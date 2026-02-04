Az íz, amit csak kevesen ismernek: nem csodaszer, mégis sokat segíthet a fogyásban

Az umami az az íz, amitől egy fogás hirtelen ellenállhatatlanul jó lesz – még akkor is, ha amúgy diétás. Nem édes, nem sós, nem savanyú, nem keserű, mégis mély, telt és megnyugtató. És ami a legjobb: nem csupán az élvezeti faktort tolja fel maximumra, hanem a fogyókúrát is meglepően jól támogatja. A legtöbb diéta ott bukik el, hogy egyszerűen unalmas. Íztelen csirkemell, száraz saláta, kötelező körök az önfegyelem körhintáján. Pedig a fogyás nem feltétlenül kell, hogy lemondással járjon – inkább okos ízválasztással. Az umami pont ebben segít: úgy ad teltségérzetet és elégedettséget, hogy közben nem lépi túl a kalóriakeretet.

Az umami nem csupán egy íz, annál sokkal többre képes.

Fotó: Alexander Prokopenko / Shutterstock

Mi is pontosan az umami, és miért nevezik az ötödik alapíznek?

Milyen ételekben lehet megtalálni természetes formában?

Miért lehet titkos fegyver a fogyókúrában?

Mi az az umami?

Az umami az ötödik alapíz, amelyet hivatalosan csak a 20. század elején azonosítottak, pedig az emberiség évezredek óta élvezi. A neve japán eredetű, jelentése nagyjából: „kellemesen sós, ízletes”. Kémiailag leginkább a glutamáthoz és bizonyos aminosavakhoz kötődik. Természetesen jelen van például olyan hétköznapi ételekben, mint a paradicsom, gomba vagy húsleves. Az umami nem harsány, hanem mély – olyan íz, ami egyszerűen csak kellemes. Ez az, amitől egy egyszerű étel is komplettnek, gazdagnak érződik. Nem véletlen, hogy sokan komfortíznek írják le.

Miben van umami?

Az umami nem egy egzotikus, nehezen beszerezhető íz, sőt: sok olyan alapanyagban jelen van, amit nap mint nap használsz. Különösen gazdag umamiban a paradicsom – főleg szárított vagy sűrített formában –, a gombák szinte minden fajtája, valamint az érlelt sajtok, mint a parmezán vagy a grana padano. Erős umamiforrás a szójaszósz, a miso, a halszósz és a tengeri algák is, de a húslevesek mély íze is ebből az alapízből fakad. A halak és tenger gyümölcsei – például a tonhal, szardínia vagy garnéla – szintén bővelkednek benne. Meglepő módon a zöldborsó, a spenót és a brokkoli is tartalmaz umami-komponenseket. A fermentált, minél érettebb vagy lassabban főzött alapanyagban intenzívebben jelenik meg ez az íz. Ezért működik olyan jól az umami a diétában: kevés hozzávalóból is teljes, kerek ízélményt ad.

Hogyan segíti az umami a fogyókúrát?

Kutatások szerint az umamiban gazdag ételek csökkenthetik a túlevés esélyét. Egyik legnagyobb ereje a jóllakottságérzet fokozásában rejlik. Umamiban gazdag ételek mellett hamarabb kialakul az a mentális és fizikai jelzés, hogy már nincs szükséged több falatra. Lassítja az evést, ami fontos része a diétának. Emellett fokozza az ízélményt alacsonyabb zsírtartalom mellett is, így kevesebb kalóriából kapsz nagyobb élvezetet. Az ételkészítés során ezt az élményt eddig leginkább zsírok – például tejszín – hozzáadásával tudtad elérni. Segít abban is, hogy ne kívánd annyira az extra sós vagy cukros ételeket, továbbá tartós utóízt biztosít. Röviden: kielégít, anélkül, hogy túltolnád. Ez pedig a fogyókúra alapja.

Tudtad? Az umami az egyetlen íz, amelyre az agyunk külön jutalmazó választ ad anélkül, hogy gyors vércukor-emelkedést okozna. Magyarán: élvezetet kapsz „kajakóma” nélkül. Ezért érezheted azt, hogy egy gombás vagy paradicsomos étel után mentálisan is elégedettebb vagy – és nem nyúlsz rögtön nasi után.

Ha szeretnél többet megtudni az umamiról, nézd meg ezt a videót: