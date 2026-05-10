"Mintha ejtőernyő nélkül ugrottál volna ki egy repülőből" – rákos édesanyja halála után derült ki: ő is a gyilkos kórral küzd

Habár Fiona Harris érezte, valami nincs rendben vele, hónapokig halogatta a vizsgálatait, hogy halálos beteg anyját, Anne-t gondozza, akinél 2024 elején diagnosztizáltak kissejtes tüdőrákot. Ekkorra a kór már a máján és a tüdején is áttétet okozott, mígnem az év végére az agyára is átterjedt. Habár kemót és immunterápiát kapott, végül úgy döntött, abbbahagyja a kezeléseket, hogy a hátralévő idejét mellékhatások nélkül, a családjával tölthesse. Halálát követően azonban Fionának nem volt ideje gyászolni, ugyanis kiderült: szúró nyaki fájdalmait nem más okozta, mint pajzsmirigyrák.

Fiona (balra) édesanyja, Anne (jobbra) halála után tudta meg: ő maga is rákkal küzd

Fotó: PA / Northfoto

Olyan volt, mintha ejtőernyő nélkül ugrottál volna ki egy repülőből

– emlékezett vissza a 34 éves, az angliai Worcesterben élő Fiona arra az időszakra, amikor szeretett édesanyja megkapta a diagnózist, és kiderült, hány helyen küzd a rákkal a szervezete.

Anne végül 2025. március 17-én vesztette életét. Utolsó találkozásukkor Fiona már úgy köszönt el tőle, hogy éles, szúró fájdalmat érzett a nyakában. Habár az asszony, aki maga is édesanya, sejtette, hogy valami nincs rendben, miután egy korábbi vizsgálat során találtak egy gyanús elváltozást a pajzsmirigyén, a további kivizsgálásokat halogatta, hogy Anne-re fókuszáljon. Végül 2025 júniusában derült ki: pajzsmirigyrákja van. Hat héttel később teljes pajzsmirigy-eltávolításon és részleges nyirokcsomó-operáció esett át. Fiona szerencséje az volt, hogy a daganat nem terjedt tovább, és sikerült teljesen eltávolítani.

Rákos beteg édesanyja halála után derült ki: ő is a gyilkos kórral küzd

Ez az időszak azonban így is rendkívül megterhelő volt számára. Különösen az édesanyja hiánya miatt:

Az életem legrosszabb időszakán mentem keresztül, és a támogatás, amire a leginkább szükségem lett volna, egyszerűen eltűnt. Gyászolni sem volt időm, mert a saját egészségem és a kisfiam ellátása minden energiámat felemésztette. Mentálisan teljesen leterhelt az egész. Antidepresszánsokra volt szükségem

– vallotta be, hozzátéve, hónapok kellettek, mígnem újra képes volt munkába állni, írja a TheSun.