A fogyás pszichológiája – Tippek, hogy végre megmozduljon a mérleg

Tudtad, hogy a sikeres fogyáshoz elengedhetetlen, hogy az egész gondolkodásod megváltozzon? Most hoztunk 4 trükköt, amivel elérheted az álomsúlyod és alakod!
Mutatjuk, mit tegyél, hogy a fogyásod sikeres legyen:
Január 1., szeptember 1., a születésnapod, hétfőtől, jövőre. Ismerős? Újabb és újabb dátumok a fogyókúra kezdésre, amikor elkezdesz majd edzeni, de végül nem történik hosszútávú változás. Ha már sokszor estél ebbe a csapdába, itt az ideje, hogy kipróbálj valami teljesen mást. Ne dátumokban, időszakokban gondolkodj, hanem változtasd meg a gondolkodásod. Például, ha te olyan valaki vagy, aki igenis odafigyel az étkezésre, megválogatja, hogy milyen ételekkel táplálja a testét, akkor könnyebben fogsz ellenállni az egészségtelen kajáknak. Ha te olyan valaki vagy aki számára fontos a test karbantartása, akkor motiváltabb leszel abban, hogy mozogj és eljárj sportolni.
A fogyókúra bizony lemondással jár, és sokszor érezhetjük kínnak a kihagyott édességet ebéd után. De akár az is nyomasztónak tűnhet, hogy az esti filmezéshez kihagyod a megszokott vajas popcornod. Pedig, ha a negatív gondolatokat pozitív megerősítésekké formálnád, akkor büszke lehetsz magadra, hiszen elég erős voltál ahhoz, hogy megálld a felesleges habzsolást. Keretezd át negatívat pozitívvá!
A konditerembérlet kisebb vagyonokba kerül, a kidobott pénz, a kihagyott edzések után pedig mindig jön a bűntudat. Használd ezt a negatív érzést! Mit tegyél? Ha megveszed a kondibérletet, és azon járna az eszed, hogy kihagyod az edzést, csak számold ki, mennyi pénzt dobtál ki az ablakon, és mennyben hátráltatod a fogyásodat is. Az agy nem bírja elviselni ezeket a gondolatokat, és ez a feszültség, ha jól használod motiváló erőként is hathat!
Megvan az álomsúly, az álomalak? Képzeld el magad az áhított testsúllyal és formával – a realitás talaján maradva –, és ezért a jövőbeni önmagadért mindent tegyél meg.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
