A diétás krumpli hallatán kikerekedik a szemünk, hiszen a köztudatban a diéta első számú ellensége, pedig ez tévedés. A burgonya önmagában nem hizlalóbb, mint más szénhidrátforrások – a gond inkább az elkészítési móddal van. Olajban sütve, sajttal nyakon öntve vagy pürésítve valóban kalóriabomba lehet, de okosan használva meglepően jól illeszthető a fogyókúrás étrendbe. Ráadásul laktató, olcsó, könnyen beszerezhető és tele van értékes tápanyagokkal. A krumpli jó káliumforrás, tartalmaz C-vitamint és rostot is. Egy kis tudatossággal a krumpli nem ellenség, hanem szövetséges lehet – írja a Fanny magazin.

Diétás krumpli: Nem kell túlbonyolítani. Egyszerűbb, mint hinnénk

A krumpli kalóriatartalma csökkenthető az elkészítés módjával.

Nem mindegy mikor és mivel fogyasztjuk a diéta alatt.

Apró trükkök teszik laktatóbbá, mégis könnyebbé.

A tökéletes diétás krumpli titka

Diétásan elkészíteni a krumplit, egyszerűbb, mint hinnénk. Csupán néhány dologra kell odafigyelnünk, és máris tökéletesen beilleszthetjük a fogyókúránkba. Az eredmény minden esetben egy finom és laktató fogás lesz.

1. Hogyan készítsünk diétás krumplit?

A főtt krumpli messze a legdiétásabb forma. Olaj nélkül készül, így kalóriatartalma jóval alacsonyabb, mint a sült változaté. Ha köretként gondolkodunk benne, ez legyen az alapértelmezett verzió.

2. Mit tegyünk, hogy kevesebb kalória szívódjon fel?

Ha a megfőtt krumplit kihűtjük, majd később fogyasztjuk, nő benne az úgynevezett rezisztens keményítő aránya. Ez lassabban emésztődik, kevesebb vércukor-emelkedést okoz, és ténylegesen kevesebb kalória hasznosul belőle.

3. Héjában vagy anélkül diétásabb a krumpli?

A krumpli héja tele van rosttal és mikrotápanyagokkal. Héjában főzve vagy sütve laktatóbb lesz az étel, így kisebb adag is elég. Plusz bónusz: lassabban emeli meg a vércukorszintet.

4. Mivel váltsuk ki az olajat?

A legtöbb kalória nem magából a krumpliból, hanem az olajból származik. Próbáljuk gazdagabban fűszerezni, rozmaringgal, fokhagymával, pirospaprikával, kakukkfűvel vagy mustárral. Ízben gazdag, kalóriában szegény megoldás, fogyókúra idején igazán ideális.