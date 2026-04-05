Rubint Réka betegségének részletei mindenkit sokkoltak, Schobert Norbi kijelentésére senki sem számított

Csütörtök este megérkezett a sokkoló bejelentés Rubint Réka betegségéről, amit bár már néhány hónapja sokan sejtettek, azonban ő tudatosan titkolta embert próbáló küzdelmét. Most végre mindent elmondott a TV2 Napló című műsorában, így érthető, hogy a héten mindenki Rubint Réka 4 éve tartó harcára volt leginkább kíváncsi. Mutatjuk a heti top 5 cikkünket!

Rubint Réka sírva mesélt az elkeserítő pillanatokról, amiken az elmúlt 4 évben keresztül ment (Fotó: TV2)

Rubint Réka haja miatt már rengetegen sejtették, hogy valami nincs rendben az egészségével, mint ahogy azt is, hogy a baj valószínűleg nagyon súlyos, de a Schobert család mindeddig mélyen hallgatott. Csütörtökön azonban a TV2-n megjelent egy rövid részlet a szombati Napló adásból, amiből kiderült, hogy a családanya végre kamerák elé áll és elmondja az igazat. Sőt, azt is láthattuk, hogy még Rubint Réka parókája is lekerült, annyira őszinte akart lenni. Ide kattintva nézhetitek meg a fotót!

Rubint Réka állapotának voltak jelei

Persze egy ilyen súlyos betegséget cseppet sem egyszerű eltitkolni, hiszen bár az első két évben szinte senki sem vette észre, mi történik Schobert Norbi és Rubint Réka családja körül, de az elmúlt egy évben egyre többen kezdték gyanítani, hogy a fitneszedző beteg lehet. Innen megtudhatod, hogy mik voltak azok az elejtett mondatok Rubint Réka interjúiban, amik alapján végül összerakták a képet.

Schobert Norbi összeomlott Rubint Réka esélyei miatt

Az interjú után a fitneszguru maga is megszólalt, és elárulta, ő hogyan élte meg, amikor megtudta a rettenetes hírt. Természetesen Schobert Norbit leginkább imádott felesége túlélési esélyei rázták meg, amikre azóta jócskán rácáfolt. Ide kattintva kiderül, mi mindent árult még el Norbi a Borsnak.

Szívszorító halálesetről kaptunk hírt

Sajnos nem Rubint Réka bejelentése volt az egyetlen torokszorító történet a héten, ugyanis Simonyi János, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió ismert, és megbecsült rendezője elhunyt. A hírt a család tudatta a közösségi oldalán, itt pedig eláruljuk a temetés részleteit is.

Deák Rebeka és Kabai Andris fél év után teszik próbára szerelmüket az Ázsia Expressz 7. évadában (Fotó: TV2)

Elindult az Ázsia Expressz forgatása

Szerencsére némi vidámság is akadt a hírek között, hiszen bejelentették az Ázsia Expressz 2026-os évadának szereplőit, akik csütörtökön már útnak is indultak Dél-Amerikába. Persze nem volt mindenkinek egyszerű az út, ugyanis míg Molnár Viktor fia, Titusz bokarögzítőben szállt fel a gépre, Deák Becca párjának, Kabai Andrisnak egy különleges kezelésre is szüksége volt az út előtt. Itt vannak a betegsége részletei.