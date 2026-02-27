Szomorú hír Liverpoolban, eldőlt Szoboszlai Dominik sorsa

Megint Szoboszlai Dominikba kapaszkodik a Liverpool. A 25 éves magyar válogatott focista az utóbbi időben a jobbhátvédek folyamatos kiesése miatt segítette ki csapatát a védelem szélén, most viszont ismét a középpályán van rá szükség egy sajnálatos eset miatt.

Florian Wirtz sérülésével Szoboszlai Dominik visszakerül a középpályára Liverpoolban Fotó: Arne Dedert / Northfoto

A Liverpool első számú támadó középpályása, Florian Wirtz még a Nottingham Forest elleni bajnoki előtt, a bemelegítés közben sérült meg. Emiatt Arne Slot vezetőedzőnek sakkoznia kellett a játékosaival. A holland szakember a kezdőcsapatán ugyan csak annyit módosított, hogy Curtis Jones dobta be a német helyett, de a meccs közben Szoboszlait előrébb küldte egy sorral, Ryan Gravenberch mellé, amivel a mérkőzés későbbi hőse, Alexis Mac Allister húzódott föl Wirtz helyére.

Szoboszlai Dominik sorsa: jobbhátvéd vagy középpálya?

A mérkőzés után Arne Slot azt mondta: reméli, hogy Wirtz sérülése nem annyira súlyos, hogy szombaton a West Ham ellen (16:00, tv: Spíler 1) ne tudjon rá számítani. A holland szakember lehetőségei ráadásul bővülnek a védelemben, miután Jeremie Frimpong újra bevethető lesz. Ha egyelőre még nem is kezdőként tér vissza a holland, de Szoboszlai Dominik a jelek szerint az első perctől kezdve visszakerül a középpályára, és a védelem szélén Curtis Jones vagy Joe Gomez szerepel majd.

A Liverpool Echo cikke szerint a kérdés csak az, hogy Szoboszlai a középpálya melyik részén szerepel majd. Ebben a szezonban hétszer játszott védekező középpályásként, nyolcszor a szélen, négyszer pedig középen, a csatár mögött.