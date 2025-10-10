6 egészséges étel, ami titokban megemelheti a vércukorszintedet

A vércukorszintet nemcsak az édességek emelhetik meg – sok, elsőre egészségesnek tűnő étel is okozhat problémát. A zabtejtől a gyümölcslén át a barna rizsig számos mindennapi alapanyag felelős lehet a vércukor-ingadozásért, fáradékonyságért és állandó édességvágyért.

Léteznek az egészséges ételek között olyanok, amelyek bezavarják a vércukorszintet Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A vércukorszintet meglepően sok étel képes megemelni

Sarah Steele, kaliforniai dietetikus szerint az olyan ételek, mint a zabtej, a „magányos szénhidrátok” (vagyis a fehérje és rost nélküli szénhidrátok), illetve a frissen facsart gyümölcslé gyakran egészségesnek tűnnek, de a valóságban komoly vércukor-emelkedést okoznak. A gyakori vércukor-ingadozás fokozott inzulintermeléshez vezet, hosszú távon pedig inzulinrezisztenciát okozhat, ami a 2-es típusú cukorbetegség előszobája. A szakértők szerint azonban néhány tudatos ételválasztással és a megfelelő étkezési sorrenddel stabilan tartható a vércukorszint. - olvasható a Fox News cikkében.

1. Zabtej

Bár népszerű növényi ital, magas keményítőtartalma miatt gyorsan emeli a vércukorszintet. Steele szerint táplálkozás szempontból úgy viselkedik, mint egy pohár folyékony cukor. Válassz cukormentes változatot, és fogyaszd fehérjével vagy zsírral – például mandulatejjel, kókusztejjel vagy teljes tejjel – hogy lassabban szívódjon fel a cukor.

2. Aszalt gyümölcsök

Bár vitaminban gazdagok, a víz hiánya miatt a természetes cukor koncentráltabb bennük. Egy marék mazsola például ugyanannyi szénhidrátot tartalmaz, mint egy teljes csésze szőlő. A vércukor egyensúlyban tartásához érdemes diófélékkel, magvakkal vagy joghurttal együtt fogyasztani.

3. „Magányos szénhidrátok”

A csak szénhidrátot tartalmazó ételek – például egy tál tészta önmagában – gyorsan emelik a glükózszintet. Ahogy Jessie Inchauspé, a Glucose Revolution szerzője mondja: „Ha hozzáadsz spenótot, csirkét és olívaolajat, a fehérje és zsír lassítja a szénhidrátok felszívódását.” Segíthet az is, ha először a zöldséget és fehérjét esszük, és csak utána a szénhidrátot – így kisebb lesz az étkezés utáni vércukorcsúcs.

4. Gyümölcslé

A gyümölcs rostjainak eltávolításával a lé gyors cukorlöketet ad a szervezetnek, ami hosszú távon a májat is megterheli. Még a 100%-os gyümölcslé is emelheti a vércukorszintet. Jobb választás egy egész gyümölcs vagy egy zöldséggel dúsított smoothie, esetleg hígított gyümölcslé.