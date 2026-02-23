Megtalálták a rejtélyesen eltűnt Egressy Mátyás holttestét

Mint ismeretes, a 18 éves fiatal, Egressy Mátyás csupán bulizni indult azon a fagyos, januári éjszakán, melynek végén nyoma veszett. A fiatal középiskolás után azonnal hajtóvadászat indult: több kerületen át, legalább két napon keresztül keresték. Később azonban kiderült, hogy valószínűleg szörnyű tragédia történt: az eddigi információk szerint a fiatal a Dunába zuhant.

Fotó: 123RF

Egressy Mátyás holttestét találták meg a Dunában

A keresés hamarosan így kiterjedt a Duna több szakaszára is, azonban a rendőrség dolga nem volt egyszerű: az akkori extrém hideg időjárás miatt a Dunán jégzajlás volt, ami alaposan próbára tette a keresőcsapatokat. A kutatás viszont egy pillanatra sem állt le, folyamatosan keresték a tragikus sorsú középiskolás diákot.

Most pont került az egész országot megrázó tragédia végére.

A fiatalt férfi holttestét a Kopaszi-gát környékén találtak meg, a területen helyszíneltek is. A rendőrség elmondta, hogy az ügyben nem merült fel bűncselekmény.

- Holttestet találtak 2026. február 21-én délután a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre. Két nappal később, hétfőre bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy a január 17-e óta eltűntként keresett 18 éves fiút találták meg. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A 18 éves Mátyás a barátaival indult el aznap este bulizni. Úgy tűnt, a fiatal középiskolás élete a lehető legjobb mederben halad: tanulmányaiban kiválóan haladt előre és felvételt nyert egy neves olasz egyetemre. Aznap éjjel rejtélyes módon veszett nyoma: az akkori információk szerint egy éjszakai buszon elaludt, telefonját ellopták, majd a fiút látták az Örs vezér terénél, majd visszaindult a belváros irányába. Hogy mi történt Mátyással azokban a szörnyű pillanatokban, nem tudni, azonban nem kizárt, hogy csupán újbudai lakásukhoz akart eljutni.



