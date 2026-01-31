Justin Timberlake súlyos beteg: tovább szünetelteti a karrierjét

A 45 éves lett a popsztárt idén se nagyon láthatjuk súlyos betegsége miatt. Justin Timberlake Lyme-kór miatt kénytelen szüneteltetni a karrierjét bizonytalan ideig. Addig is nézzük meg karrierjének főbb állomásait, illetve, hogy mit tudunk az állapotáról.

Justin Timberlake betegsége miatt nem lép fel több, mint fél éve Fotó: Alexandre Fumeron / Bestimage

Justin Timberlake betegsége miatt szünetel

Sok időt töltött templomban

Január 31-én született a Tennessee állambeli Memphisben, Justin Randall Timberlake néven. Édesapja egy helyi templom kórusának karnagyaként dolgozott, így Timberlake gyerekként rengeteg időt töltött a templomban, és egy idő után már énekelni is kezdett.

Londonig nyúlik a családfája

Őseit egészen 1687-ig vissza tudja vezetni, egy Londonban élt Francis Timberlake-ig. Angol felmenői mellett ír, skót, walesi, holland, francia és német ősök is szerepelnek a családfájában.

Az NSYNC-el futott be / Fotó: Bevis Nickel/SULUPRESS.DE

Kiskamaszként Justin Timberlake Ryan Goslinggal énekelt

12 évesen több száz jelentkezőt legyőzve jutott be a Mickey Mouse Club című tévéshow-ba, amelynek egyik sztárja lett. Olyan későbbi hírességekkel szerepelt együtt, mint Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera és Keri Russell. Gosling fél évig a lakótársa is volt.

Fiúbandában lett világhírű

14 évesen már az *NSYNC nevű fiúegyüttes tagjaként aratott világsikert. Ekkoriban a szintén világhírű barátnője, Britney Spears miatt is állandóan a címlapokon szerepelt. 2002-ben adta ki első szólóalbumát Justified címmel, amely óriási siker lett.

A bulvár szétszedte őket Britney Spearsszel / Fotó: Matt Baron / BEImages

Nélküle talán a YouTube sem lenne

A 2004-es Super Bowl félidei show-jában hatalmas botrányt kavart, amikor Janet Jacksonról nemcsak az előre megbeszélt kosztümdarabot, hanem a melltartóját is letépte, így élő adásban milliók láthatták a meztelen mellet. Az eset után rengetegen keresték az interneten a felvételt, de nehezen lehetett megtalálni, a YouTube egyik alapítója, Jawed Karim ekkor jutott arra az ötletre, hogy szükség lenne egy videómegosztó oldalra.

Egy igazi világsztár a felesége

2007 óta a párja, 2012 óta pedig a felesége Jessica Biel hollywoodi sztárszínésznő. Két fiuk született: Silas 2015-ben, Phineas pedig 2020-ban.