Így lesz a túró a diétád megváltója – Szakértő árulja el, hogyan segít a fogyásban

Az elmúlt években megnőtt azoknak az étrendeknek a népszerűsége, – különösen a diétázók körében – amelyek a magas fehérjetartalmú vagy a teljes értékű élelmiszerekre fektetik a hangsúlyt. A túró pedig, amire egészen eddig nem fordítottak kellő figyelmet, a közösségi médiának, a klinikai étrendi ajánlásoknak és a fitneszplatformoknak köszönhetően reflektorfénybe került. De mit tud valójában a túró? Tényleg jó fogyás szempontjából? A témát Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet segítségével jártuk körbe.
A túró magas fehérjetartalmú, lassan emésztődik, ezért sokáig telít, és segít megőrizni az izomtömeget fogyás közben is
– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt és kiemelte, hogy „diétánál nem csak a zsírvesztés a cél, hanem hogy ne égessük el az izmainkat, a túró pedog ebben partner”.
A fehérjedús étel tehát több szempontból is fogyásod legnagyobb támogatójává válhat, ugyanis hozzájárul a jóllakottság érzéséhez, segít a sovány izomtömeg megtartásában, viszonylag kevés kalóriát tartalmaz, valamint pozitívan hat az anyagcserére.
A táplálkozási tanácsadó javaslata szerint a zsírszegény változat mellett kellene letenned a voksodat, hiszen kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a többi verzió, fehérjetartalom szempontjából pedig elenyésző a köztük lévő különbség.
A félzsíros változat néha belefér, főleg, ha laktatóbb étkezésre vágyunk. A teljes zsírtatalmú azonban inkább tömegeléskor jöhet szóba. A döntés alapja, hogy mennyi kalória fér bele az adott napon
– emelte ki Molnár Zsolt, valamint hozzátette, hogy kifejezetten jó választás lehet este, „mert a benne lévő kazein lassan szívódik fel, így éjszaka is táplálja az izmokat és reggelig telít”.
A szakértő szerint amennyiben tejfehérje-allergiával küzdesz vagy erősen laktózérzékeny vagy, akkor gondod adódhat a túró fogyasztásából.
Illetve, ha valaki túl sok tejterméket eszik egyszerre, puffadást okozhat
– hívta fel a figyelmet Molnár Zsolt az esetleges problémákra, aki azonban úgy véli, hogy „a túró az egyik legegyszerűbb és legbiztonságosabb diétás fegyver”.
Molnár Zsolt egy plusz tippel is szolgált azok számára, akik az édesszájúak táborát erősítik és nagyon nehezen mondanak le az édességekről.
„Ha unod simán enni, keverd össze egy kis fehérjeporral és bogyós gyümölccsel, így egy diétás desszertet kapsz belőle, ami nemcsak finom, de a fogyást is támogatja” – zárta gondolatait az étkezési tanácsadó.
Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz a túró előnyeiről és helyes fogyasztásáról:
