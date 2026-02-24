A karcsúság sosem volt még ennyire egyszerű: ez lenne a módszer, amivel erőfeszítés nélkül fogyhatsz?

Tucatnyi diéta, böjtölés, edzésterv és sokszor veszélyes, trükkös módszerek dúsítják a fogyókúrázás színes világát, de egy sincs, ami nem igényel komoly áldozatokat az időnkből, energiánkból vagy az egészségünkből. De lehet, hogy a fogyókúrás tapasz lehet a ritka kivétel és a tökéletes megoldás a könnyű fogyásra? Lássuk, mire képes!

Fogyókúrás tapaszok: ezt mondják a szakértők a hatásukról.

Fotó: Dmytro Sheremeta / Shutterstock

A tapasz a bőrön keresztül juttatja be hatóanyagait a véráramba.

A tapaszban általában növényi kivonatok találhatóak.

Alkalmazásuknak különféle mellékhatásai lehetnek.

Mi az a fogyókúrás tapasz?

A fogyókúrás tapasz elvileg egy olyan fogyást segítő eszköz, amit a bőrünkre ragasztva hordhatunk, és különösebb erőfeszítések nélkül megszabadulhatunk vele a felesleges kilóktól.

Hatóanyagai a bőrön keresztül szívódnak fel, elősegítve az általános zsírégetést és az anyagcsere felgyorsítását

– nyilatkozta Dr. Dina Peralta-Reich, elhízásgyógyászattal foglalkozó szakember a Womans Health magazinnak.

A kutatók ezt a mechanizmust transzdermális felszívódásnak nevezik, ami azért fontos, mert ez nagy különbséget jelent a tabletta vagy por formájában kapható táplálékkiegészítők és a zsírégető tapaszok között.

Hogyan segíthetnek a tapaszok a fogyásban?

Az elmélet szerint a tapaszban található anyagok a véráramba jutva enyhén fokozhatják az anyagcserét, befolyásolhatják az étvágyat, vagy serkenthetik a zsírbontást.

A szakértők elmondása szerint, a bőrön keresztül történő felszívódás ugyan lehetséges, de hatásai igen korlátozottak, mivel a legtöbb fogyással összefüggésbe hozott anyag csak kis mennyiségben képes átjutni a bőr védőrétegén.

Mi van a tapaszokban?

A fogyókúrás tapaszokban tipikusan növényi kivonatok találhatók, például zöld tea, berberin vagy vérnarancs. Ezeket az anyagokat szájon át szedve vizsgálták már különböző fogyókúrás hatásaik szempontjából, de a tapasz formájú alkalmazásukról egyelőre kevés adat áll csak rendelkezésünkre.

A fogyókúrás tapaszokban gyakoriak az illóolajok és bőrápoló összetevők is, amik elsősorban a viselhetőségét javítják, és nem a fogyásért dolgoznak.

Fotó: Rimma Bondarenko / Shutterstock

Működnek a fogyókúrás tapaszok?

Eddigi tudásunk alapján nincs bizonyíték arra, hogy a fogyókúrás tapaszok érdemi, tartós súlycsökkenést eredményeznének. Az esetleges anyagcsere-fokozó hatás minimális, és nem hasonlítható össze az életmódbeli változtatásokkal. Az orvosszakértő nem ajánlja bevett gyakorlatként alkalmazni őket.

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy hatékonyan elősegítik a fogyást



– mondja Dr. Peralta-Reich, és arra is figyelmezteti az olvasókat, hogy a tapaszok nem szabályozott termékek, ezért összetételük, hatóanyagtartalmuk és biztonságosságuk szempontjából gyártónként is jelentősen eltérhetnek egymástól!