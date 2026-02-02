Undor és hányinger, itt van videón Varga Barnabás gólja

Balhés meccsen szerezte meg első görögországi gólját Varga Barnabás. A Ferencvárosból januárban Athénba távozó csatár az AEK-Olympiakosz találkozón juttatta vezetéshez a hazai gárdát. Egy szöglet után Varga fejelt a kapuba, ezzel lett 1-0, mégsem örülhetett győzelemnek az AEK.

Végre megvan Varga Barnabás első gólja Görögországban Fotó: AEK

A görög bajnokit vezető holland (!) bíró aztán főszereplő lett. Szinte egy fél félidőt hosszabbított, majd a 106. percben adott meg egy tizenegyest az Olympiakosznak. A bírót a VAR-szobából hívták ki ellenőrizni az esetet, majd a büntetőpontra mutatott. A vendégektől Mehdi Taremi állította be a végeredményt. Az AEK vezetőedzője borzasztóan kiborult a meccs után, Marko Nikolics undorról és hányingerről beszélt annak kapcsán, ami a hajrában történt.

Hülyén érzem magam amiatt, ami a végén történt. Már több tucat üzenetet kaptam Szerbiából, amelyek rablásról és szégyenről szólnak

- idézi a Magyar Nemzet a szerb edzőt, aki egy piros lapot is számon kért a bírón.

Varga Barnabás góljától felrobbant a stadion

A válogatott csatár hamar megtapasztalhatta, milyen érzést vált ki a helyi szurkolókból, ha betalál.

Íme Varga gólja és a drukkerek reakciója az AEK-Olympiakosz meccsen.