Teljes sokk és döbbenet a stúdióban: nekik kellett azonnal távozniuk A Nagy Duettből

A Nagy Duett 2026-os évadában sincs hiány sztárokból, a versenyzők között akadnak házaspárok, testvérek és olyanok is, akik csak most ismerkednek egymással.
Az ide párosok kötött van Curtis és Széki-Barnai Judie, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Tolvai Reni és Lakatos Laci, Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., Gáspár Bea és Peter Srámek, Gallusz Niki és Gajdos Tamás, Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle, valamint Vastag Csaba és Domján Evelin.
A TV2 sikerprodukciójának első adásából pedig Stana Alexandra és Galambos Lajos párosának kellett távoznia, így most is mindenki lélegzet-visszafojtva figyelte, hogy ezúttal kiknek kell búcsút inteni a műsornak.
Az adás győztese Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. lett. Tilla és Liptai Claudie ezt követően Vastag Csaba és Domján Evelin nevét mondta a biztos továbbjutók közül, majd jött Kovács Árán és Gesztesi Panka, Barnai Judit és Curtis neve is. Őket követte Peter Srámek és Gáspár Bea, valamint Lakatos Laci és Tolvai Reni párosa került még a biztos továbbjutók közé.
Így végül Gallusz Niki és Gajdos Tamás, Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle és Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó állt már csak a zsűri előtt. A zsűri szavazata alapján pedig végül Pákóék csatlakozhattak a továbbjutók táborához.
Tehát Gallusz Niki és Gajdos Tamás, valamint Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle került a veszélyzónába, a vasárnap esti távozó párosa pedig más lett, mint Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle triója.
Itt nézheted meg a kiesők produkcióját:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.