Így lesz a túró a diétád megváltója – Szakértő árulja el, hogyan segít a fogyásban

Az elmúlt években megnőtt azoknak az étrendeknek a népszerűsége, – különösen a diétázók körében – amelyek a magas fehérjetartalmú vagy a teljes értékű élelmiszerekre fektetik a hangsúlyt. A túró pedig, amire egészen eddig nem fordítottak kellő figyelmet, a közösségi médiának, a klinikai étrendi ajánlásoknak és a fitneszplatformoknak köszönhetően reflektorfénybe került. De mit tud valójában a túró? Tényleg jó fogyás szempontjából? A témát Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet segítségével jártuk körbe.

Ha a fogyás a cél, illeszd be a túrót a diétádba!

Fotó: elenaleonova / Getty Images

Ezért jó választás fogyáshoz a túró

A túró magas fehérjetartalmú, lassan emésztődik, ezért sokáig telít, és segít megőrizni az izomtömeget fogyás közben is

– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt és kiemelte, hogy „diétánál nem csak a zsírvesztés a cél, hanem hogy ne égessük el az izmainkat, a túró pedog ebben partner”.

A fehérjedús étel tehát több szempontból is fogyásod legnagyobb támogatójává válhat, ugyanis hozzájárul a jóllakottság érzéséhez, segít a sovány izomtömeg megtartásában, viszonylag kevés kalóriát tartalmaz, valamint pozitívan hat az anyagcserére.

A nagy dilemma: melyiket válasszam és mikor fogyasszam?

A táplálkozási tanácsadó javaslata szerint a zsírszegény változat mellett kellene letenned a voksodat, hiszen kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a többi verzió, fehérjetartalom szempontjából pedig elenyésző a köztük lévő különbség.

A félzsíros változat néha belefér, főleg, ha laktatóbb étkezésre vágyunk. A teljes zsírtatalmú azonban inkább tömegeléskor jöhet szóba. A döntés alapja, hogy mennyi kalória fér bele az adott napon

– emelte ki Molnár Zsolt, valamint hozzátette, hogy kifejezetten jó választás lehet este, „mert a benne lévő kazein lassan szívódik fel, így éjszaka is táplálja az izmokat és reggelig telít”.

A tr kítű fogyás szempontjából, hiszen többek között telít és viszonylag alacsony kalóriatartalmú

Fotó: Arx0nt / Getty Images

Ezekben az esetekben inkább kerüld!

A szakértő szerint amennyiben tejfehérje-allergiával küzdesz vagy erősen laktózérzékeny vagy, akkor gondod adódhat a túró fogyasztásából.

Illetve, ha valaki túl sok tejterméket eszik egyszerre, puffadást okozhat

– hívta fel a figyelmet Molnár Zsolt az esetleges problémákra, aki azonban úgy véli, hogy „a túró az egyik legegyszerűbb és legbiztonságosabb diétás fegyver”.