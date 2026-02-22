HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szoboszlai Dominikot magához hívatta Arne Slot, majd jött a dráma

Nottingham Forest
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 17:11
LiverpoolPremier League
Megint jobbhátvédként kezdett, majd végre visszakerült a középpályára Szoboszlai Dominik. A változtatást követően drámai végjátékban dőlt el a Nottingham Forest-Liverpool bajnoki.
B.
A szerző cikkei

Már megint jobbhátvédként kapott helyet a vendégek kezdőcsapatában a Nottingham Forest-Liverpool Premier League-mérkőzésen Szoboszlai Dominik. Arne Slot vezetőedző ezt viszont csak félióráig tudta nézni, és visszatette eredeti posztjára a magyar válogatott középpályást. A holland szakember változtatásai végül csak meghozták a hozzájuk fűzött reményeket, és a Vörösök a 97. percben győzelmet arattak Nottinghamben.

Nottingham Forest-Liverpool: Szoboszlai Dominik
Jobbhátvédként kezdte a Nottingham Forest-Liverpool bajnokit, majd visszakerült a középpályára Szoboszlai Dominik Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

Nottingham Forest-Liverpool 0-1

A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban: előbb Hudson-Odoi próbálkozását kellett védenie Alissonnak, majd Anderson került helyzetbe, de lövése elkerülte a kaput. A 19. percben pedig Murillo szabadrúgását blokkolta a liverpooli védelem.

A Liverpoolnak 30 perc játék után sem volt kaput eltaláló lövése, ezért Arne Slot változtatásra szánta el magát: kihívta magához Szoboszlai Dominikot és előre küldte eredeti posztjára, a középpályára, helyére Curtis Jones húzódott vissza a védelem jobb szélére.

Hiába a változtatás, öt perccel az első félidő vége előtt mégis a hazaiak szerezhették volna meg a vezetést, de Hutchinson elől Van Dijk mentett óriásit. A Liverpool első kaput eltaláló próbálkozásáig az 54. percig kellett várnia, amikor az előrehúzódó Curtis Jones lőtt közelről, de a hazai kapus védeni tudott. A mérkőzés drámai végjátékoz hozott. Előbb a 89. percben egy nottinghami védő felszabadítása Mac Allisterről a hazai kapuba pattant, de a labda az argentin kezéhez ért, így a videóbíró érvénytelenítette a találatot. 

A 97. percben viszont már szabályos gólt lőtt Mac Allister

– bár les miatt ezt is vizsgálta a VAR, végül nem történt szabálytalanság, így a Liverpool az utolsó pillanatban 1-0-ra megnyerte a találkozót.

 

