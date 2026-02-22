Balhéba keveredett Győzike A Nagy Duett adása alatt: „A Bódi gyerekektől kifordul a...”

Balhé alakult ki A Nagy Duett stúdiójában, amely a feleségét támogató Győzike és a műsorban szereplő Bódi testvérek között alakult ki. Az egész egy laza interjúnak indult, végül hatalmas balhé és szóváltás kerekedett ki az egészből.
Szóváltás alakult ki a Nagy Duett backstageben vasárnap, amikor Lissák Laura a műsor háttérműsorának műsorvezetője Győzikét szerette volna kérdezni felesége tevékenységéről. Épp belemerültek a beszélgetésbe, amikor a Bódi testvérek megérkeztek, és vicces megjegyzésükkel felborították a beszélgetés hangulatát.
Győzike, mint mondja hihetetlenül meglepődött Gáspár Bea és Peter Srámek kettősén, akik szerinte elképesztő produkciót adtak elő múlthéten vasárnap.
Megmondom őszintén, a múlt héten azt mondtam, hogy wow, mert ezt nem vártam. Azt mondtam, hogy Úristen ez mi volt? Azt mondom, hogy a nyolcadik évad egyik legkülönlegesebb adása lesz a mai
- mondta Győzike, és bár szerette volna befejezni a vélemény kinyilvánítását, a Bódi testvérek megjelenésével ez félbe szakadt.
A fiúk viccesen megjegyezték, hogy most, hogy Győzikével beszélget Laura, a nézettség 900-ról visszaesett 100-ra. Természetesen Győzike nem hagyta annyiban, és azonnal reflektált az őt ért kritikára.
Vissza szeretnék menni az alázatra – mondja Győzike, és közben a fiúkra mutat – hogy ők, amit múlthéten levágtak a tévében, azt mondtam a közös ismerősünknek, hogy a Bódi gyerekektől kicsit kifordul a... mert olyan szinten nem voltak alázatosak
- majd hozzá teszi, hogy mindezt azért mondta, mert a fiúk kezdték először a beszólogatást.
Végül sikerült visszatérnie az eredeti témához, amelyben feleségéről Beáról és énekestársáról Peter Srámekről volt szó.
