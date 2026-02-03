Váratlanul megjelent két idegen, nem maradhatott az USA-ban Fenyő Miklós családja

Fenyő Miklós családja az 1956-os forradalom után emigrált az USA-ba, ahol fiatalon első kézből ismerhette meg az amerikai rock and roll életérzést, Elvis Presley és Jerry Lee Lewis zenéjét. Ezek az inspirációk vezettek később a zenekarához, a Hungáriához, ezek a korai évek kellettek, hogy Fenyő később a hazai rock and roll arany- és platinalemezes előadója, kimagasló alakja legyen. De miért távozott hirtelen az USA-ból a család, amikor New Yorkban éltek, kapcsolatai is voltak, apja pedig állást is talált?

Fenyő Miklós 1970-ben, már a Hungária alapítójaként (Fotó: Domokos József / Fortepan)

A Mélyvíz, csak megúszóknak című, Fenyő Miklós 2025 végén megjelent könyvéből kiderül, hogy a család épp nyugalomban élt két éve New Yorkban, próbálták felvenni az amerikai tempót, életritmust, igyekeztek beilleszkedni, amikor megjelent náluk két ballonkabátos úr. A még gyermek Miki épp valami westernfilmet nézett a tévében, a két szigorú férfi apját kereste, aki nem volt ott. Közölték, hogy másnap délután 3-kor jönnek, legyen otthon.

Fenyő Miklós családja egy napot kapott, hogy összepakoljon és elhagyja az országot

Az ígéret szép szó: másnap megint jöttek, mint kiderült, a bevándorlási hivatal emberei voltak. A hidegháborús légkörben minden kommunistagyanús bevándorlót kitoloncoltak az országból, a CIA akkori vezetőjének döntése értelmében Fenyőék sem maradhattak. Mint Miklós írta a könyvében, az apja 1956 előtt egy minisztériumban dolgozott itthon, szerinte ez párton kívüliként akkor lehetetlen lett volna. Fenyő szerint mindegy volt, ki mit tudott, ki mit hitt, a nemzetbiztonságiak meggyőződtek valamiről, és egy napot kaptak, hogy pakoljanak. Mindegy volt, hová mennek, csak az USA-ból el.

A találkozó utáni napon autó ment értük, a két ballonkabátos úr közé kellett beülnie Fenyő apjának: valójában csak őt utasították ki, Fenyő édesanyja és a 11-12 éves Miki maradhatott volna.

A szülők nem akartak külön élni, a döntés megszületett, feltették őket egy hatalmas gépre, amely Frankfurtba repült. Mint a rock and roll hazai királya a könyvében írta, utána kamaszként többször szóvá tette itthon apjának, hogy miért nem hagyták kinn rokonnál, barátoknál, rocksztár, világsztár lett volna. Apja ilyenkor általában azzal válaszolt, hogy ha marad, valószínűleg hősi halott lett volna a vietnámi háborúban…