A karcsúság sosem volt még ennyire egyszerű: ez lenne a módszer, amivel erőfeszítés nélkül fogyhatsz?

fogyókúra
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 19:15
egészségdiétafogyás
Az utóbbi években egyre több, látszólag egyszerű és gyors fogyást eredményező tipp és eszköz jelent meg a piacon. Ilyen a fogyókúrás tapasz is, amely épp azért vált rendkívül népszerűvé, mert karcsúságot ígér anélkül, hogy edzőtermi bérletet, kínzó diétákat vagy orvosi beavatkozást követelne. De vajon tényleg működik, vagy csak jó a marketingje? Mutatjuk, mit tud ez a kis „varázstapasznak” nevezett megoldás!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Tucatnyi diéta, böjtölés, edzésterv és sokszor veszélyes, trükkös módszerek dúsítják a fogyókúrázás színes világát, de egy sincs, ami nem igényel komoly áldozatokat az időnkből, energiánkból vagy az egészségünkből. De lehet, hogy a fogyókúrás tapasz lehet a ritka kivétel és a tökéletes megoldás a könnyű fogyásra? Lássuk, mire képes!

Fogyókúrás tapaszt használó nő épp méri a derekát.
Fogyókúrás tapaszok: ezt mondják a szakértők a hatásukról.
Fotó: Dmytro Sheremeta /  Shutterstock 
  • A tapasz a bőrön keresztül juttatja be hatóanyagait a véráramba.
  • A tapaszban általában növényi kivonatok találhatóak.
  • Alkalmazásuknak különféle mellékhatásai lehetnek.

Mi az a fogyókúrás tapasz?

A fogyókúrás tapasz elvileg egy olyan fogyást segítő eszköz, amit a bőrünkre ragasztva hordhatunk, és különösebb erőfeszítések nélkül megszabadulhatunk vele a felesleges kilóktól.

Hatóanyagai a bőrön keresztül szívódnak fel, elősegítve az általános zsírégetést és az anyagcsere felgyorsítását

– nyilatkozta Dr. Dina Peralta-Reich, elhízásgyógyászattal foglalkozó szakember a Womans Health magazinnak.

A kutatók ezt a mechanizmust transzdermális felszívódásnak nevezik, ami azért fontos, mert ez nagy különbséget jelent a tabletta vagy por formájában kapható táplálékkiegészítők és a zsírégető tapaszok között.

Hogyan segíthetnek a tapaszok a fogyásban?

Az elmélet szerint a tapaszban található anyagok a véráramba jutva enyhén fokozhatják az anyagcserét, befolyásolhatják az étvágyat, vagy serkenthetik a zsírbontást.

A szakértők elmondása szerint, a bőrön keresztül történő felszívódás ugyan lehetséges, de hatásai igen korlátozottak, mivel a legtöbb fogyással összefüggésbe hozott anyag csak kis mennyiségben képes átjutni a bőr védőrétegén.

Mi van a tapaszokban?

A fogyókúrás tapaszokban tipikusan növényi kivonatok találhatók, például zöld tea, berberin vagy vérnarancs. Ezeket az anyagokat szájon át szedve vizsgálták már különböző fogyókúrás hatásaik szempontjából, de a tapasz formájú alkalmazásukról egyelőre kevés adat áll csak rendelkezésünkre.

Fogyókúrás tapaszt tartó kéz.
A fogyókúrás tapaszokban gyakoriak az illóolajok és bőrápoló összetevők is, amik elsősorban a viselhetőségét javítják, és nem a fogyásért dolgoznak.
Fotó: Rimma Bondarenko /  Shutterstock 

Működnek a fogyókúrás tapaszok?

Eddigi tudásunk alapján nincs bizonyíték arra, hogy a fogyókúrás tapaszok érdemi, tartós súlycsökkenést eredményeznének. Az esetleges anyagcsere-fokozó hatás minimális, és nem hasonlítható össze az életmódbeli változtatásokkal. Az orvosszakértő nem ajánlja bevett gyakorlatként alkalmazni őket.

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy hatékonyan elősegítik a fogyást


– mondja Dr. Peralta-Reich, és arra is figyelmezteti az olvasókat, hogy a tapaszok nem szabályozott termékek, ezért összetételük, hatóanyagtartalmuk és biztonságosságuk szempontjából gyártónként is jelentősen eltérhetnek egymástól!

A fogyókúrás tapaszok lehetséges mellékhatásai

Sok fogyókúrás tapasz a „természetes” jelzővel kerül forgalomba, ez még nem zárja ki a mellékhatásokat. Előfordulhat bőrirritáció, fejfájás, hányinger vagy erős szívdobogás is. Ráadásul a hatóanyagok pontos dózisa sokszor nincs is feltüntetve, ami csak még bizonytalanabbá teszi a tapaszok használatát és hatásait.

Bár az igény az egyszerű és gyors fogyásra nagy, a fogyókúrás tapasz jelenleg inkább maximum egy kiegészítő segítségnek tekinthető, mint egy teljes értékű, hatékony megoldásnak. Nem helyettesítheti a diétát vagy bármilyen étrendbeli változtatást, a rendszeres mozgást vagy az orvosi tanácsadást, és önmagában nem várhatunk tőle jelentős testsúlycsökkenést. A fogyás továbbra is egy összetett folyamat, ami tudatosságot, következetességet igényel, és amit egyetlen tapasz sem tud megoldani helyettünk.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóra kattintva még többet tudhatsz meg a fogyókúrás tapaszok működéséről:

