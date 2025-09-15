A fogyás pszichológiája – Tippek, hogy végre megmozduljon a mérleg

Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 10:45
fogyókúrapszichológia
Minden fejben dől el, szokták mondani. A fogyás legalább annyira pszichológiai dolog, mint testi. A gondolkodásod is befolyásolja az eredményt! Miért? Olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Tudtad, hogy a sikeres fogyáshoz elengedhetetlen, hogy az egész gondolkodásod megváltozzon? Most hoztunk 4 trükköt, amivel elérheted az álomsúlyod és alakod!

Egy nő a mérlegre áll. A fogyás pszichológiájáról a cikkben olvashatsz!
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A fogyás pszichológiája – Trükkök a sikeres fogyáshoz

Mutatjuk, mit tegyél, hogy a fogyásod sikeres legyen:  

Identitásváltás = Életmódváltás

Január 1., szeptember 1., a születésnapod, hétfőtől, jövőre. Ismerős? Újabb és újabb dátumok a fogyókúra kezdésre, amikor elkezdesz majd edzeni, de végül nem történik hosszútávú változás. Ha már sokszor estél ebbe a csapdába, itt az ideje, hogy kipróbálj valami teljesen mást. Ne dátumokban, időszakokban gondolkodj, hanem változtasd meg a gondolkodásod. Például, ha te olyan valaki vagy, aki igenis odafigyel az étkezésre, megválogatja, hogy milyen ételekkel táplálja a testét, akkor könnyebben fogsz ellenállni az egészségtelen kajáknak. Ha te olyan valaki vagy aki számára fontos a test karbantartása, akkor motiváltabb leszel abban, hogy mozogj és eljárj sportolni.

Átkeretezés = Büszkeség

A fogyókúra bizony lemondással jár, és sokszor érezhetjük kínnak a kihagyott édességet ebéd után. De akár az is nyomasztónak tűnhet, hogy az esti filmezéshez kihagyod a megszokott vajas popcornod. Pedig, ha a negatív gondolatokat pozitív megerősítésekké formálnád, akkor büszke lehetsz magadra, hiszen elég erős voltál ahhoz, hogy megálld a felesleges habzsolást. Keretezd át negatívat pozitívvá!

Fánk és cukros üdítő az asztalon, amik nem segítenek a fogyásbanegy nő ül az asztalnál.
A lemondás nem kell, hogy kínozzon, legyen inkább győzelem és az önszeretet jele
Fotó: Cat Box /  Shutterstock 

Használd a „bűntudatod” = Motiváció

A konditerembérlet kisebb vagyonokba kerül, a kidobott pénz, a kihagyott edzések után pedig mindig jön a bűntudat. Használd ezt a negatív érzést! Mit tegyél? Ha megveszed a kondibérletet, és azon járna az eszed, hogy kihagyod az edzést, csak számold ki, mennyi pénzt dobtál ki az ablakon, és mennyben hátráltatod a fogyásodat is. Az agy nem bírja elviselni ezeket a gondolatokat, és ez a feszültség, ha jól használod motiváló erőként is hathat!

Vizualizálás = Világos célok

Megvan az álomsúly, az álomalak? Képzeld el magad az áhított testsúllyal és formával – a realitás talaján maradva –, és ezért a jövőbeni önmagadért mindent tegyél meg.  

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.  

