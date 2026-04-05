Félmilliárd forint volt a tét: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Mesés összegért, nagyjából félmilliárd forintért lehetett ikszelni a héten. De vajon sikerült valakinek eltalálni a hatoslottó összes nyerőszámát? Eláruljuk!
2026. április 5-én, vasárnap, a 14. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki a hatoslottó-sorsoláson:
14 (tizennégy)
16 (tizenhat)
23 (huszonhárom)
37 (harminchét)
39 (harminckilenc)
42 (negyvenkettő)
A sorsoláson telitalálatos szelvény nem született, így jövő csütörtökön már 535 millió forintot lehet nyerni. Az e heti ötöslottó- és Joker-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
