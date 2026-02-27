Megfojtotta az ismert színészt a Nemzeti Színház volt kellékese

Pénteken a Pécsi Törvényszék hét és fél év börtönre ítélte azt az idős nőt, akit két évvel ezelőtt férje meggyilkolásával vádoltak Pécsett. Az asszony nem fogadta el az ítéletet, továbbra is kitart amellett, hogy nem gyilkos, és ügyvédjével együtt fellebbezést nyújtott be a döntés ellen.

Az asszony máig állítja: nem gyilkos Fotó: Unsplash

Elítélték az idős gyilkos asszonyt

Korábban a Nemzeti Színházban dolgozott kellékesként, itt ismerkedett meg H. Istvánnal, aki abban az időben ismert színészként dolgozott. Több mint négy évtizeden keresztül éltek együtt, ám az utóbbi években kapcsolatuk megromlott, és a viták egyre gyakrabban váltak heves összecsapássá. Egyik ilyen összetűzés végzetes következménnyel járt: a 65 éves asszony megölte 74 éves férjét.

A tragédia valamikor 2024. május 31-e este és június 1-je délutánja között történt. A házaspár a konyhában tartózkodott, miközben mindketten ittak. Vita robbant ki, és az asszony indulatossá vált. Veszekedés közben többször fejbe ütötte a férjét, majd megfojtotta. A férfi a helyszínen életét vesztette. Az asszony ezt követően lefeküdt, és csak másnap értesítette a mentőket, azt mondva: „A férjem elájult, és olyan, mintha meghalt volna.”

A mentősök a férfit meztelenül, természetellenes pózban, a széken ülve találták, életét már nem lehetett megmenteni. A boncolás kimutatta, hogy fulladás okozta a halálát.

Az idős nő a tárgyalás során végig ártatlanságát hangsúlyozta. Az áldozat húga elmondta, hogy testvére korábban többször panaszkodott feleségére, és a tragédia előtti napon az asszony agresszívan viselkedett, még egy széket is összetört. Mindettől függetlenül az asszony kitartott állítása mellett, hogy nem ő ölte meg a férjét, és nem tudja, ki tehette - írja az Origo.