Rémisztő, forgószél kavarta fel Tiszafüredet - VIDEÓ

Sokakat megijeszthetett egy különös látvány Tiszafüreden, szombaton. Forgószél kavarta fel az emberek nyugalmát, sokan sokkal veszélyesebbnek hitték a helyzetet, mint az valójában volt.
Elképesztő videó terjedt el az interneten időjárási jelenségről. A Heves vármegyei hírportál beszámolója szerint valójában egy porördögöt sikerült lencsevégre kapni.
A félelmetes jelenség, amely veszélyesebb társával ellentétben nem árt senkinek, Tiszafüred-Kócsújfalu közelében jelent meg. A Tények cikke szerint sokan tornádónak nézték a porördögöt. Ez esetben a felmelegedő talaj fölött a felszálló levegő kezd örvényleni, felkapva a port és a homokot, amitől úgy tűnhet, mintha tornádó lenne, így hajlamosak az emberek összetéveszteni a kettőt.
A szóban forgó felvételt itt lehet megtekinteni:
