hét vérátömlesztésre volt szüksége. Később úgy fogalmazott: pontosan érezte, hogy 'a halál küszöbén áll'. A színésznő szerint abban a pillanatban csak egyetlen dolog számított: hallani akarta újszülött lánya sírását:

Istenem, kérlek, hadd halljam a lányom sírását. Csak azt akarom tudni, hogy jól van-e, és ha eljött az én időm, akkor békésen elfogadom.

Hayden Panettiere szülés utáni depresszióval is küzdött

Hayden Panettiere azt is bevallotta, hogy a traumatikus szülés után hosszú ideig küzdött a történtek feldolgozásával. És bár lánya egészségesen született meg, ő teljesen kimerült, és úgy érezte, elveszítette az irányítást az élete felett. Az élmény nemcsak testileg, hanem mentálisan is rendkívül megviselte. A színésznő később szülés utáni depresszióval is küzdött, amely - saját bevallása szerint - teljesen váratlanul érte. Hayden Panettiere elmondta, hogy hiába tartotta karjában egészséges és gyönyörű gyermekét, egyszerűen képtelen volt boldognak érezni magát. A külvilág számára irigylésre méltó életet élt, ő azonban belül mély depresszióba zuhant. A problémák pedig idővel egyre súlyosabbá váltak. A sztár végül alkoholhoz és gyógyszerekhez nyúlt, hogy enyhítse szorongását és álmatlanságát. Ezt követően többször is rehabilitációs kezelésre szorult, miközben lánya felügyeleti jogáról is lemondott. Hayden Panettiere lánya jelenleg apjával, Wladimir Klitschko-val él Ukrajnában.