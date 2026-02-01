Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hogyan készítsünk diétás krumplit?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 13:15
A krumpli nem ellenség – csak tudni kell bánni vele. Diétás krumplit is készíthetünk a megfelelő módszerekkel, ha jól időzítjük és megfelelően párosítjuk. A kulcs nem a tiltás, hanem a tudatosság.
Bata Kata
A szerző cikkei

A diétás krumpli hallatán kikerekedik a szemünk, hiszen a köztudatban a diéta első számú ellensége, pedig ez tévedés. A burgonya önmagában nem hizlalóbb, mint más szénhidrátforrások – a gond inkább az elkészítési móddal van. Olajban sütve, sajttal nyakon öntve vagy pürésítve valóban kalóriabomba lehet, de okosan használva meglepően jól illeszthető a fogyókúrás étrendbe. Ráadásul laktató, olcsó, könnyen beszerezhető és tele van értékes tápanyagokkal. A krumpli jó káliumforrás, tartalmaz C-vitamint és rostot is. Egy kis tudatossággal a krumpli nem ellenség, hanem szövetséges lehet – írja a Fanny magazin.

Diétás krumpli: Héjában főtt burgonya, roston sült csirkemell és madársaláta.
Diétás krumpli: Nem kell túlbonyolítani. Egyszerűbb, mint hinnénk
Fotó: BBA Photography /  Shutterstock 
  • A krumpli kalóriatartalma csökkenthető az elkészítés módjával.
  • Nem mindegy mikor és mivel fogyasztjuk a diéta alatt.
  • Apró trükkök teszik laktatóbbá, mégis könnyebbé.

A tökéletes diétás krumpli titka

Diétásan elkészíteni a krumplit, egyszerűbb, mint hinnénk. Csupán néhány dologra kell odafigyelnünk, és máris tökéletesen beilleszthetjük a fogyókúránkba. Az eredmény minden esetben egy finom és laktató fogás lesz.

1. Hogyan készítsünk diétás krumplit? 

A főtt krumpli messze a legdiétásabb forma. Olaj nélkül készül, így kalóriatartalma jóval alacsonyabb, mint a sült változaté. Ha köretként gondolkodunk benne, ez legyen az alapértelmezett verzió.

2. Mit tegyünk, hogy kevesebb kalória szívódjon fel?

Ha a megfőtt krumplit kihűtjük, majd később fogyasztjuk, nő benne az úgynevezett rezisztens keményítő aránya. Ez lassabban emésztődik, kevesebb vércukor-emelkedést okoz, és ténylegesen kevesebb kalória hasznosul belőle.

3. Héjában vagy anélkül diétásabb a krumpli?

A krumpli héja tele van rosttal és mikrotápanyagokkal. Héjában főzve vagy sütve laktatóbb lesz az étel, így kisebb adag is elég. Plusz bónusz: lassabban emeli meg a vércukorszintet.

4. Mivel váltsuk ki az olajat?

A legtöbb kalória nem magából a krumpliból, hanem az olajból származik. Próbáljuk gazdagabban fűszerezni, rozmaringgal, fokhagymával, pirospaprikával, kakukkfűvel vagy mustárral. Ízben gazdag, kalóriában szegény megoldás, fogyókúra idején igazán ideális.

5. A krumplipüré tényleg jobban hizlal?

A klasszikus vajas-tejszínes krumplipüré valóban hizlaló. Viszont készíthetjük natúr joghurttal, zsírszegény tejjel vagy egy kevés főzővízzel is. Az állag marad krémes, a kalória viszont töredékére csökken.

6. Fontos, hogy mivel esszük?

Ha a krumpli mellé sovány fehérjét eszünk, például csirkemellet, halat, tojást, túrót, akkor lassabb lesz a szénhidrát felszívódása. Így tovább tart a teltségérzet, és kevésbé dobja meg az inzulinszintet.

7. Salátát is készíthetünk?

A főtt, kihűtött krumpli salátaként igazi diétás jolly joker. Sok zöldséggel, ecetes-joghurtos öntettel, kevés olajjal kifejezetten alakbarát. Ráadásul igazán könnyű, friss étel.

Diétás krumplisaláta joghurtosan, zöldfűszerekkel.
A diétás krumpli így lehet finom és kalóriaszegény: görög krumplisaláta
Fotó: Anastasia Kamysheva /  Shutterstock 

8. Jobban hizlal, ha pürésítjük?

Minél jobban szét van törve a krumpli, annál gyorsabban emésztődik. Ha darabosabbra hagyjuk, lassabban szívódik fel, így kisebb vércukor-ingadozást, emelkedést okoz. Ez különösen fontos, ha fogyás a cél.

9. Bármennyit ehetünk belőle? 

A krumpli nem tiltólistás étel, de mértékkel érdemes fogyasztani. Egy ökölnyi adag köretként teljesen belefér a diétába. A lényeg, hogy ne legyen belőle egy hatalmas kupac a tányéron. Tegyünk mellé zöldségeket ugyanolyan mennyiségben, így laktató és alakbarát lesz az ebédünk.

10. Mikor együk, ha fogyni szeretnénk?

A krumpli gyorsabban hasznosuló szénhidrát, ezért nappal vagy edzés után ideálisabb enni, éppúgy, mint a tojást. Estére inkább könnyebb, fehérjedús köretet válasszunk, mint például a spenótos palacsinta.  Így a krumpli energiája nem raktározódik el feleslegesen.

Mit mond a szakértő a krumpliról? A videóból kiderül:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

