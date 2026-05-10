,,Kellemetlenül érzem magam” - Egy káosz a fia otthona, kiborult az anyuka

Egy édesanya nagyon szereti fiát, menyét és unokáját is, de otthonuk állapotát nem képes elviselni. Fia rendetlen otthona kellemetlen látvány számára, de nem tudja, mitévő legyen.

Nem bírja elviselni fia rendetlen lakásának állapotát Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Túl rendetlen fia, kellemetlenül érzi magát lakásában

A New York Post tanácsadó rovatában vetette fel problémáját egy édesanya, aki nem képes elviselni fia rendetlen lakását.

Bár nagyon szeretek ellátogatni a fiamhoz, a menyemhez és az unokáimhoz, kényelmetlenül érzem magam, mert az otthonuk annyira rendetlen

- mondja az édesanya.

A nő sokszor felajánlotta már, hogy segít a mosásban vagy a takarításban, igazából mindenben, de módszere nem vált be. „Mindig nemet mondanak. Azt mondják, hogy ez az otthonuk, és nem azért vagyok ott, hogy házimunkát végezzek.”

Fia tudja, mennyire szeret az anyja rendszerezni és takarítani, mert ez egyfajta nyugalommal árasztja el őt, de akkor is nemet mond a segítségre. Az édesanya igyekszik túllendülni a mosatlan halmokon és a földön hagyott ételmaradékokon, de rendkívül nehezére esik.

„Megpróbálok nem odafigyelni a rendetlenségre, a mosatlan edényekre és a padlón maradt ételmaradékokra, és inkább élvezni az unokáimmal töltött időt és a velük való játékot. De minden látogatás alkalmával egyre nehezebb figyelmen kívül hagynom a rendetlenséget. ”

Fia nem lakik a közelben, így minden látogatása alkalmával kénytelen éjszakákat ott tölteni, amivel nem is lenne semmi baja, hiszen szereti őket, de a rendetlenség és a káosz maga alá gyűri mentálisan. Nem tudja, miképpen közölhetné velük, hogy a náluk töltött idő ilyen körülmények között szorongással tölti el.

„Ahelyett, hogy megpróbálnál mindent megcsinálni, amikor náluk jársz, mit szólnál hozzá, ha kiválasztanál egyetlen dolgot, és csak azt végeznéd el? Ez talán enyhítené a szorongásodat, és még így is bőven maradna időd az unokáidra. Ha azonban ez sem válna be, lehet, hogy kevesebb időt kellene a fiad és a menyed otthonában töltened, vagy érdemes lenne szállodában megszállnod, amíg ott vagy” - tanácsolja Abby.