Nem működik a diéta? 5 ok, amire biztosan nem gondoltál

Nem mindig az elfogyasztott kalóriák számítanak egy fogyókúra során.

A tested több okból képes „ellened dolgozni” fogyókúra közben.

Bizonyos tényezők tovább lassíthatják a fogyást.

Ha több módszert is próbáltál már, de esetedben nem működik a diéta, érdemes elgondolkodnod az alább részletezett lehetséges buktatókon. Sokszor azok a jónak hitt döntések lassítják le a súlycsökkenést, amelyeket célravezetőnek gondolsz. Ráadásul vannak olyan tényezők, amelyekről talán még nem is hallottál és a diétás tanácsokban sem szerepelnek. Ezek nem közismert hibák, hanem alattomos, csendes akadályok.

Nem működik a diéta? Lehet, hogy a tested valamit jelezni próbál.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

1. Nem működik a diéta, ha a tested veszélyhelyzetként értelmezi

Ha túl nagy a megszorítás, a szervezeted azt úgy érzékeli, mintha a túlélésért küzdenél. Ilyenkor lelassítja az anyagcserét, csökkenti az energiafelhasználást, és minden falatot igyekszik elraktározni. Ez különösen gyakori januári, hirtelen életmódváltásoknál, amikor a tested téli üzemmódban működik.

Bors-tipp: Próbálj kisebb, fokozatos változtatásokat bevezetni az étrendedbe, hogy a szervezet ne érezze a diétát drasztikus megszorításnak.

2. Lehet, hogy csak begyulladtál?

Bizonyos állapotokban a testsúly egy része nem zsírból, hanem krónikus gyulladás okozta levegősödésből, vízvisszatartásból áll. Ilyenkor a diéta önmagában nem elég, sőt akár ronthat is a helyzeten, ha tovább terheli a szervezetet. A mérleg ezúttal nem a felesleges zsírt, hanem a belső stresszt mutatja.

Bors-tipp: Fogyassz több gyulladáscsökkentő ételt, például olajos halat, zöld leveles zöldséget és kurkumát, közben minimalizáld a feldolgozott ételek mennyiségét.

3. A tökéletes diéta is lehet akadály

Ha minden falatot kontrollálsz, kizársz, számolsz és szabályozol, az folyamatos készenléti állapotban tartja az idegrendszert. A test stresszreakcióként kortizolt termel, ami kifejezetten gátolja a fogyást. A túl szigorú diéta így paradox módon pont az ellenkező hatást váltja ki.

Bors-tipp: Iktass be időnként enyhítéseket az étkezéseidbe; egy kis bűnözés, egy édes élvezet csökkentheti a stresszt és a kortizolszintet.