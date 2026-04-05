Óriási sztárvendégek, hatalmas koncert! Ilyen volt a V-Tech visszatérése – Galéria!

Hatalmas várakozás előzte meg a V-Tech nagykoncertjét, amely végül minden várakozást felülmúlt, a rajongók pedig szó szerint extázisban tomboltak. A látványos show, a fények, a táncosok és az energia együtt olyan estét hozott, amire a jelenlévők biztosan sokáig emlékezni fognak. Már az első percekben érezni lehetett, hogy ez most nem egy sima koncert lesz, hanem igazi nagyszínpados élmény.

Kefir és Szamóca visszatért, hatalmas buli volt a V-Tech koncert az MVM Dome színpadán (Fotó: Gábor Zoltán)

Elképesztő bulit csapott a V-Tech

A V-Tech, vagyis Kefir és Szamóca nemrég jelentették be, hogy egy óriási koncert erejéig újra összeállnak. A rajongók hatalmas lázban égtek, akik régóta várták ezt a hatalmas bulit. Végre eljött a nagy nap, és a legendás páros színpadra állt az MVM Dome-ban, és a közönség egy pillanatra sem lassult, folyamatos volt a taps és a tombolás. A legismertebb slágereknél konkrétan felrobbant az aréna, a táncosok, a fények és a látvány pedig csak még jobban ráerősítettek az elképesztő hangulatra. Egyértelmű volt, hogy a csapat még mindig óriási erővel tudja megmozgatni a rajongókat.

A V-Tech sztárjai ma is rendkívül népszerűek, a fiatal és az idősebb generáció is tombolt a koncertjükön (Fotó: MediaWorks)

Sztárvendégek és extra hangulat

A koncerten több ismert név is feltűnt, a legendás Nyári Károly mellett Baby Gaby, és Lányi Lala is hozzátette a magáét az estéhez, miközben Kefir testvére, Kecskés Tímea is színpadra lépett az Éjfél után című dalban, ami hatalmas ovációt váltott ki. A közönség minden vendéget hatalmas lelkesedéssel fogadott, és végig megállás nélkül ment a buli. Dobrády Ákos saját dalával is szórakoztatta a közönséget. A látvány, a zene és az energia együtt olyan koncertélményt adott, amit ritkán látni, a V-Tech pedig bebizonyította, hogy még mindig top formában vannak. A rajongók pedig nem is titkolták, már most újabb koncerteket akarnak, mert ez az este egyszerűen túl jó volt ahhoz, hogy csak egyszer történjen meg.

@borsonline Szinte minden jegy elkelt a V-Tech szupershowra! A véghajrában meglátogattuk a srácokat, hogy megtudjuk, hogyan készülnek az április 4-i visszatérésre. Kefir és Szamóca 22 éve nem koncerteztek közösen, de a rajongóik ennyi idő után is az ő zenéikre ropják. #bors #vtech #mvmdome #szupershow #koncert ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Mutatjuk a V-Tech koncert legjobb pillanatait!