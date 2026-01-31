Szigligeti Ivett végre reagált a pletykákra – Dudás Miki párja megtörte a csendet a temetés után

Dudás Miki temetése január 30-án, pénteken zajlott. A megható szertartás alatt még az ég is sírt: szemerkélő esőben búcsúztatta népes gyászoló tömeg – rokonok és barátok – a világbajok kajakost. Szerelme, Szigligeti Ivett Dudás Miki halálhíre óta nem szólalt meg, most először törte meg a csendet, választ adva égető kérdésekre is…
Dudás Miki halála január 5-én derült ki: a Bors tudta meg elsőként a letaglózó hírt. Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy a családapa napok óta nem adott hírt magáról, telefonján nem lehetett elérni, és ajtót sem nyitott, hiába szólongatta többször is édesanyja és párja, Szigligeti Ivett. Végül Ivett volt, aki értesítette a hatóságokat, és egy zárszakértő segítségével bejutottak a lakásba, ahol már csak a férfi élettelen testét találták. Míg eleinte közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták az ügyet, egyik napról a másikra megváltozott a narratíva. A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során ugyanis olyan sérüléseket találtak Dudás Miklós testén, amelyek keletkezési mechanizmusa már büntetőeljárás keretében tisztázható. Ennek nyomán a rendőrség halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.
Mindez számos kérdést felvetett, az internetes fórumok és kommentszekciók hemzsegtek a találgatásoktól, lehetséges verzióktól. Sok a kérdés, ám válasz egyelőre nem érkezett rájuk. Sőt, Szigligeti Ivett a halálhír óta egyetlenegyszer sem nyilatkozott, közösségi oldalán is csak Dudás Miki temetése részleteit osztotta meg. Most azonban megtörte a csendet: először nyilvánult meg a tragédia óta.
Szívből köszönöm mindenkinek, aki tegnap velünk volt lélekben vagy személyesen, és elkísérte Mikit az utolsó útjára. Köszönöm a megszámlálhatatlan részvétnyilvánítást!
– hálálkodott a családanya a Dudás Miki temetése utáni napon.
„A rengeteg szeretet, ölelés, üzenet, gyertya és gondolat mind erőt adott nekünk ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. Jó érzés tudni, hogy Miki ennyi ember szívében hagyott nyomot, és hogy nem vagyunk egyedül a fájdalmunkkal. Hálás vagyok minden egyes gondolatért, ami felénk érkezett. Miki szeretete tovább él mindazok szívében, akik ismerték és szerették. Köszönöm, hogy tegnap együtt őriztük/őrizzük Őt” – érzékenyült el, majd a megannyi találgatásra reflektálva is fontos kinyilatkoztatást tett.
Szeretnék megkérni mindenkit Miki és családja nevében, hogy a jövőben maradjunk tisztelettel emléke felé és tartózkodjunk a megalapozatlan és valótlan találgatásoktól! Őrizzük meg emlékünkben méltósággal a Mosolygós Óriás emlékét!
– kérte közösségi oldalán a saját, a Dudás Mikivel közös gyermekeik, és az egész család nevében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.