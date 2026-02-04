Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a kétnapos diéta lehet a magas koleszterin ellenszere

zab
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 12:15
tudósokkutatás
Az új kutatás egy kétnaposdiétát javasol. Viszlát magas koleszterin?

Meglepő eredményre jutottak a tudósok: egy új kutatás szerint már egy mindössze kétnapos, kifejezetten zabra épülő étrend is látványosan csökkentheti a koleszterinszintet, miközben a vérnyomásra és a testsúlyra is kedvező hatással lehet.

magas koleszterin
Ez lehet a magas koleszterin ellenszere
Fotó: HenadziPechan /  Shutterstock 

Zab lehet a kulcs a magas koleszterinszint elleni harcban

A magas koleszterinszintet és a magas vérnyomást gyakran nevezik „néma gyilkosnak”, hiszen sokáig tünetmentesek maradhatnak, miközben komoly betegségekhez, például szívinfarktushoz vagy szélütéshez vezethetnek. Bár régóta ismert, hogy az életmódváltás és az egészséges étrend segíthet, ezek a változások általában hosszabb idő alatt hoznak csak eredményt. 

A Bonni Egyetem német kutatói azonban most egy gyors, egyszerű és olcsó megoldásra hívták fel a figyelmet. A Nature Communications szaklapban megjelent tanulmányuk szerint már az is elegendő lehet, ha valaki két napon keresztül napi három alkalommal zabot fogyaszt.

A vizsgálat során az egyik csoport kizárólag zabkását evett két napon át: minden étkezésnél 100 gramm zabpelyhet, vízben megfőzve. Egy másik csoport hat héten keresztül csupán napi egy étkezést cserélt le 80 gramm zabpehelyre. Összesen 66 résztvevő fejezte be a kutatást, akik mind hasi elhízással küzdöttek, és a metabolikus szindróma legalább két jellemzője is jelen volt náluk. 

Az eredmények meglepőek voltak: azoknál, akik kizárólag zabot ettek két napig, átlagosan 10 százalékkal csökkent az LDL, vagyis a „rossz” koleszterinszint. Emellett átlagosan két kilogrammot fogytak, és a vérnyomásuk is enyhén mérséklődött. A kutatók hangsúlyozták, hogy bár ez az eredmény nem vetekszik a modern gyógyszerek hatásával, mégis figyelemre méltó, különösen egy ilyen rövid időszak után. 

A zab kedvező hatása elsősorban a benne található béta-glükánnak köszönhető. Ez az oldható rost gélszerű anyagot képez a bélrendszerben, amely megakadályozza, hogy a koleszterin felszívódjon a szervezetben, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu