Félmilliárd forint volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Mesés összegért, nagyjából félmilliárd forintért lehetett ikszelni a héten. De vajon sikerült valakinek eltalálni a hatoslottó összes nyerőszámát? Eláruljuk!

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

2026. április 5-én, vasárnap, a 14. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki a hatoslottó-sorsoláson:

14 (tizennégy)

16 (tizenhat)

23 (huszonhárom)

37 (harminchét)

39 (harminckilenc)

42 (negyvenkettő)

A sorsoláson telitalálatos szelvény nem született, így jövő csütörtökön már 535 millió forintot lehet nyerni. Az e heti ötöslottó- és Joker-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.