Sosem fogsz lefogyni, ha erre nem figyelsz – Ezekből az ételekből 40 éves kor felett kötelező enned

Az anyagcsere a szervezet alapvető működésének része. Ez az a folyamat, amely során az elfogyasztott táplálék energiává alakul. Sebességét a genetikai tényezők, az életkor, de az étrended összetétele is befolyásolhatja. Az anyagcsere-gyorsító ételek olyan tápanyagokat biztosítanak, amelyek emésztése és felhasználása nagyobb energiafelhasználással jár, így segíthetnek megszabadulni a plusz kilóktól is. Mutatjuk, melyek ezek!
A testsúlyszabályozás problémái továbbra is a gyors tempójú társadalmunkból adódnak. [...] Az egyik legjobb módja a fogyásnak az egészséges étkezési szokások kialakítása, különösen a fehérjebevitel a nap elején.
– nyilatkozta Dr. Jean Huang, a Washington Health Medical Group endokrinológusa a Washington Health-nek.
Ha a napot fehérjével indítod, az segít jóllakottnak maradni, és képes leszel egészséges étkezési szokások kialakítására. Emellett beindíthatod vele a szervezeted anyagcseréjét is.
A zsírosabb tengeri halak, mint például a lazac, a makréla vagy a szardínia jó minőségű fehérjéket és omega–3 zsírsavakat is tartalmaznak. Fogyasztásuk növelheti a napi energiafelhasználásodat, mivel a fehérjék emésztése a szervezet számára energiaigényesebb folyamat, mint a zsíroké vagy a szénhidrátoké.
A hüvelyesek – például a különböző bab- és borsófélék – poliszacharidokat, vagyis összetett szénhidrátokat, növényi fehérjét és jelentős mennyiségű rostot tartalmaznak. A rost lassítja az emésztést, mérsékli a vércukorszint ingadozását, és segít a jóllakottság érzésének elérésében is. Ezek a hatások együtt jelentősen segíthetnek a diéta alatt, különösen akkor, ha a hüvelyeseket a feldolgozott élelmiszerek helyére építed be az étrendedbe.
A csípős paprikákban található kapszaicin átmenetileg fokozza a hőtermelést a szervezetedben. Ez a folyamat rövid ideig növeli az energiafelhasználásodat, vagyis az anyagcseréd sebességét. Hatása azonban mérsékelt és rövid lefolyású, ezért a csípős ételek önmagukban nem tekinthetők hatékony fogyókúrás eszköznek. Inkább kiegészítő szerepük lehet egy kiegyensúlyozott étrend kialakításában.
A csirke, a pulyka és más alacsony zsírtartalmú húsfélék magas fehérjetartalmuk miatt szintén az anyagcserét támogató élelmiszerek közé tartoznak. Az energiafelhasználás mellett a megfelelő fehérjebevitel segít az izomtömeg megőrzésében is, ami különösen fontos a 40 év felettiek körében, mivel ebben a korban az izomtömeg természetes módon csökkenni kezd.
Az alacsony zsírtartalmú tej kalciumot és D-vitamint biztosít a szervezetednek, amik az izom- és csontállomány fenntartásában játszanak szerepet. Az izomszövet nyugalmi állapotban is több energiát használ fel, mint a zsírszövetek, ezért közvetetten hatással van az anyagcserédre is. Emellett a tej fehérjetartalma szintén hozzájárulhat a teltségérzetedhez, és szuper összetevője lehet egy kiegyensúlyozott, egészséges étrendnek.
A megfelelő folyadékbevitel alapfeltétele az anyagcsere-folyamatok zavartalan működésének. Ha nem iszol eleget, az emésztésed lelassulhat, és a fizikai teljesítményedre is negatívan hathat. Ezzel szemben a rendszeres és elegendő vízfogyasztás segíthet az étvágyad szabályozásában.
Az anyagcsere-gyorsító ételek hatása mérsékelt, és nem helyettesíthetik a kalóriadeficitet vagy a rendszeres testmozgást, ugyanakkor hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szervezeted hatékonyabban használja fel az energiát. A fogyásod alatt ezek az élelmiszerek nem megoldásként, hanem támogató eszközként lehetnek jelen!
