Teljes sokk és döbbenet a stúdióban: nekik kellett azonnal távozniuk A Nagy Duettből

A Nagy Duett: ők a kiesők

A TV2 sikerprodukciójának első adásából pedig Stana Alexandra és Galambos Lajos párosának kellett távoznia, így most is mindenki lélegzet-visszafojtva figyelte, hogy ezúttal kiknek kell búcsút inteni a műsornak.

Az adás győztese Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. lett. Tilla és Liptai Claudie ezt követően Vastag Csaba és Domján Evelin nevét mondta a biztos továbbjutók közül, majd jött Kovács Árán és Gesztesi Panka, Barnai Judit és Curtis neve is. Őket követte Peter Srámek és Gáspár Bea, valamint Lakatos Laci és Tolvai Reni párosa került még a biztos továbbjutók közé.

Így végül Gallusz Niki és Gajdos Tamás, Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle és Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó állt már csak a zsűri előtt. A zsűri szavazata alapján pedig végül Pákóék csatlakozhattak a továbbjutók táborához.

Tehát Gallusz Niki és Gajdos Tamás, valamint Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle került a veszélyzónába, a vasárnap esti távozó párosa pedig más lett, mint Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle triója.

Itt nézheted meg a kiesők produkcióját: