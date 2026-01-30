Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Gyászolnak a szerelmesek: Tolvai Reni megszólalt Kállay-Sounders Andrásról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 09:30
Tolvai Renit nagyon megviselte a gyász, karácsonykor vesztette el imádott kutyusát, akire családtagként tekintett mindig is. A Nagy Duett 2026 versenyzője ritkán beszél magánéletéről, de most kivételt tett, többek közt azt is elárulta, hogy érdekes, de szerelmével egy párként még sosem szerepelt egy műsorban.
A tavalyi nagysikerű visszatérést követően, február 15-én nyolcadik szériájával rajtol el A Nagy Duett, amelyben ezúttal 9 páros, és egy trió is megméretteti magát a megújult zsűricsapat - Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi - és a közönség előtt. A versenyzők között idén ott lesz Tolvai Reni, aki Lakatos Lászlóval igyekszik majd adásról-adásra elkápráztatni a zsűrit és a nézőket. A Megasztár korábbi győztese lapunknak elárulta, hogy párjával nagyon nehéz időszak van mögöttük. 

Tolvai Reni és Lakatos László már a Nagy Duett sajtótájékoztatóján is bolondoztak.
A Nagy Duett szereplői között a Megasztár 5 győztese is versenyez, Tolvai Reni párja Lakatos László humorista lesz (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Nagy Duett 2026: Tolvai Reni elvesztette kiskutyáját

A már megszokott módon a profi énekesek és énekhanggal kevésbé megáldott, ismert párjaik bizonyíthatnak vasárnap esti élő show-kban. A Nagy Duett sztárpárjai között most két szerelmespár, Curtis és Barnai Judie, valamint Vastag Csaba és Domján Evelin is színpadra lép majd. Adódott a kérdés, Tolvai Reni, hogy-hogy nem párjával, Kállay-Sounders Andrással lép színpadra. 

"Érdekes, de tényleg bennünket még nem hívtak műsorba egy párként" – árulta el az énekesnő a Borsnak. 

Mondjuk az igaz, hogy itt a Nagy Duettben az egyik fél az amatőr, András meg nem az. Egy Sztárban Sztárban szerepeltünk egy évadban, de nem együtt, hanem egymás ellen, de párként még nem versenyeztünk egy műsorban sem.

A Megasztár 5 győztese arról is mesélt, hogy párjával nagyon szomorú volt a karácsonyuk. Elhunyt szeretett yorkijuk, Luxi, aki 14 évig volt mellettük jóban, rosszban.

Elég nehéz ünnepi időszakon vagyok túl, az, hogy most Laci személyében egy humoristával ilyen sok időt együtt tölthetek, most segít, eltereli a figyelmemet. Nagyon nehéz ezt feldolgozni, hogy imádott kiskutyánk már nincs velünk, hiányzik. Számomra ez konkrétan egyenlő egy ember elvesztésével, mert nekünk a kutya családtag! A karácsony az elvesztése miatt nagyon durva volt, de remélem, hogy napról-napra jobb lesz.

