Kiderült: ez a négy gyümölcs csökkenti a koleszterinszintet

Az alma rendszeres fogyasztása „mérhető LDL-koleszterinszint-csökkenéshez vezet” – írja a The Times of India –, és ezt kutatások is alátámasztják. Ez a gyümölcsökben található rostbevitelnek és polifenoloknak köszönhető, így a régi mondás, miszerint „minden nap egy alma az orvost távol tartja”, akár igaz is lehet.

A Times of India a banánt a növényi szterolok és az oldható rostok miatt is kiemeli, amelyek „együttműködve” csökkentik a koleszterin felszívódását a véráramba.

Az avokádó tele van egészséges zsírokkal, más néven egyszeresen telítetlen zsírsavakkal, ez pedig a szívnek tesz jót – így ezek egy újabb nagyszerű gyümölcskiegészítők, amelyeket rendszeresen beilleszthetsz az étrendedbe - írja a Mirror.