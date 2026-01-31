Justin Timberlake súlyos beteg: tovább szünetelteti a karrierjét

A 45 éves lett a popsztárt idén se nagyon láthatjuk súlyos betegsége miatt. Justin Timberlake Lyme-kór miatt kénytelen szüneteltetni a karrierjét bizonytalan ideig. Addig is nézzük meg karrierjének főbb állomásait, illetve, hogy mit tudunk az állapotáról.
Január 31-én született a Tennessee állambeli Memphisben, Justin Randall Timberlake néven. Édesapja egy helyi templom kórusának karnagyaként dolgozott, így Timberlake gyerekként rengeteg időt töltött a templomban, és egy idő után már énekelni is kezdett.
Őseit egészen 1687-ig vissza tudja vezetni, egy Londonban élt Francis Timberlake-ig. Angol felmenői mellett ír, skót, walesi, holland, francia és német ősök is szerepelnek a családfájában.
12 évesen több száz jelentkezőt legyőzve jutott be a Mickey Mouse Club című tévéshow-ba, amelynek egyik sztárja lett. Olyan későbbi hírességekkel szerepelt együtt, mint Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera és Keri Russell. Gosling fél évig a lakótársa is volt.
14 évesen már az *NSYNC nevű fiúegyüttes tagjaként aratott világsikert. Ekkoriban a szintén világhírű barátnője, Britney Spears miatt is állandóan a címlapokon szerepelt. 2002-ben adta ki első szólóalbumát Justified címmel, amely óriási siker lett.
A 2004-es Super Bowl félidei show-jában hatalmas botrányt kavart, amikor Janet Jacksonról nemcsak az előre megbeszélt kosztümdarabot, hanem a melltartóját is letépte, így élő adásban milliók láthatták a meztelen mellet. Az eset után rengetegen keresték az interneten a felvételt, de nehezen lehetett megtalálni, a YouTube egyik alapítója, Jawed Karim ekkor jutott arra az ötletre, hogy szükség lenne egy videómegosztó oldalra.
2007 óta a párja, 2012 óta pedig a felesége Jessica Biel hollywoodi sztárszínésznő. Két fiuk született: Silas 2015-ben, Phineas pedig 2020-ban.
Ha nem nyomja el az álom rögtön lefekvés után, különleges módon próbálja elaltatni magát: elkezd énekelni, amit még félálomban is meglepően jól csinál.
Legalábbis azoktól, amelyeket a rajongók a színpadra dobálnak, mert attól tart, hogy valamelyik nem is annyira puha, és fejbe találva kiütheti. Emellett a kígyók, a cápák és a pókok is irracionálisan nagy félelmet váltanak ki belőle.
Sportrajongóként sportmezeket gyűjt, elsősorban a kedvenc csapataitól. Futballban a Manchester United a nagy favoritja.
2025 nyarán sokkolta a világot, amikor egy Instagram-posztban bejelentette, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták. A hír nemcsak váratlan volt, hanem azért is megdöbbentő, mert Timberlake azt is közölte, hogy egyelőre nem lép többé színpadra. Őszintén vallott arról is, milyen fizikai és lelki kihívásokkal kellett megküzdenie: turnéja során egyre romló közérzet, idegi fájdalmak és kimerültség nehezítették mindennapjait.
Színészként is komoly életművet tudhat maga mögött, de ebben a minőségében utoljára 2023-ban láthattuk a Hidegvér című krimiben és a Trollok: Együtt a banda animációs filmben. Azóta csak videóklipeket forgatott, és egyelőre nincs tervben új filmszerep.
