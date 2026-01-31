Szigligeti Ivett végre reagált a pletykákra – Dudás Miki párja megtörte a csendet a temetés után

Dudás Miki temetése január 30-án, pénteken zajlott. A megható szertartás alatt még az ég is sírt: szemerkélő esőben búcsúztatta népes gyászoló tömeg – rokonok és barátok – a világbajok kajakost. Szerelme, Szigligeti Ivett Dudás Miki halálhíre óta nem szólalt meg, most először törte meg a csendet, választ adva égető kérdésekre is…

Szigligeti Ivett és Dudás Miki több mint tíz éve alkotott egy párt kisebb-nagyobb szünetekkel, a különleges kapcsolat mégis mindig összetartotta őket (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki hálának oka máig rejtély

Dudás Miki halála január 5-én derült ki: a Bors tudta meg elsőként a letaglózó hírt. Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy a családapa napok óta nem adott hírt magáról, telefonján nem lehetett elérni, és ajtót sem nyitott, hiába szólongatta többször is édesanyja és párja, Szigligeti Ivett. Végül Ivett volt, aki értesítette a hatóságokat, és egy zárszakértő segítségével bejutottak a lakásba, ahol már csak a férfi élettelen testét találták. Míg eleinte közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták az ügyet, egyik napról a másikra megváltozott a narratíva. A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során ugyanis olyan sérüléseket találtak Dudás Miklós testén, amelyek keletkezési mechanizmusa már büntetőeljárás keretében tisztázható. Ennek nyomán a rendőrség halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Halála előtt napokig nem érte el a családja Dudás Mikit Dudás Miki holttestére január 5-én a 18. kerületi lakásában találtak rá, de feltehetően már korábban elhunyt. Az édesanyja rosszul lett, amikor megtudta a borzasztó hírt.

Dudás Miki párja hosszú idő után először szólalt meg

Mindez számos kérdést felvetett, az internetes fórumok és kommentszekciók hemzsegtek a találgatásoktól, lehetséges verzióktól. Sok a kérdés, ám válasz egyelőre nem érkezett rájuk. Sőt, Szigligeti Ivett a halálhír óta egyetlenegyszer sem nyilatkozott, közösségi oldalán is csak Dudás Miki temetése részleteit osztotta meg. Most azonban megtörte a csendet: először nyilvánult meg a tragédia óta.

Szívből köszönöm mindenkinek, aki tegnap velünk volt lélekben vagy személyesen, és elkísérte Mikit az utolsó útjára. Köszönöm a megszámlálhatatlan részvétnyilvánítást!

– hálálkodott a családanya a Dudás Miki temetése utáni napon.

„A rengeteg szeretet, ölelés, üzenet, gyertya és gondolat mind erőt adott nekünk ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. Jó érzés tudni, hogy Miki ennyi ember szívében hagyott nyomot, és hogy nem vagyunk egyedül a fájdalmunkkal. Hálás vagyok minden egyes gondolatért, ami felénk érkezett. Miki szeretete tovább él mindazok szívében, akik ismerték és szerették. Köszönöm, hogy tegnap együtt őriztük/őrizzük Őt” – érzékenyült el, majd a megannyi találgatásra reflektálva is fontos kinyilatkoztatást tett.

Szeretnék megkérni mindenkit Miki és családja nevében, hogy a jövőben maradjunk tisztelettel emléke felé és tartózkodjunk a megalapozatlan és valótlan találgatásoktól! Őrizzük meg emlékünkben méltósággal a Mosolygós Óriás emlékét!

– kérte közösségi oldalán a saját, a Dudás Mikivel közös gyermekeik, és az egész család nevében.