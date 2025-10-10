Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
6 egészséges étel, ami titokban megemelheti a vércukorszintedet

cukorbetegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 11:30
vércukorszintegészséges ételek
Az egészséges ételek fogyasztása nagyon fontos a szervezetünk számára. Viszont oda kell figyelni, mert ezek között akad olyan, amely megemeli a vércukorszintet.
Bors
A szerző cikkei

A vércukorszintet nemcsak az édességek emelhetik meg  – sok, elsőre egészségesnek tűnő étel is okozhat problémát. A zabtejtől a gyümölcslén át a barna rizsig számos mindennapi alapanyag felelős lehet a vércukor-ingadozásért, fáradékonyságért és állandó édességvágyért.

vércukorszint
Léteznek az egészséges ételek között olyanok, amelyek bezavarják a vércukorszintet Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A vércukorszintet meglepően sok étel képes megemelni

Sarah Steele, kaliforniai dietetikus szerint az olyan ételek, mint a zabtej, a „magányos szénhidrátok” (vagyis a fehérje és rost nélküli szénhidrátok), illetve a frissen facsart gyümölcslé gyakran egészségesnek tűnnek, de a valóságban komoly vércukor-emelkedést okoznak. A gyakori vércukor-ingadozás fokozott inzulintermeléshez vezet, hosszú távon pedig inzulinrezisztenciát okozhat, ami a 2-es típusú cukorbetegség előszobája. A szakértők szerint azonban néhány tudatos ételválasztással és a megfelelő étkezési sorrenddel stabilan tartható a vércukorszint. - olvasható a Fox News cikkében

 

1. Zabtej
Bár népszerű növényi ital, magas keményítőtartalma miatt gyorsan emeli a vércukorszintet. Steele szerint táplálkozás szempontból úgy viselkedik, mint egy pohár folyékony cukor. Válassz cukormentes változatot, és fogyaszd fehérjével vagy zsírral – például mandulatejjel, kókusztejjel vagy teljes tejjel – hogy lassabban szívódjon fel a cukor.

 

2. Aszalt gyümölcsök
Bár vitaminban gazdagok, a víz hiánya miatt a természetes cukor koncentráltabb bennük. Egy marék mazsola például ugyanannyi szénhidrátot tartalmaz, mint egy teljes csésze szőlő. A vércukor egyensúlyban tartásához érdemes diófélékkel, magvakkal vagy joghurttal együtt fogyasztani.

 

3. „Magányos szénhidrátok”
A csak szénhidrátot tartalmazó ételek – például egy tál tészta önmagában – gyorsan emelik a glükózszintet. Ahogy Jessie Inchauspé, a Glucose Revolution szerzője mondja: „Ha hozzáadsz spenótot, csirkét és olívaolajat, a fehérje és zsír lassítja a szénhidrátok felszívódását.” Segíthet az is, ha először a zöldséget és fehérjét esszük, és csak utána a szénhidrátot – így kisebb lesz az étkezés utáni vércukorcsúcs.

 

4. Gyümölcslé
A gyümölcs rostjainak eltávolításával a lé gyors cukorlöketet ad a szervezetnek, ami hosszú távon a májat is megterheli. Még a 100%-os gyümölcslé is emelheti a vércukorszintet. Jobb választás egy egész gyümölcs vagy egy zöldséggel dúsított smoothie, esetleg hígított gyümölcslé.

 

5. Barna rizs
Bár egészségesebbnek tartjuk, mint a fehér rizst, a barna rizs is keményítőben gazdag és vércukor-emelő hatású. A kutatások szerint a quinoa, árpa vagy hajdina egyenletesebb energiát biztosítanak. Steele a zöldségek, halak és „lassú szénhidrátok” – például édesburgonya – kombinációját javasolja.

 

6. Müzliszeletek
Sok bolti müzliszelet cukorral, mézzel vagy sziruppal készül, miközben alig tartalmaz rostot vagy fehérjét. Az ilyen szeletek gyorsan megemelik a vércukorszintet.
A dietetikusok szerint érdemes olyan szeletet választani, amely kevesebb mint 6 gramm hozzáadott cukrot és legalább 5 gramm rostot tartalmaz. A dióval, magvakkal és teljes kiőrlésű gabonával készült változatok a legjobb választások.

Steele egy utolsó tanácsa: „Étkezés után szánj időt egy rövid sétára vagy könnyű mozgásra – ez segít a szervezetnek hatékonyabban feldolgozni a cukrot.”

 

