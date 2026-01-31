Betelt a pohár – Stohl András kiborult A Nagy Ő-ben: „Miért nem tudsz egyszerűen csendben maradni és nyelni egyet?”

A Nagy Ő pénteki adása minden volt, csak romantikus nem: a vadon csendjét éles mondatok és kínos hallgatás törte meg. A közös élménynek szánt túra és vacsora végül olyan konfliktusba torkollott, amely alapjaiban rengette meg a kapcsolatokat.

A Nagy Ő péntek esti első összecsapása Böbe és Gina között volt, ezt követően jött csak a kirándulás fénypontja... (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő Gina ridegsége mindenkit kiborított

A Nagy Ő Stohl András számára is sok feszültséget hozott a pénteki epizódban, amikor a főszereplő három versenyzőt – Katát, Böbét és Ginát – vitt magával egy vadonbeli kiruccanásra, ahol nemcsak túra, hanem egy közös éjszaka is várt rájuk a villától távol. A program célja az lett volna, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz: együtt főztek, együtt vacsoráztak, négyesben ültek asztalhoz. Csakhogy az este hamar kellemetlen irányt vett.

Gina és Böbe között már korábban is érezhető volt a feszültség, ám a vacsora alatt ez nyílt konfliktussá fajult. András egyre inkább azt látta, hogy Ginának semmi sem jó, nem tud felszabadulni, és nem partner abban, hogy az estét élvezhetővé tegye. Stohlnál ekkor kezdett igazán elszakadni a cérna.

A vacsora közben András rákérdezett: „Voltatok már vadászházban, tetszik, hogy itt vagytok?” Kata és Böbe igennel válaszolt, Gina viszont hallgatott. Kis idő múlva kibökte: „Majd az este végén megmondom, hogy örülök-e, hogy itt voltunk.” Ez volt az a pont, ahol a feszültség már Gina és András között is tapinthatóvá vált.

„Miért nem tudjuk egyszerűen jól érezni magunkat?” – kérdezte András gyengéden, mire Gina odavágta: „Mert nem olyanokkal vagyok itt, akiket kedvelek.” András erre feszülten reagált, és felrótta Ginának a merevségét és zárkózottságát:

Én kedvelem őket. Miért nem tudsz egyszerűen csendben maradni és nyelni egyet, úgy csinálni, mintha jól éreznéd magad? Na ezért szoktam egyedül menni vadászni. Tényleg, eljönnél velem vadászni, ha arra kérnélek?

Gina ritkán, nagyon ritkán gondolkodik el, mielőtt megszólal (Fotó: Máté Krisztián)

András végül tovább vitte Ginát

Gina elutasította András kérdését. „Nem vagy kíváncsi arra, hogy nekem mi a jó?” – kérdezte András, majd egy ponton már nyíltan rákérdezett: el akar-e menni a játékból. Körbenézve megjegyezte, milyen rossz érzés, amikor valaki tönkreteszi a közös romantikus vacsorát. Gina láthatóan még büszke is volt magára, sőt viccesnek találta a helyzetet, mondván: ő már csak ilyen. Stohl András Nagy Ő számára ez az este fordulópont lett. Bár Gina szúrósan végül azt mondta, András döntése, marad-e a játékban, a rózsaceremónián mégis megkapta a virágot – igaz, az utolsók között. A kérdés már csak az: ezek után van-e visszaút ebből a konfliktusból, vagy ez volt az a pillanat, amikor végleg betelt a pohár.