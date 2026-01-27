Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem működik a diéta? 5 ok, amire biztosan nem gondoltál

fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 12:15
tippek-tanácsokokokdiéta
Nálad sem akar elmozdulni a mérleg nyelve? Nem működik a diéta, nem fogysz egy dekát sem, esetleg még hízol is? Az akaraterőddel nincs baj, csupán a tested valamiért nem úgy reagál a fogyókúrára, ahogyan azt te szeretnéd. Most megtudhatod, miért, és hogy mit tehetsz ellene.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • Nem mindig az elfogyasztott kalóriák számítanak egy fogyókúra során.
  • A tested több okból képes „ellened dolgozni” fogyókúra közben.
  • Bizonyos tényezők tovább lassíthatják a fogyást.

Ha több módszert is próbáltál már, de esetedben nem működik a diéta, érdemes elgondolkodnod az alább részletezett lehetséges buktatókon. Sokszor azok a jónak hitt döntések lassítják le a súlycsökkenést, amelyeket célravezetőnek gondolsz. Ráadásul vannak olyan tényezők, amelyekről talán még nem is hallottál és a diétás tanácsokban sem szerepelnek. Ezek nem közismert hibák, hanem alattomos, csendes akadályok.

Fiatal nő kiakadva állva egy mérlegen, mert esetében nem működik a diéta
 Nem működik a diéta? Lehet, hogy a tested valamit jelezni próbál.
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock 

1. Nem működik a diéta, ha a tested veszélyhelyzetként értelmezi 

Ha túl nagy a megszorítás, a szervezeted azt úgy érzékeli, mintha a túlélésért küzdenél. Ilyenkor lelassítja az anyagcserét, csökkenti az energiafelhasználást, és minden falatot igyekszik elraktározni. Ez különösen gyakori januári, hirtelen életmódváltásoknál, amikor a tested téli üzemmódban működik.

Bors-tipp: Próbálj kisebb, fokozatos változtatásokat bevezetni az étrendedbe, hogy a szervezet ne érezze a diétát drasztikus megszorításnak.

2. Lehet, hogy csak begyulladtál?

Bizonyos állapotokban a testsúly egy része nem zsírból, hanem krónikus gyulladás okozta levegősödésből, vízvisszatartásból áll. Ilyenkor a diéta önmagában nem elég, sőt akár ronthat is a helyzeten, ha tovább terheli a szervezetet. A mérleg ezúttal nem a felesleges zsírt, hanem a belső stresszt mutatja.

Bors-tipp: Fogyassz több gyulladáscsökkentő ételt, például olajos halat, zöld leveles zöldséget és kurkumát, közben minimalizáld a feldolgozott ételek mennyiségét.

3. A tökéletes diéta is lehet akadály

Ha minden falatot kontrollálsz, kizársz, számolsz és szabályozol, az folyamatos készenléti állapotban tartja az idegrendszert. A test stresszreakcióként kortizolt termel, ami kifejezetten gátolja a fogyást. A túl szigorú diéta így paradox módon pont az ellenkező hatást váltja ki.

Bors-tipp: Iktass be időnként enyhítéseket az étkezéseidbe; egy kis bűnözés, egy édes élvezet csökkentheti a stresszt és a kortizolszintet.

Salátán nyammogó fiatal nő
Nem működik a diéta, ha túl szigorú vagy magadhoz.
Fotó: goffkein.pro / Shutterstock 

4. A bélrendszered nem partner a fogyásban

A bélflóra állapota alapvetően befolyásolja, hogyan hasznosul a táplálék és hogyan reagál a tested az étrendi változásokra. Ha az emésztés nincs egyensúlyban, a fogyás akkor is akadozhat, ha mindent jól csinálsz. Ez egy láthatatlan, mégis kulcsfontosságú tényező.

Bors-tipp: Támogasd a bélflórád probiotikumokkal és prebiotikumokkal, például joghurttal, kefirrel, fermentált ételekkel és italokkal, hüvelyesekkel. Emellett végezz olyan testmozgásokat, amelyek a belső szervek működését is serkentik, mint például a jóga.

5. Biztos, hogy most jött el a diéta ideje?

Előfordulhat, hogy egész egyszerűen a tested nem abban az életszakaszban van, amikor fogyni akar. Fáradtság, betegség utáni regeneráció, hormonális változások vagy tartós stressz idején a szervezet elsődleges célja nem a súlycsökkentés. Ilyenkor a diéta ütközik a test természetes prioritásaival. A fogyás sokszor csak akkor indul meg, amikor a szervezet biztonságban érzi magát.

Bors-tipp: Figyelj a pihenésre és a regenerációra, adj időt a testednek, hogy stabilizálódjon, mielőtt újra a fogyásra fókuszálnál.

Tudtad? Nem a kilók leadásával kezdődik a fogyás

A testsúly stagnálása gyakran annak a jele, hogy a tested alkalmazkodik és gyógyul. Sok esetben a valódi fogyás nem a mérlegen, hanem először az energiaszintben, az emésztésben és a közérzetben jelenik meg – ezt a kilók csak később követik. Légy türelmes és adj időt a testednek! Az eredményes diéta sok mindenen múlhat, akár azon is, hogy mikor eszel. Az életmódváltás buktatói rajtad is kifoghatnak. A mozgásról azonban semmiképp se feledkezz meg, hiszen a lapos has titka nemcsak a helyese étkezésben rejlik.

Ha szeretnél még több hasznos tanácsot kapni, hogy eredményes legyen a diéta, nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu